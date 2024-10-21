«Передали отцу»: мать увезла сына из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать — беглянку нашли приставы

Мать увезла ребёнка из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать, но у неё не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
В ведомстве объяснили, что женщина с трехлетним сыном сбежала в Новосибирск уже после решения суда, согласно которому ребёнок должен был остаться с папой. Судебные приставы обошли все адреса, указанные в исполнительном документе, но по этим адресам проживали люди, никак не связанные с женщиной.
Приставы также проверили детские поликлиники и детские сады, но информации о ребёнке найти не удалось. Спустя время сотрудники выяснили, что женщина снимает квартиру в Центральном районе.
— Приставы установили дом, где могла проживать женщина. Они пытались выяснить номер квартиры и в какое время мать гуляет с ребенком. После нескольких дней наблюдения судебные приставы увидели, как гражданка вышла во двор с мальчиком. Дождавшись, когда должница отошла подальше от входа в подъезд, судебные приставы преградили ей путь, — говорится в сообщении ведомства.
В присутствии психолога и понятых приставы передали ребёнка отцу.
Ранее НГС писал о том, как приставы объявили в розыск 44-летнего новосибирца с крупным долгом по алиментам.