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Семья «Передали отцу»: мать увезла сына из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать — беглянку нашли приставы

«Передали отцу»: мать увезла сына из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать — беглянку нашли приставы

Женщина с трёхлетним сыном сбежала из Казани в Новосибирск от его отца

1 638
25 комментариев

Для того, чтобы найти мальчика, приставы обошли несколько квартир, поликлиники и детские сады

Мать увезла ребёнка из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать, но у неё не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что женщина с трехлетним сыном сбежала в Новосибирск уже после решения суда, согласно которому ребёнок должен был остаться с папой. Судебные приставы обошли все адреса, указанные в исполнительном документе, но по этим адресам проживали люди, никак не связанные с женщиной.

Приставы также проверили детские поликлиники и детские сады, но информации о ребёнке найти не удалось. Спустя время сотрудники выяснили, что женщина снимает квартиру в Центральном районе.

— Приставы установили дом, где могла проживать женщина. Они пытались выяснить номер квартиры и в какое время мать гуляет с ребенком. После нескольких дней наблюдения судебные приставы увидели, как гражданка вышла во двор с мальчиком. Дождавшись, когда должница отошла подальше от входа в подъезд, судебные приставы преградили ей путь, — говорится в сообщении ведомства.

В присутствии психолога и понятых приставы передали ребёнка отцу.

Ранее НГС писал о том, как приставы объявили в розыск 44-летнего новосибирца с крупным долгом по алиментам.

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Комментарии
25
Гость
1 час
Убийц, мошенников и наркобарыг с таким бы рвением искали
Гость
1 час
Несчастная женщина. Мужику ребенок нужен только, чтобы досадить женщине. Явно подкуплен суд.
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