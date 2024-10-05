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Новости в Telegram
Семья Павел Дуров впервые показал свою дочь: фото

Павел Дуров впервые показал свою дочь: фото

Миллиардер намекнул на претензии Ирины Болгар

734
4 комментария

Дуров написал, что дочь помогала ему с Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров впервые показал фото своего ребенка. В посте он написал, что дочь инструктировала его, помогая запустить Telegram. Вероятно, таким образом Дуров решил намекнуть на слова Ирины Болгар, которая считает мессенджер их совместно нажитым имуществом и заявляет, что «консультировала» Павла.

Фото было сделано в июне 2013 года

— Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте сделаем перерыв и немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь, которая инструктирует меня, как запустить Telegram, летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — написал Дуров.

На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.

Ирина Болгар привлекала к себе внимание этим летом. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.

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Комментарии
4
Жук
36 минут
На фото молодой Павел, который ещё не знает, как правильно вести себя с женщинами.
Гость
34 минуты
куда ударение ставить будем на = ДУ= или на = О=- Со мной в школев 1957 году учился парень Дуркин по фамилии-- умный и способный оказался как стал взрослым Вот с закрытыми глазами на троих бутылку разольёт ну не на грамм никого не обидит-
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