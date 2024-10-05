Павел Дуров впервые показал свою дочь: фото

Создатель Telegram Павел Дуров впервые показал фото своего ребенка. В посте он написал, что дочь инструктировала его, помогая запустить Telegram. Вероятно, таким образом Дуров решил намекнуть на слова Ирины Болгар, которая считает мессенджер их совместно нажитым имуществом и заявляет, что «консультировала» Павла.
— Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте сделаем перерыв и немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь, которая инструктирует меня, как запустить Telegram, летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — написал Дуров.
На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.
Ирина Болгар привлекала к себе внимание этим летом. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.
За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.