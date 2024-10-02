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Семья Новосибирец угнал у бывшего тестя машину — его родственники отшучивались и не хотели ничего отдавать

Новосибирец угнал у бывшего тестя машину — его родственники отшучивались и не хотели ничего отдавать

К семейным разборкам подключились приставы

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9 комментариев

Погрузчик бывший зять угнал с предприятия, где его тесть работает начальником

Новосибирец угнал у бывшего тестя машину и не хотел отдавать. К семейным разборкам подключились приставы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, к приставам обратился начальник предприятия, который заявил, что его бывший зять угнал с территории его компании. Все произошло еще в 2021 году.

— Пока шли судебные разбирательства, на погрузчике зарабатывали деньги. Должник самостоятельно решение суда не исполнял, но сообщил, что транспортное средство находится в Чулыме, — объяснили в пресс-службе.

Приставы выехали в Чулым, чтобы найти погрузчик. Сотрудники пришли к родственникам должника, но те сначала отшучивались и уклонялись от ответа. Тогда пристав сообщил об ответственности.

— Родственник позвонил должнику и сообщил о том, что пришли за погрузчиком. По телефону мужчина сказал не препятствовать и отдать его, что они и сделали. Погрузчик вернули законному владельцу, — отметили в пресс-службе.

Недавно у новосибирца отобрали автомобиль, на котором он приехал на прием к приставам, из-за долгов. Наказали и его бывшего бухгалтера.

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Комментарии
9
Алекс06
1 час
"Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, к приставам обратился начальник предприятия, который заявил, что его бывший зять угнал с территории его компании" Да как всегда,молодцы,пишите еще))))
Гость
56 минут
ну он же настоящий мужчина, готовый зарабатывать и обеспечивать. как он теперь будет бабу обеспечвивать то
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