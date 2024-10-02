Новосибирец угнал у бывшего тестя машину — его родственники отшучивались и не хотели ничего отдавать

Погрузчик бывший зять угнал с предприятия, где его тесть работает начальником Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области











Новосибирец угнал у бывшего тестя машину и не хотел отдавать. К семейным разборкам подключились приставы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, к приставам обратился начальник предприятия, который заявил, что его бывший зять угнал с территории его компании. Все произошло еще в 2021 году.

— Пока шли судебные разбирательства, на погрузчике зарабатывали деньги. Должник самостоятельно решение суда не исполнял, но сообщил, что транспортное средство находится в Чулыме, — объяснили в пресс-службе.

Приставы выехали в Чулым, чтобы найти погрузчик. Сотрудники пришли к родственникам должника, но те сначала отшучивались и уклонялись от ответа. Тогда пристав сообщил об ответственности.

— Родственник позвонил должнику и сообщил о том, что пришли за погрузчиком. По телефону мужчина сказал не препятствовать и отдать его, что они и сделали. Погрузчик вернули законному владельцу, — отметили в пресс-службе.