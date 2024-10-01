Ставки растут. Борьба с чайлдфри выходит на новый уровень

Россиянки не хотят рожать детей, но кажется чайлдфри тут ни при чём Источник: wikipedia.org











«Фонтанка» внимательно изучила проблематику сознательного отказа от рождения детей. Депутаты вот-вот введут огромные штрафы за его пропаганду, хотя многие не могут вспомнить ни одного подобного случая. С цифрами в руках доказываем: деятели чайлдфри в нашей стране действительно есть, и их число растет. Но противодействовать им будут больше не кары, а глобальные сдвиги в социально-экономическом положении страны и более четкое расставление приоритетов государством.



Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц, рассказал на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Беспокоиться действительно есть о чём: в России стремительно падает число младенцев. Правда, нет точных исследований о том, в какой мере причиной тому пропаганда, а в какой — циклическая демографическая яма, в которой нам жить еще как минимум до 2030 года.

Источник: rosstat.gov.ru











Когда в России появилось чайлдфри

Тема чайлдфри гремела в России 10–12 лет назад, когда петербургский рекламщик Эдвард Лисовский завел несколько блогов на этот предмет. Довольно быстро, в 2013 году, «ВКонтакте», который к тому времени уже переходил под контроль Алишера Усманова, заблокировал группу Лисовского по требованию прокуратуры. Обоснование: занимались «пропагандой нарушения прав несовершеннолетних». Кроме того, по закону «О защите детей» запрещается публикация информации, которая ставит под сомнение «семейные ценности».

Уже в 2020-х тема ожила вновь. Ее обсуждали на федеральных телеканалах, куда приглашали Лисовского. Политик Виталий Милонов высказывался за наказание пропагандистов чайлдфри в целом и Эдварда Лисовского в частности. Вскоре после этого идеолог движения эмигрировал в Индонезию.

Еще одним борцом с чайлдфри стала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Правда, широкой общественности она запомнилась высказываниями с чуть другим акцентом.

— Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их, — говорила сенатор Павлова в интервью телеканалу «Царьград». — Поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция.

Причину проблемы она указывала совершенно конкретную: демографический кризис стал следствием революции 1917 года, которая «дала возможность женщинам работать», и они «забыли про свое предназначение: рожать и сохранять домашний очаг».

Источник: rosstat.gov.ru











Первая законодательная инициатива о наказаниях за склонение к отказу от рождения детей последовала в 2022 году от парламента Башкирии. Его спикер Константин Толкачев настаивал: эта мода пришла к нам с Запада.



— В ее основе — философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее, — говорил председатель парламента.



Сам Эдвард Лисовский к тому времени, как оказалось, частично даже поддерживал тезисы Толкачева и Милонова. «Адекватный чайлдфри должен оставаться, но агитация за ненависть к детям должна быть запрещена. За адекватное личное мнение наказания быть не должно, за призывы я сам поддерживаю уголовное наказание, тем более на аудиторию детей. Правда, я ни разу не сталкивался с такими призывами в реальном мире», — говорил Лисовский в интервью РБК.



Как в России можно бороться с чайлдфри

Конкретных определений чайлдфри в словах депутатов и чиновников пока не звучало. Самое определенное, что было сказано: «Склонение женщин к отказу от рождения детей». Примеров подобной подрывной деятельности не приводилось.

— Я никогда раньше не сталкивался с какой-то специальной, отчетливой, внятной пропагандой чайлдфри. Единственное место, где сейчас российские женщины могут такое услышать, — женские консультации, когда врачи спрашивали у женщин, будут ли они сохранять беременность, и по каким-то показаниям рекомендовали отказаться от рождения детей, — разводит руками эксперт по вопросам демографии Алексей Ракша.

Источник: rosstat.gov.ru











При этом уже существующий закон о запрете пропаганды ЛГБТ* (признано экстремистским движением) показал широкую вариативность в трактовке подобных деяний. В решениях судов они не ограничиваются прямыми призывами вступать в ряды ЛГБТ. Иногда достаточно упоминания этой темы в СМИ или даже в соцсетях, изображения однополой пары, проявления однополых чувств на публике или даже демонстрация (в виде, например, значка на одежде) символики — радуги, причем, обязательно без синего цвета. Как будет складываться практика наказаний за пропаганду чайлдфри, покажет время.

— Без внятных определений и терминов это выглядит, словно депутаты изображают бурную деятельность. Сделать буквально «что-нибудь». Так я вижу всю эту совершенно ожидаемую и прогнозируемую панику. И она будет нарастать с каждым годом, с каждым месяцем. Это моральная паника тех, кто ничего не понимает в демографии, — высказывает свое мнение Алексей Ракша. — Вместо того, чтобы просто ввести материнский капитал на второго и третьего ребенка в 1,5–2 млн рублей. И у них эти деньги есть. Но они лучше будут паниковать и в любом случае ни копейки народу не дадут.

Его позиция основывается на критике решения властей выдавать маткапитал уже за первого ребенка: родив его, российские семьи на этом останавливаются, никак не повышая показатели рождаемости и фертильности.



По мнению эксперта, ключевая идея маткапитала — именно в стимулировании рождения бОльшего числа детей, чтобы повысить нынешний уровень фертильности с 1,41 в сторону уровня, обеспечивающего естественное воспроизводство населения (2,1–2,2).

Источник: rosstat.gov.ru











При этом в нынешнем виде маткапитал, который в первую очередь используется для покупки в ипотеку квартир в сочетании с пониженной ставкой по «семейной» ипотеке, для которой также требуется лишь один ребенок, больше похож на поддержку именно строительной и даже банковской отрасли, но к решению демографических проблем никакого отношения не имеет.



Сколько в России чайлдфри

В целом, если закрыть глаза на экстремистскую составляющую идеи чайлдфри, стоит признать, что она действительно имеет место в современном российском обществе, причем ее популярность постепенно, но нарастает.



Свидетельство этому есть в регулярных отчетах Росстата «Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», основанных на наблюдении за 15 тысячами домохозяйств во всех регионах РФ. Отчеты публиковались в 2012, 2017 и в последний раз в 2022 году. В них есть показатель «Распределение по желаемому и ожидаемому числу детей».

Источник: rosstat.gov.ru











Это число, описывающее, какой процент женщин и мужчин хочет иметь ноль детей, сколько — одного, двух, трех, четырех, пятерых и более.



Источник: rosstat.gov.ru











Отсюда следует, что если в 2012 году из 15 тысяч женщин в опрошенных Росстатом 15 тысячах семей о полном нежелании рожать детей заявили лишь около 100, то к 2022 году их число выросло до 360. Это очень приблизительно. При этом количество условных чайлдфри-мужчин выросло с 285 до 525. Необходимо отметить: причин, по которым люди говорили о нежелании иметь детей, Росстат не знает.



При этом очень показательно, что число россиянок, мечтающих о большой семье с кучей детей (3 и более), очень заметно сокращалось в пользу тех, кто хочет остановиться на одном ребенке. А значит, полностью провалить демографическую программу и пойти вразрез с тезисами президентских посланий. Напомним, один ребенок в семье не позволяет обществу восполняться самостоятельно. Даже два по большому счету не позволяют, но это уже хоть что-то.

Почему в России женщины не хотят рожать

Явился ли этот тренд следствием пропаганды идеологии чайлдфри? Судя по решительному настрою депутатов — несомненно. А вот сами граждане считают иначе. Как правило, они называют экономические причины. Причем не совсем те, о которых можно подумать в первую очередь.

Как это ни парадоксально, о рождении бОльшего числа детей мечтают те, у кого хуже жилищные условия и хуже уровень жизни. Так, в 2022-м среднее число детей, которое хотели бы иметь женщины, оценившие свой уровень жизни как «очень хороший», составило 2,01. У тех, кто живет «плохо», — 2,08. При этом в 2017 году это соотношение было 1,91 и 2,47. Те, кто свои жилищные условия оценивал как «очень хорошие», хотели в среднем 2,08 ребенка. Как «очень плохие» — 2,55. С постепенным увеличением по мере снижения качества жилья.



Еще один неожиданный тренд: заметно сократились опасения женщин о том, что рождение ребенка помешает материальному достатку в семье. В 2012 году так считали 29,5% женщин, а в 2022 году — всего 25,6%.



Можно сколько угодно ругать меры господдержки, действовавшие после 2007 года, когда была запущена программа материнского капитала, но если в 2012 году об их влиянии на принятие решения о рождении первого ребенка говорили примерно 13% женщин, а второго — 24%, то к 2022 году распробовавшие их россиянки положительно ответили на этот вопрос уже в 25% и 33% случаев. Что до третьего ребенка: было 28%, стало 35%.



Именно об этом и говорит Алексей Ракша, когда предлагает резко увеличить размер маткапитала (до 1,5–2 млн рублей), но строго за второго и третьего детей.



— Эти деньги у страны есть. На всю программу потребуется 1,2 трлн рублей. (Речь идет примерно о 3% Федерального бюджета. — Прим. ред.) По моим расчетам, основанным на уже показанных успехах программы маткапитала, это сразу же повысит показатель рождаемости на одну женщину на 12–15%. Это выведет нас на первые места по этому показателю в Европе. И этому не помешает даже демографическая яма, в которую мы опустились, из-за которой сократилось количество женщин детородного возраста, — объясняет Алексей Ракша. — Например, уже в следующем году это бы принесло дополнительных 150 тысяч детей. И это минимум, самая консервативная оценка.



Далее, рассуждает эксперт, с уже полученными результатами от улучшенной программы маткапитала, необходимо идти дальше. Какие именно меры будут эффективны, причем не провоцируя иждивенческие тренды в обществе, надо считать. К примеру, широкое развитие, по сути с нуля, сети яслей для детей с 6 месяцев. И закрепление в законе их гарантированной доступности всем желающим. Другой вариант — создание института бесплатных государственных нянь, которых можно будет легко заказать, условно говоря, на «Госуслугах». Возможно, хорошей мерой стало бы введение безусловного дохода на каждого ребенка, но это, оценивает Алексей Ракша, уже очень дорого — миллиардов 6–7.



— В ценах 2014–13 года каждый ребенок, родившийся благодаря программе маткапитала, обошелся государству в 2–2,5 млн рублей. Сейчас больше. Другая программа — 450 рублей на ипотеку — очень хорошая программа была — там каждый дополнительный ребенок обошелся государству примерно в 3 млн рублей. Это цены 2021 года. Если расширить программу ЭКО и ВРТ, увеличить число оплаченных циклов, включить в нее все анализы, оплачивать проезд до больницы и проживание, то дополнительный ребенок будет обходиться стране в 2 млн с небольшим, — рассказывает Алексей Ракша. — Всё это можно посчитать, и если государство действительно хочет, оно может увеличить рождаемость, но в это надо вкладываться. Но почему-то власти делают вид, что не понимают этого, тратят на что-то другое, а вместо инвестиций в рост населения они устраивают истерики, подобные нынешней истории с пропагандой чайлдфри.

