НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 755мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

Как попасть бесплатно на концерт Полины Гагариной

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Семья эксперт «К концу столетия нас, дай бог, останется половина». Поможет ли запрет чайлдфри вытащить Россию из демографической ямы?

«К концу столетия нас, дай бог, останется половина». Поможет ли запрет чайлдфри вытащить Россию из демографической ямы?

Эксперты рассказали, как это решение повлияет на рождаемость

1 502
89 комментариев

Разбираемся, почему женщины не хотят рожать и может ли на это повлиять государство

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что власти приступили к рассмотрению законопроекта, не допускающего пропаганду чайлдфри. Популяризацию бездетности планируют запретить в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Чайлдфри (child-free) называют людей, которые по разным причинам сознательно решили не заводить детей. Это понятие не применяют к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже.

За нарушение закона могут ввести большие штрафы: для физических лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических — до 800 тысяч рублей, для должностных — до 5 миллионов рублей.

Поможет ли запрет остановить падение России в демографическую яму? И почему на самом деле женщины отказываются рожать детей? Наши коллеги из E1.RU обсудили эти вопросы с экспертами.

«Можно повысить рождаемость на одну женщину»

Независимый демограф и бывший советник Росстата Алексей Ракша уверен, что запрет чайлдфри не поможет стране. По его данным, людей, сознательно отказывающихся от рождения детей в России, — всего 2,7% от общей численности.

— Демографическая яма была запрограммирована 30 лет назад, когда в два раза сократилось число родившихся. Можно повысить рождаемость на одну женщину. Между прочим, число многодетных семей удвоилось за последние 15 лет, но количество людей в России всё равно будет уменьшаться, — объяснил E1.RU демограф. — Вопрос, с какой скоростью, можно замедлить этот процесс.

Государство не сможет повлиять на рождение первого ребенка в семье, уверяет эксперт

Главная проблема в том, что женщины отказываются от рождения первого ребенка, и для этого есть много причин, на которые государство никак не может повлиять.

— Это психологическая несовместимость с партнером, невозможность найти правильного партнера, неуверенность в завтрашнем дне, — перечислил Алексей Ракша. — Желание насладиться жизнью, пожить для себя, пока еще нет детей. Плюс отсутствие собственного жилья и так далее.

Экономические факторы — явно не главные в рождении первых детей, это индивидуальная и семейная история.

Дело в том, что, чем хуже отношения были в семье, тем меньше будет детей. В семьях, где были скандалы, где был алкоголизм и домашнее насилие, там рождаемость хуже. Особенно большая доля бездетных после этого, — отметил эксперт.

А вот повлиять на рождение второго, третьего и четвертого ребенка власти в состоянии

Алексей Ракша уверен, что властям необходимо сосредоточиться на стимулировании рождения вторых, третьих и четвертых детей в семье. Самой мощной мерой было бы введение материнского капитала на второго и третьего ребенка без учета критериев нуждаемости и адресности суммой от 1,5 до 2 миллионов рублей на каждого ребенка.

— Это бы подняло рождаемость минимум на 12–15% и Россия вышла бы в лидеры в Европе и среди развитых стран, — подчеркнул демограф. — Стимулировать рождаемость можно было бы резким снижением уровня неравенства, повышением доходов бедных людей, строительством, открытием детских садов, яслей, введением института государственных сертифицированных нянь, которых можно бесплатно заказать на «Госуслугах» в два клика. Но сделать это одномоментно не получится.

«К концу столетия нас, дай бог, нас останется половина»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, наоборот, поддерживает введение запрета на чайлдфри.

Он рассказал, что в среднем, по данным разных автономных социологических опросов, численность молодых людей, придерживающихся чайлдфри, за последние 12 лет выросла в два раза (с 8 до 16% либо, по другим данным, с 6 до 12%).

— Надо понимать: если этот закон будет правильно сформулирован и будет действовать, он приведет к замедлению падения темпов рождаемости, — заявил E1.RU Юрий Крупнов. — Мы сегодня видим формат демографической катастрофы в стране, и, если всё будет продолжаться так, как сейчас, к концу столетия нас, дай бог, останется половина.

Всё это — результат религиозного учения, связанного с отрицанием семьи и деторождения как основ человеческого бытия.

Другой эксперт считает, что чайлдфри нужно запретить, чтобы мы не вымерли

Крупнов объяснил, что движение чайлдфри начало оказывать воздействие на семьи еще в XX веке и возникло в Европе, в частности — во Франции.

—  Чайлдфри — это флагманский проект, который реализует всю эту религиозную составляющую в максимально сжатом, концентрированном виде. Эта программа приведет к тому, что детей практически совсем не будет или их будет очень мало, когда даже единственный ребенок в семье будет выглядеть некой странностью, — уверен Юрий Крупнов. — Всё, что связано с недопущением пропаганды чайлдфри, — это фундаментальная основа, барьер против этой деструктивной религиозной программы, у которой одна мысль: что семья и дети — это лишнее и затратное, ненужное. Мы должны, конечно, остановить всю эту идеологию, иначе просто нам хана.

Эксперт уверен, что другие методы — например, переубеждение людей, относящих себя к чайлдфри, — недопустимы и эффективны не будут. Выйти из демографической ямы помогут лишь колоссальные позитивные программы, но для начала нужно определить модель новой российской семьи.

В понимании Юрия Крупнова, это неотрадиционная семья с современными характеристиками, где воспитывают как минимум трех-четырех детей, и ее нужно поддерживать, в том числе с помощью жилья.

А как вы думаете, нужно ли запретить чайлдфри?

Да, обязательно, это ужас
Нет, потому что это не решает проблемы
Хочу посмотреть результат

В России сейчас самая низкая рождаемость за 25 лет. О том, почему так происходит, мы также разговаривали с экспертами. Новость о том, что в России готовят законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, вызвала бурю эмоций у екатеринбуржцев.

До этого председатель Свердловского союза женщин Ирина Чемезова призвала девушек рожать в 18 лет, а главный редактор RT Маргарита Симоньян на «Женском форуме» в Екатеринбурге разгромила западные ценности, отметив, что в России не хватает яслей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
91
styil
58 минут
одно якобы "движение" признали экстремистами, другое, так же несуществующее, запрещают.... критика в адрес правительства - дискредитация, собственное мнение - фейк.... стоимость продуктов/энергоносителей растёт, а причины ищут, и, ведь, находят совсем в другом...
Grape Reflection 🍇
1 час
А у запрещальщиков сколько детей?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Elena,40

Дмитрий,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление