«К концу столетия нас, дай бог, останется половина». Поможет ли запрет чайлдфри вытащить Россию из демографической ямы?

Разбираемся, почему женщины не хотят рожать и может ли на это повлиять государство Источник: Городские порталы











Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что власти приступили к рассмотрению законопроекта, не допускающего пропаганду чайлдфри. Популяризацию бездетности планируют запретить в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Чайлдфри (child-free) называют людей, которые по разным причинам сознательно решили не заводить детей. Это понятие не применяют к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже.

За нарушение закона могут ввести большие штрафы: для физических лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических — до 800 тысяч рублей, для должностных — до 5 миллионов рублей.

Поможет ли запрет остановить падение России в демографическую яму? И почему на самом деле женщины отказываются рожать детей? Наши коллеги из E1.RU обсудили эти вопросы с экспертами.

«Можно повысить рождаемость на одну женщину»

Независимый демограф и бывший советник Росстата Алексей Ракша уверен, что запрет чайлдфри не поможет стране. По его данным, людей, сознательно отказывающихся от рождения детей в России, — всего 2,7% от общей численности.

— Демографическая яма была запрограммирована 30 лет назад, когда в два раза сократилось число родившихся. Можно повысить рождаемость на одну женщину. Между прочим, число многодетных семей удвоилось за последние 15 лет, но количество людей в России всё равно будет уменьшаться, — объяснил E1.RU демограф. — Вопрос, с какой скоростью, можно замедлить этот процесс.

Государство не сможет повлиять на рождение первого ребенка в семье, уверяет эксперт Источник: Городские порталы











Главная проблема в том, что женщины отказываются от рождения первого ребенка, и для этого есть много причин, на которые государство никак не может повлиять.

— Это психологическая несовместимость с партнером, невозможность найти правильного партнера, неуверенность в завтрашнем дне, — перечислил Алексей Ракша. — Желание насладиться жизнью, пожить для себя, пока еще нет детей. Плюс отсутствие собственного жилья и так далее.

Экономические факторы — явно не главные в рождении первых детей, это индивидуальная и семейная история. Алексей Ракша независимый демограф и бывший советник Росстата

Дело в том, что, чем хуже отношения были в семье, тем меньше будет детей. В семьях, где были скандалы, где был алкоголизм и домашнее насилие, там рождаемость хуже. Особенно большая доля бездетных после этого, — отметил эксперт.

А вот повлиять на рождение второго, третьего и четвертого ребенка власти в состоянии Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Алексей Ракша уверен, что властям необходимо сосредоточиться на стимулировании рождения вторых, третьих и четвертых детей в семье. Самой мощной мерой было бы введение материнского капитала на второго и третьего ребенка без учета критериев нуждаемости и адресности суммой от 1,5 до 2 миллионов рублей на каждого ребенка.

— Это бы подняло рождаемость минимум на 12–15% и Россия вышла бы в лидеры в Европе и среди развитых стран, — подчеркнул демограф. — Стимулировать рождаемость можно было бы резким снижением уровня неравенства, повышением доходов бедных людей, строительством, открытием детских садов, яслей, введением института государственных сертифицированных нянь, которых можно бесплатно заказать на «Госуслугах» в два клика. Но сделать это одномоментно не получится.

«К концу столетия нас, дай бог, нас останется половина»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, наоборот, поддерживает введение запрета на чайлдфри.

Он рассказал, что в среднем, по данным разных автономных социологических опросов, численность молодых людей, придерживающихся чайлдфри, за последние 12 лет выросла в два раза (с 8 до 16% либо, по другим данным, с 6 до 12%).

— Надо понимать: если этот закон будет правильно сформулирован и будет действовать, он приведет к замедлению падения темпов рождаемости, — заявил E1.RU Юрий Крупнов. — Мы сегодня видим формат демографической катастрофы в стране, и, если всё будет продолжаться так, как сейчас, к концу столетия нас, дай бог, останется половина.

Всё это — результат религиозного учения, связанного с отрицанием семьи и деторождения как основ человеческого бытия. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Другой эксперт считает, что чайлдфри нужно запретить, чтобы мы не вымерли Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Крупнов объяснил, что движение чайлдфри начало оказывать воздействие на семьи еще в XX веке и возникло в Европе, в частности — во Франции.

— Чайлдфри — это флагманский проект, который реализует всю эту религиозную составляющую в максимально сжатом, концентрированном виде. Эта программа приведет к тому, что детей практически совсем не будет или их будет очень мало, когда даже единственный ребенок в семье будет выглядеть некой странностью, — уверен Юрий Крупнов. — Всё, что связано с недопущением пропаганды чайлдфри, — это фундаментальная основа, барьер против этой деструктивной религиозной программы, у которой одна мысль: что семья и дети — это лишнее и затратное, ненужное. Мы должны, конечно, остановить всю эту идеологию, иначе просто нам хана.

Эксперт уверен, что другие методы — например, переубеждение людей, относящих себя к чайлдфри, — недопустимы и эффективны не будут. Выйти из демографической ямы помогут лишь колоссальные позитивные программы, но для начала нужно определить модель новой российской семьи.

В понимании Юрия Крупнова, это неотрадиционная семья с современными характеристиками, где воспитывают как минимум трех-четырех детей, и ее нужно поддерживать, в том числе с помощью жилья.

А как вы думаете, нужно ли запретить чайлдфри? Да, обязательно, это ужас Нет, потому что это не решает проблемы Хочу посмотреть результат

В России сейчас самая низкая рождаемость за 25 лет. О том, почему так происходит, мы также разговаривали с экспертами. Новость о том, что в России готовят законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, вызвала бурю эмоций у екатеринбуржцев.