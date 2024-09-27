«На какие шиши?» Правительство призывает женщин рожать — сибирячки объяснили, почему планы власти сложно осуществить

Женщины обеспокоены экономической и политической ситуацией в стране Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Правительство, Минздрав и РПЦ в последние годы активно призывают женщин рожать детей, при этом делать это в молодом возрасте — до 24 лет. Несмотря на материнский капитал, выплаты и льготную ипотеку, россиянки всё еще предпочитают отложить вопрос потомства «до лучших времен». Корреспондент НГС пообщался с бездетными жительницами Новосибирска и попытался разобраться, почему они не торопятся обзавестись потомством, а также о том, что может их на это замотивировать.

Самый явный и даже местами агрессивный призыв к женщинам сделал глава Минздрава Михаил Мурашко в июле прошлого года. Министр назвал стремление россиянок получить образование и построить карьеру, прежде чем родить детей, «порочной практикой». Его слова тогда возмутили многих женщин, которые задались логичным вопросом: «А на что содержать ребёнка, если нет ни образования, ни карьеры, ни жилья?».

В марте этого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что женщины в России в среднем рожают первого ребенка в 26 лет. При этом в 2021 году Минтруд РФ называл еще более печальные для демографии данные — 28 лет.

«Я еще сама ощущаю себя ребёнком»

Жительнице Новосибирска Анне сейчас 26 лет. Девушка работает, снимает квартиру, молодого человека или мужа у неё нет. По словам сибирячки, в подростковом возрасте она думала, что станет мамой примерно в 20 лет. Но когда она погрузилась в настоящую взрослую жизнь, её приоритеты, как она сама отмечает, разительно изменились.

— Я окончила университет только три года назад, после этого устроилась на работу. Не знаю, как я раньше планировала родить в 20 лет. Мне 26, а я еще сама ощущаю себя ребёнком, — призналась Анна в разговоре с корреспондентом НГС. — Я и сама рожать не хочу, да и мозгом понимаю, что я просто не потяну это финансово. Я сейчас получаю неплохо по меркам Новосибирска, но ипотеку, например, не могу взять. Таскать ребёнка по съемным квартирам — такое себе.

Пугает девушку и постоянный рост цен — недавно арендодатель поднял ей стоимость аренды на три тысячи рублей. Цены на продукты, отмечает сибирячка, тоже растут постоянно.

— Я просто не готова рожать — это страшно делать в текущей ситуации. Ребёнку же нужно что-то дать, а дать ему ничего не смогу, — подчеркнула Анна.

Тем не менее девушка уверена, что она всё равно станет мамой, хотя произойдет это не в ближайшее время.

«Когда живёшь от зарплаты до зарплаты — какой ребёнок?»

Многие женщины не хотят растить ребёнка в съемной квартире Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Похожего мнения придерживается и 27-летняя сибирячка Татьяна. У неё, в отличие от Анны, есть муж, но финансовую ситуацию, как она сама говорит, это не сильно спасает.

— Оба работаем, и вроде даже живем относительно неплохо, но понимаем, что ребёнок нам сейчас не по карману. Да и уход в декрет сократит доход в любом случае — детские пособия ниже зарплаты. Просто посмотрите, сколько стоят подгузники и детское питание, и всё сразу станет понятно. Растить ребёнка в нищете не хочется. Рожать нужно, когда уже состоялся и сможешь дать малышу всё самое лучшее, — рассуждает Татьяна.

Они с супругом сейчас тоже живут в съемной квартире, ипотеку в ближайшее время брать не планируют — слишком дорого. Это тоже является одним из факторов, по которым пара пока не спешит с рождением ребёнка.

— Я просто не понимаю, зачем заводить ребёнка просто ради того, чтобы он был. В первую очередь нужно думать о том, чем ты будешь его кормить, где он будет жить. А когда живешь от зарплаты до зарплаты — какой ребёнок вообще может быть? — заключила девушка.

«Рожать просят, а на какие шиши это делать — не говорят»

Эмоциональнее всех высказалась 33-летняя сибирячка Алёна: её смущают как политическая, так и экономическая обстановка в стране.

— Министры и чиновники в этом плане очень интересные люди: из каждого утюга кричат, что надо рожать, что демография у нас падает, а условий для этого никаких не создают. В магазин заходишь — глаза на лоб лезут от цен. Про цены на жилье и детское питание уже даже не говорю, — возмущается Алёна.

Даже высокий уровень дохода не всегда мотивирует россиянок на рождение ребёнка Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Чтобы замотивировать женщин рожать, государство должно поднимать уровень зарплат и жизни в целом, а не «откупаться разовым маткапиталом и копеечными пособиями», уверена она.

— У меня зарплата больше 100 тысяч, и я не могу с ней накопить на ипотеку, живу кое-как. Не знаю, как рожают люди с зарплатами в 30 тысяч — для меня это безумие, которое не укладывается в голове. Каких-то весомых шагов от государства тоже не видно: рожать просят, а на какие шиши это делать — не говорят, — негодует женщина.

Родить ребёнка Алёну в нынешних условиях заставит только покупка недвижимости и полное обеспечение со стороны государства на период беременности и декрета.

— Вот купят квартиру — посмотрим. Будут платить нормальные зарплаты и пособия — можно будет подумать. Обеспечат уверенность в завтрашнем дне — отлично. В других случаях рожать ребёнка сейчас — это автоматически обрекать себя и его на нищету, — заключила сибирячка.

«Изменилось отношение к институту брака»

По мнению клинического психолога Юлии Деревяги, молодые люди в целом стали иначе относиться к партнерским отношениям: у них ощутимо изменилось отношение к самому институту брака и родительству. Девочки с детства понимают, что им нужно получить хорошее образование, чтобы быть социально и финансово независимыми. И только реализовав свои планы по укреплению финансов и личных достижений, многие из них решают завести детей.

— Многих также заботит «риск потерять стабильность» — это вынуждает не только женщин, но и мужчин повременить с браком. Поколение, воспитанное в 90-е годы, отчётливо помнит дефицит как в материальных ресурсах, так и в контакте с родителями, ведь они были вынуждены жертвовать временем с детьми и уходить на работу, — объясняет психолог.

Юлия Деревяга добавила, что выросшие дети стремятся «сделать все, чтобы не было бедности как в детстве». Многих это лишило возможности получать любовь и внимание семьи в необходимом количестве и качестве, а потому приоритетом активности стоит приобретение жилья, стабильная работа, финансовое благополучие и благоприятный эмоциональный фон в паре.