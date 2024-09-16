Обратились на горячую линию: в Новосибирске началась проверка после того, как 11-летняя девочка не выходила на связь

Организована проверка по поводу ситуации с 11-летней девочкой из Новосибирска, которая несколько дней не выходит на связь с отцом и старшей сестрой. Информацию об этом НГС подтвердили в областном МВД и в аппарате детского омбудсмена.
Что произошло
Девочка учится в 5-м классе. Как рассказывала НГС ее взрослая сестра Мария, в один из дней мать и отчим выгнали Дашу (имя изменено) из дома — в тот день она ночевала у сестры.
На следующий день, 12 сентября, мать и отчим забрали девочку после уроков — последний якобы накинулся на нее с криками. 13 сентября Даша не появилась в школе и перестала отвечать на звонки — сестра и отец предположили, что у нее забрали телефон. В тот же день, по словам Марии, ею было написано заявление в полицию.
Корреспондент НГС пытался связаться с мамой девочки, но она трубку не взяла. Отец Даши — Андрей — рассказал НГС, что мать и отчим якобы всегда плохо обходились с девочкой и тремя ее другими сестрами.
— Видимо, у нее действительно отняли телефон. Их там живут три девочки — родные сестры и мои дочери. Одной из них уже 18, второй — 16. Даша самая младшая — ей 11, — рассказывал Андрей.
Проверки от двух ведомств
В пресс-службе регионального МВД корреспонденту НГС подтвердили, что заявление в ведомство поступило. В настоящее время по нему проводится проверка.
Через некоторое время в деле появились новые подробности — отец Даши рассказал, что мать забрала ее документы из школы. НГС позвонил в школу, где учится девочка, но там отказались от комментариев.
Корреспондент НГС связался с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко. Она отметила, что ей на горячую линию действительно поступило обращение по факту неисполнения родительских обязанностей матерью в отношении несовершеннолетних детей 11 и 16 лет.
— Заявитель обеспокоен судьбой несовершеннолетних, так как дети оказались закрытыми в квартире, на звонки не отвечали, не пошли на занятия в школу. Мною подготовлен запрос в правоохранительные органы, Министерство образования, администрацию Центрального округа Новосибирска, — объяснила детский омбудсмен.
Угрозы здоровью нет
Надежда Болтенко также подтвердила, что мать действительно забрала документы девочки из школы, но это связано с ее переводом в другое образовательное учреждение.
— В настоящее время угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — заключила омбудсмен.
НГС отправил запросы в департамент образования Новосибирска и областное МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.