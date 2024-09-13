Красивые даты для свадьбы в 2025 году — их вы точно не забудете

И запомните: букеты завянут, а красивая дата свадьбы навсегда останется в свидетельстве о регистрации брака Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Девушки могут начать выбирать красивые даты свадьбы в 2025 году, даже не получив еще предложения руки и сердца от своего возлюбленного. И мы их прекрасно понимаем. Ведь хочется, чтобы в этот день уж точно всё было красиво и запомнилось на долгие годы. А чтобы никому не пришлось гадать (ни тем, кто уже получил предложение, ни тем, кто ждет его со дня на день), мы решили заранее рассказать, какие даты свадьбы в 2025 году будут самыми красивыми.

Зима

Зимних месяцев в каждом новом году всего два, а вот красивых дат, к счастью, больше. Если вы хотите, чтобы ваша зимняя сказка запомнилась не только клятвами в вечной любви и подсчетом подарков, записывайте самые красивые даты для свадьбы зимой 2025 года.

В январе , месяце для самых горячих сердец, это будут 10, 11, 15 и 25-е числа. Кстати, 15 января выпадает на среду, так что не исключаем, что загсы в этот день будут относительно свободны.

А вот февраль у регистраторов, кажется, выдастся более насыщенным. Ведь здесь сразу шесть красивых дат для свадьбы: 1, 2, 14, 20, 22 и 25 февраля.

А вот для тех, кто решит сыграть свадьбу в конце года , красивых дат окажется не так много: 5, 12, 20 и 25 декабря.

Весна

По наблюдениям московских загсов, весна недооценена для свадеб.

— Пары часто ждут теплую погоду, избегая март и апрель, хотя именно в эти месяцы чувствуется торжество жизни и надежды, — отмечают в загсах. — Рассмотрите 04.04.2025 (пятница) для красивого дубля в свидетельстве о браке или 05.04.2025 (суббота) с красивым сочетанием цифр и нумерологическим символом единения (9 в сумме). Май, богатый на красивые даты, предлагает: 02.05.2025 (пятница), 05.05.2025 (понедельник), 15.05.2025 (четверг), 20.05.2025 (вторник), 25.05.2025 (воскресенье). Эффектное сочетание чисел и удобные для праздника дни делают май идеальным месяцем.

Но давайте пройдемся по каждому месяцу в отдельности.

В марте будет шесть красивых дат для свадьбы: 1, 3, 5, 15, 20 и 25-е число. В апреле — пять: 4, 5, 15, 24, 25. Еще шесть привлекательных дат в 2025 году выпадает на май : 1, 2, 5, 15, 20, 25.

Лето

Сотрудники загсов предупреждают: будущие молодожены уже начинают бронировать летние даты. Поэтому, если вы хотите забронировать красивое число для своей свадьбы, возможно, стоит поторопиться. Но только в том случае, если вы уже получили (или сделали) предложение.

— Одной из лучших комбинаций летом будет 08.08.2025 (пятница) — идеально для росписи и свадебных выходных. Также обратите внимание на 5 июля 2025 года (суббота) и 25.07.2025 (пятница) — удобные и популярные даты для организации свадьбы, — говорят в загсах.

В самом начале жаркой свадебной поры, то есть в июне , нас (то есть вас) ждет шесть красивых дат: 1, 5, 6, 20, 25 и 26-е число. В июле — четыре: 5, 7, 8 (это еще и День семьи, любви и верности) и 25. А вот август станет самым щедрым на красивые даты летним месяцем: 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30-е число — выбирайте, какое вам больше нравится.

Осень

Сентябрь называют одним из лучших месяцев для свадьбы, потому что ажиотаж у молодоженов уже меньше, а теплая погода обычно никуда не собирается уходить. В этом месяце можно запланировать свадьбу на 5, 9, 10, 20 или 25-е число.

В октябре обратите внимание на 5-е и 25-е числа. Это будут воскресенье и суббота соответственно, так что близкие, которым не придется отпрашиваться с работы, будут вам только благодарны. Также красивые даты октября — 1, 8, 9 и 10-е число.

Наконец, если вы решите играть свадьбу в ноябре , обратите внимание вот на эти даты: 1, 5, 11, 20 и 25 ноября.

Чтобы вам было проще запомнить все красивые даты для свадтьы в 2025 году, мы объединили их в один календарь. Можете использовать его как намек Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











О чем нужно знать, выбирая красивую дату для свадьбы

Красивые даты для свадьбы в 2025 году — это, конечно, прекрасно, но дело в том, что в эти дни гораздо больше желающих подтвердить свою любовь не только на словах, но и подписью в документах. Поэтому на регистрацию в загсе могут собираться большие очереди. И если вы не поторопитесь, вам может достаться не идеальное время для росписи. Не шесть утра, конечно, но и не самое удобное.

Кроме того, другие молодожены могут быстрее вас расхватать ведущих, фотографов, видеооператоров и других организаторов свадеб, на которых вы, возможно, давно положили глаз. С площадками тоже могут возникнуть проблемы — вдруг окажется, что ваш любимый ресторан уже занят.

Другой не самый приятный момент красивых свадебных дат заключается в том, что те самые специалисты и площадки, которые нарасхват, давно в курсе, как вырастает спрос в эти дни, так что, если вы решите с кем-то поторговаться, — только зря потратите время.

Ну а в остальном, конечно, совет да любовь!