«Здравствуй, наш сыночек!»: олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз

У Романа и Виолетты Власовых родился ребенок Источник: Telegram-канал Роман Власов











Олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз — у борца родился сын, мальчика назвали Савелием. Новостями спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

— 10.09.2024. Савелий Романович Власов! Здравствуй, наш сыночек! — подписал он фото, где запечатлен вместе с женой Виолеттой.

Напомним, что впервые родителями Роман и Виолетта стали в 2021 году — ребенок родился в Москве, мальчика назвали Львом.

Борец Роман Власов и шпажистка Виолетта Колобова познакомились в 2018 году в Кремлевском дворце во время бала в честь олимпийцев. Спустя год они поженились.