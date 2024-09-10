«Здравствуй, наш сыночек!»: олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз

Олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз — у борца родился сын, мальчика назвали Савелием. Новостями спортсмен поделился в своем Telegram-канале.
— 10.09.2024. Савелий Романович Власов! Здравствуй, наш сыночек! — подписал он фото, где запечатлен вместе с женой Виолеттой.
Напомним, что впервые родителями Роман и Виолетта стали в 2021 году — ребенок родился в Москве, мальчика назвали Львом.
Борец Роман Власов и шпажистка Виолетта Колобова познакомились в 2018 году в Кремлевском дворце во время бала в честь олимпийцев. Спустя год они поженились.
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