НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

сев.

 756мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91

Смертельное ДТП на Столетова — фото

Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Семья обзор «Здравствуй, наш сыночек!»: олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз

«Здравствуй, наш сыночек!»: олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз

Мальчика назвали Савелием

1 406
17 комментариев

У Романа и Виолетты Власовых родился ребенок

Олимпийский чемпион Роман Власов стал отцом во второй раз — у борца родился сын, мальчика назвали Савелием. Новостями спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

— 10.09.2024. Савелий Романович Власов! Здравствуй, наш сыночек! — подписал он фото, где запечатлен вместе с женой Виолеттой.

Напомним, что впервые родителями Роман и Виолетта стали в 2021 году — ребенок родился в Москве, мальчика назвали Львом.

Борец Роман Власов и шпажистка Виолетта Колобова познакомились в 2018 году в Кремлевском дворце во время бала в честь олимпийцев. Спустя год они поженились.

У пары из Пскова родился самый маленький в России ребенок с весом в 320 грамм. Эдгар — первый ребенок, который смог выжить при таком маленьком весе. Рассказываем, как растет малыш.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Роман Власов Отец Родился сын Олимпийский чемпион
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
mr.Mister.
10 сентября 2024, 18:35
А что не в Новосибирске??
МАРГО
10 сентября 2024, 19:01
В соц.сетях пусть и смотрят эти новости крайне интимного семейного характера. А здесь зачем? Нам это зачем? Нам пофиг.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ди,52

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

AngeL,37

Margarita ,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление