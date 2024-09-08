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Семья истории «На первое свидание позвал в церковь»: девушка из Якутии и парень из Африки нашли друг друга и стали педагогами

«На первое свидание позвал в церковь»: девушка из Якутии и парень из Африки нашли друг друга и стали педагогами

Они поделились трогательной историей любви

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20 комментариев

Жоел и Владлена даже думают порой одинаково

Пара живет в Челябинске и работает в одной школе. Жоел — темнокожий парень из жаркой Африки, Владлена — улыбчивая девушка из холодной Якутии. Через тысячи километров они нашли друг друга на Южном Урале и этим летом подарили себе и миру дочку, которую нежно называют Оливкой. 74.RU побывал в гостях у трогательной пары.

Жоел не выпускает малышку Оливку из рук

«Сколько тетрадей я изорвала!»

Владлена — учительница музыки. Ее семья из Якутска. Выросла наша героиня в небольшом городке Аша, который называют «уральской Швейцарией», а затем уехала в Челябинск получать образование. Владлена мечтала стать учителем начальных классов, но мама отговаривала, считала, это сложная профессия.

— У меня все игры были связаны со школой. Бедная мама, сколько тетрадей я изорвала, — смеется Владлена.

В школе наша героиня увлеклась эстрадным вокалом, участвовала в конкурсах. Вскоре решила, что хочет стать профессиональной певицей и поступила в колледж культуры, но мечта о том, чтобы преподавать, по-прежнему не давала покоя.

—  Когда еще училась, решила попробовать поработать с детьми, устроилась в частную школу учителем музыки, и понравилось, — улыбается Владлена.

Владлена мечтала стать учителем, но в школу пришла не сразу

Для того чтобы работать учителем музыки в обычной школе, пришлось пройти переподготовку, но все получилось, и вот уже несколько лет Владлена работает с детьми.

Педагог говорит, ребята любят ее уроки, ведь там нет сложных контрольных и не нужно сдавать ЕГЭ.

— Дети ходят ко мне для души. Им нравится петь, — уверена Владлена. — Мы проходим обязательную программу, а в конце урока я всегда оставляют время для песен. Я иногда удивляюсь, какой у современных детей обширный репертуар. Раньше даже подумать не могла, что им будут интересны песни 80–90-х годов: Шатунова, «Миража». А «Батарейка» (группы «Жуки». — Прим. ред.) — это вообще топ. С удовольствием поют, причем все — и мальчики, и девочки. Две мои ученицы уже поступили в педколледж на учителей музыки.

А в прошлом году Владлена впервые взяла классное руководство.

— Мне дали четвертый класс, но я собралась в декрет. Ребята, конечно, расстроились, но звонили мне, делились новостями.

«Полгода учили только русский»

Темнокожий парень, который во время нашей встречи не спускал с рук маленькую дочку, приехал в Челябинск из Демократической Республики Конго шесть лет назад. После школы отец предложил ему поехать учиться в Россию. Жоел отправил документы в Южно-Уральский госуниверситет и поступил на энергетический факультет. Когда его самолет приземлился в России, он ни слова не знал по-русски, но уже через четыре месяца мог объясниться и понемногу начал понимать язык.

— У нас полгода была подготовка, мы учили только русский язык, — вспоминает он. — Программа была хорошая, сначала самое простое, то, что нужно каждый день: как что-то спросить в магазине, как пройти куда-то, — потом уже начались грамматика, математика.

Жоел прекрасно говорит по-русски

Несмотря на то что стал энергетиком по профессии, Жоел с головой окунулся в творчество.

— У меня мама занималась музыкой, и я с детства ходил в церковь, там у нас есть группа музыкальная. Мы часто репетировали, сначала я был звукооператором, а потом научился играть на гитаре, фортепиано и барабанах, — перечисляет он.

И вскоре Жоела пригласили в известную челябинскую шоу-группу «Килиманджаро».

— У них всегда четыре человека работает, один переехал, и они узнали, что я тоже умею петь. Заглянули в общежитие, пригласили. Мы поем на праздниках. Группе уже больше 20 лет, — говорит наш собеседник.

«Посмотрела на него и поняла, что влюбилась»

Жоел продолжил ходить в церковь и в России, до сих пор поет там по воскресеньям. И именно в храм пригласил на первое свидание будущую супругу. Он вспоминает, как увидел фото любимой в соцсетях, лайкнул сторис, а потом ее фото стали мелькать в ленте всё чаще. В какой-то момент решился и написал ей.

— Владлена работала, и у нее не было времени, только в воскресенье, а у меня в этот день идет служение в церкви. Я сказал: «Ну приходи, если что». И подумал, церковь — это место, которое все знают, там ничего плохого не будет. Она не отказалась, пришла. Мы увиделись, потому что у нее еще были занятия, — улыбается Жоел.

— Мы планировали погулять, но мне надо было уйти. Но я так посмотрела на него и поняла, что всё, я влюбилась, — признается Владлена. — Я начала ходить в эту церковь, петь вместе с ним в группе. А потом он сделал мне предложение на Пасху, и я согласилась. У нас было красивое венчание, очень много гостей.

Рука в руке — так супруги идут по жизни

Теперь супруги повсюду вместе: не только дома, но и в церкви поют по воскресеньям, и в школе работают. Для Жоеля предложение стать преподавателем было неожиданным, тем более прозвучало оно от детей.

— Это был последний звонок, мы с Владленой пели дуэтом. И после выступления дети подошли и сказали: «О, прикольно, как здорово! Ты на английском или на французском [говоришь]?» Я сказал: «И на английском, и на французском». Они сказали: «Вау, давайте у нас [преподавать]!» Они сразу сбегали к директору школы: «Можно Жоел будет у нас французский вести?»

Супруги работают в одной школе, хоть и ведут разные предметы

Теперь Жоэль преподает дополнительные занятия по французскому языку, у него несколько групп.

— Французский легче, чем русский, потому что русский — очень богатый язык, — говорит он. — Я учу их параллельно с песнями. Когда они поют, легко запоминают. Сначала —алфавит, потом — как поздороваться, «мама», «папа». Для них это просто, быстро всё запоминают.

«После этого у меня еще больше уважения к женщинам»

Этим летом у супругов родилась дочка. Во время беременности на все УЗИ пара ходила вместе, и в роддом отправились вдвоем.

— Я подумала, что это очень важно, особенно для наших отношений, чтобы муж прожил роды вместе со мной. Ну, еще была мечта, чтобы он первым взял ребенка на руки, — говорит Владлена. — В общем, я предложила, он не отказался: «Хорошо, пойдем».

Жоел с первой минуты был рядом со своей Оливкой

Жоел ни разу не пожалел, что был на родах супруги.

— Я переживал за нее. После этого у меня еще больше уважения к женщинам стало. Это очень важный момент страдания, и я вообще после этого прошу, чтобы все люди в мире уважали женщин. Родить — это чудесное время, потому что это страдание, это радость — всё вместе, — говорит он. — Мне сначала просто было интересно, но, когда я видел, как она плакала, и когда еще увидел ребенка, это вообще самая ужасная радость!

Супругам не нужно слов: они понимают друг друга с полувзгляда

Оливия подросла (малышке уже два месяца), и Владлена решила выйти на работу. Конечно, она будет занята не так сильно, как раньше, но готова вести дополнительные занятия для самых преданных музыке и пению учеников. Супруг поддерживает ее решение. Молодые родители решили, что будут страховать друг друга, и вместе со школьниками начинают новый учебный год.

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Комментарии
21
alippa
8 сентября 2024, 15:50
надеюсь парень будет помнить, что приехал к нам добровольно и не будет потом пытаться ставить белых на колени и требовать извинений за годы рабства)))
missisfrosja
8 сентября 2024, 16:35
Полностью согласна! Дикий народ с имперскими замашками и чувством превосходства над другими народами.
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