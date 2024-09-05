Новосибирец приехал на встречу с приставами — его машину тут же отобрали за долги

Должника наказали из-за долгов по алиментам двум сыновьям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У новосибирца отобрали автомобиль, на котором он приехал на прием к приставам, из-за долгов. Наказали и его бывшего бухгалтера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, в Сузуне судебные приставы вызвали местного жителя на прием из-за долга в 38 тысяч рублей по алиментам.

Раньше деньги списывали с зарплаты мужчины, но оказалось, что бывший работодатель не предоставил документы о его увольнении, а должник не сообщил о новом месте работы. За это его бывшему бухгалтеру выписали штраф в 15 тысяч рублей.

Сам мужчина приехал на автомобиле ВАЗ-2115, его приставы и решили отобрать в счет долга.

— Поскольку должник приехал на автомобиле, его имущество арестовали. Чтобы вернуть свой ВАЗ-2115, вечером того же дня гражданин принес квитанцию о полном погашении задолженности, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должник в этот же день оплатил долг, машину ему вернули Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области











После случившегося данные о новом месте работы мужчина предоставил, из его зарплаты снова удерживают деньги на содержание двоих сыновей.