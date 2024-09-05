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Семья Новосибирец приехал на встречу с приставами — его машину тут же отобрали за долги

Новосибирец приехал на встречу с приставами — его машину тут же отобрали за долги

Из зарплаты мужчины удерживают деньги, но он решил не сообщать о новом месте работы

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30 комментариев

Должника наказали из-за долгов по алиментам двум сыновьям

У новосибирца отобрали автомобиль, на котором он приехал на прием к приставам, из-за долгов. Наказали и его бывшего бухгалтера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, в Сузуне судебные приставы вызвали местного жителя на прием из-за долга в 38 тысяч рублей по алиментам.

Раньше деньги списывали с зарплаты мужчины, но оказалось, что бывший работодатель не предоставил документы о его увольнении, а должник не сообщил о новом месте работы. За это его бывшему бухгалтеру выписали штраф в 15 тысяч рублей.

Сам мужчина приехал на автомобиле ВАЗ-2115, его приставы и решили отобрать в счет долга.

— Поскольку должник приехал на автомобиле, его имущество арестовали. Чтобы вернуть свой ВАЗ-2115, вечером того же дня гражданин принес квитанцию о полном погашении задолженности, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должник в этот же день оплатил долг, машину ему вернули

После случившегося данные о новом месте работы мужчина предоставил, из его зарплаты снова удерживают деньги на содержание двоих сыновей.

Недавно Новосибирской области у 41-летнего мужчины отобрали часть поля из-за долга по алиментам. Приставы решили обратиться в суд и продать участок.

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Комментарии
30
Гость
5 сентября 2024, 09:32
Сбер с Кехмана 4 лярда взыскал или нет? Тоже не пешком ходит.
Гость
5 сентября 2024, 09:38
Мне алиментов на ребенка приходит около 400 руб в месяц.
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