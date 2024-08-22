«Не платит ничего»: Пелагея требует с бывшего мужа деньги за обслуживание элитного особняка

Пелагея и Иван Телегин купили элитное жильё через год после свадьбы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Певица Пелагея пытается взыскать с бывшего мужа Ивана Телегина деньги за обслуживание особняка в коттеджном посёлке Madison Park. Как сообщил источник НГС, долг хоккеиста за последние восемь месяцев составляет около двухсот тысяч рублей.

— За дом он не платит ничего, хотя тоже является собственником, — уточнил собеседник.

В обслуживание дома входят плата за электричество, воду, уборку, охрану и другое. Летом прошлого года Иван Телегин перестал платить по счетам, и Пелагее пришлось погасить задолженность самой.

12 августа в базе данных ФССП появилось исполнительное производство в отношении Ивана Телегина на сумму 253,4 тысячи рублей.

По данным Telegram-канала SHOT, пара приобрела дом в 2017 году, спустя год после свадьбы. Элитный особняк обошёлся в 75 миллионов рублей. Источник НГС уточнил, что стоимость дома на самом деле меньше.

Пелагея вышла замуж за спортсмена в 2016 году, а через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. Спустя три года артистка заявила о разводе.

В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки её квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.

В мае НГС узнал, что Пелагея выиграла очередной суд с бывшим супругом о размере алиментов на дочь. Летом Пелагея добилась для дочери отмены запрета на вылет за границу.