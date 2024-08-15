Красивые детские имена, которые будут популярны в 2025 году: 20 подсказок для будущих родителей

Некоторые дети и не подозревают, какие сюрпризы в виде имени подготовили им родители Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











С одной стороны, еще лето не закончилось, а с другой — новый год не за горами. И те, кто в 2025 году станут родителями, ждут этого времени с нетерпением. Один из самых главных вопросов, который задают себе будущие родители, — как назвать ребенка. Здесь на выручку приходят и имена ближайших родственников (актуально для тех, кто хочет назвать сына или дочь в честь бабушки или дедушки), и справочники со значениями имен. Кому-то имя будущего ребенка может элементарно присниться. Чтобы помочь родителям с бессоницей и тем, кто пока не может определиться, мы решили выяснить, какие детские имена будут популярны в 2025 году, и составили прогноз на основе многолетних трендов.

Популярные имена для мальчиков

Несмотря на то, что в последнее время родители всё чаще стараются выделиться и дать ребенку оригинальное имя, который год подряд на пике популярности остаются классические имена. Среди мальчиков пальму первенства удерживает Михаил — такое имя дают своим сыновьям большинство родителей. Ему на пятки наступает Александр . Это имя иногда попадает на первую строчку популярности, но Михаил всё же чаще.

Также, судя по многолетней статистике, больше всего на детских площадках будет Артемов, Матвеев, Тимофеев, Максимов, Иванов, Дмитриев. Чуть менее популярны имена Елисей и Даниил.

Популярные имена для девочек

Рейтинг наиболее популярных имен для девочек тоже не слишком меняется из года в год. Здесь за первое место регулярно соперничают София и Мария . В топ-5 также входят Анна , Виктория и Алиса .

Кроме того, судя по рейтингам последних лет, популярными именами для девочек в 2025 году останутся Варвара, Ольга, Василиса, Ксения и Полина.

Самые редкие имена для детей

Некоторые родители стремятся выделиться и выбрать редкие имена для своих детей. Благодаря этому всё чаще звучат девичьи имена Есения, Августина, Тереза, Мальвина. Среди мальчиков возродилась популярность имен Альберт, Глеб, Демид, Мирон.

Но если вы из тех родителей, кто хочет дать ребенку самое-самое редкое имя, возможно, вам пригодится совершенно особенный рейтинг.

Среди наиболее редких имен среди мальчиков в последнее время были замечены такие:

Эльбрус;

Ромео;

Маркс;

Галактион;

Лучезар;

Алтай;

Урал;

Марс;

Мираж;

Космос.

Для девочек список редких имен выглядит не менее изящным:

Ассоль;



Герда;

Весна;

Благодария;

Джульетта;

Евлампия;

Изольда;

Искра;

Гертруда;

Малина.

На что обратить внимание, выбирая имя для ребенка

Выбирая имя для ребенка, родители часто обращают внимание на то, чтобы оно красиво звучало и в детском, и во взрослом варианте. Также не помешает учесть сочетаемость имени с отчеством. Согласитесь, Сократ Иванович или Кукарача Анатольевна — так себе сочетания. С другой стороны, они будут единственными на пару миллионов.

Некоторые психологи отмечают, что дети с редкими именами с юного возраста ощущают себя особенными, часто они более амбициозны, и это позволяет им добиваться более высоких результатов.

Можно еще присмотреться к «модным» именам, но здесь главное не переборщить: вы-то дадите имя ребенку один раз, а ему с ним всю жизнь ходить. Ну или до того момента, когда он решит его сменить.