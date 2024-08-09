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Семья Сыну уже 18 лет: сибиряк погасил миллионный долг по алиментам после ареста счетов

Сыну уже 18 лет: сибиряк погасил миллионный долг по алиментам после ареста счетов

Солидный долг скопился примерно за два года

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62 комментария
Мужчина официально не работал и не имел имущества, которое можно было бы арестовать

Долг по алиментам в 1,2 миллиона рублей на сына погасил житель Искитима после ареста банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что несколько лет назад было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Мужчина не платил около двух лет, у него не было официальной работы и имущества, которое можно было бы арестовать. Чтобы заставить его выплачивать алименты, судебные приставы применили к нему ряд принудительных мер.

Когда ребенку исполнилось 18 лет, исполнительное производство было переквалифицировано в долг по алиментам. Мужчина сообщил, что устроился на официальную работу, и с его зарплаты стали ежемесячно удерживать около 15 тысяч рублей в счет погашения задолженности.

Недавно сибиряк пришел в отделение судебных приставов, чтобы узнать, как можно снять аресты с его банковских счетов, так как ожидал поступление крупной суммы денег. Пристав пояснила, что это возможно только после полного погашения задолженности. Мужчина тут же внес на арестованный счет 1 миллион 218 тысяч рублей, чтобы закрыть долг по алиментам. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 94 000 рублей.

После полного погашения задолженности все ограничения с сибиряка сняли.

Ранее НГС писал о том, как житель Новосибирска остался без грузовика из-за крупного долга.

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Новосибирская область Приставы Алименты ГУФССП по Новосибирской области
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Комментарии
62
Светлана В-ва
9 августа 2024, 11:33
это ж что за зарплаты такие, что за пару лет миллионные долги)
Фродо Бэггинс
9 августа 2024, 10:07
Вы удивляетесь, что мужчины не хотят идти в ЗАГС? Меня лично удивляет другое: что до сих пор есть глупцы, которые это делают. Что получает мужчина в современном официальном браке?
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