Сыну уже 18 лет: сибиряк погасил миллионный долг по алиментам после ареста счетов

Мужчина официально не работал и не имел имущества, которое можно было бы арестовать Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











Долг по алиментам в 1,2 миллиона рублей на сына погасил житель Искитима после ареста банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.



В ведомстве рассказали, что несколько лет назад было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. Мужчина не платил около двух лет, у него не было официальной работы и имущества, которое можно было бы арестовать. Чтобы заставить его выплачивать алименты, судебные приставы применили к нему ряд принудительных мер.



Когда ребенку исполнилось 18 лет, исполнительное производство было переквалифицировано в долг по алиментам. Мужчина сообщил, что устроился на официальную работу, и с его зарплаты стали ежемесячно удерживать около 15 тысяч рублей в счет погашения задолженности.



Недавно сибиряк пришел в отделение судебных приставов, чтобы узнать, как можно снять аресты с его банковских счетов, так как ожидал поступление крупной суммы денег. Пристав пояснила, что это возможно только после полного погашения задолженности. Мужчина тут же внес на арестованный счет 1 миллион 218 тысяч рублей, чтобы закрыть долг по алиментам. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 94 000 рублей.



После полного погашения задолженности все ограничения с сибиряка сняли.



Ранее НГС писал о том, как житель Новосибирска остался без грузовика из-за крупного долга.

