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Семья Новосибирцу пришлось заплатить 1,2 миллиона рублей, чтобы ездить в Казахстан

Новосибирцу пришлось заплатить 1,2 миллиона рублей, чтобы ездить в Казахстан

У него был большой долг

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9 комментариев
На банковские счета мужчины наложили аресты и ограничили его в праве выезда с территории РФ

Новосибирец выплатил 1,2 миллиона рублей долга по алиментам, чтобы ездить в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

— 36-летний когда-то мужчина проживал в Казахстане, женился и обзавелся детьми. Позже в семье случился разлад, мужчина развелся и стал выплачивать алименты. В 2021 году он переехал на постоянное место жительства в Новосибирск, но регулярно выезжал к себе на родину. Тем временем бывшая супруга добилась, чтобы отец продолжил выплату своим детям алиментов, на территории России, — объяснили приставы.

Судебные приставы сделали перерасчет задолженности и с учетом пропущенных платежей предъявили требования к должнику. На банковские счета мужчины наложили аресты и ограничили его в праве выезда с территории РФ. Чтобы отправиться в Казахстан, мужчине пришлось полностью погасить долг.

Ранее судебные приставы потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

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Комментарии
9
Фродо Бэггинс
5 августа 2024, 10:02
мужчина. ты хочешь стать алиментным рабом? ты хочешь быть ограничен в правах? ты хочешь попасть под административную и уголовную ответственность? ты хочешь потерять детей и выплачивать деньги бабе которая развалила семью, искалечила детей и отдала имущество и квартиру?? ты знаешь что делать..ЗАГС ждёт тебя, настоящий мужчина способный на поступок
урлулуу
5 августа 2024, 10:41
Типа ну ок и что?! Какая смысловая нагрузка в статье?
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