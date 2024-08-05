Новосибирцу пришлось заплатить 1,2 миллиона рублей, чтобы ездить в Казахстан

На банковские счета мужчины наложили аресты и ограничили его в праве выезда с территории РФ Источник: ГУ ФССП России по Новосибирской области











Новосибирец выплатил 1,2 миллиона рублей долга по алиментам, чтобы ездить в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

— 36-летний когда-то мужчина проживал в Казахстане, женился и обзавелся детьми. Позже в семье случился разлад, мужчина развелся и стал выплачивать алименты. В 2021 году он переехал на постоянное место жительства в Новосибирск, но регулярно выезжал к себе на родину. Тем временем бывшая супруга добилась, чтобы отец продолжил выплату своим детям алиментов, на территории России, — объяснили приставы.

Судебные приставы сделали перерасчет задолженности и с учетом пропущенных платежей предъявили требования к должнику. На банковские счета мужчины наложили аресты и ограничили его в праве выезда с территории РФ. Чтобы отправиться в Казахстан, мужчине пришлось полностью погасить долг.



Ранее судебные приставы потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

