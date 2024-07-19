«Я не могла на 100% ему доверять»: как влюбились друг в друга Андрей и Кристина Черкасовы из «Дома-2»

Источник: Городские порталы

Кристина и Андрей Черкасовы из «Дома-2» поделились историей своего необычного знакомства. Пара вместе уже семь лет, и для многих поклонников их семья является образцовой.

Кристина жила в Сургуте, профессионально занималась танцами, работала по контрактам в разных странах мира. В какой-то момент она поняла, что насытилась поездками, и решила попробовать что-то кардинально новое.

— В один день у меня закралась мысль пойти на «Дом-2», потому что мы с мамой его периодически смотрели. Мне хотелось побывать по ту сторону экрана. Я знала, что это будет крутой рост. Я прошла кастинг дистанционно. Меня быстро утвердили, купили мне билет в Москву, и я полетела, — вспоминает Кристина.



А утвердил Кристину именно Андрей, который в то время был кастинг-директором скандального проекта. Он тоже поделился воспоминаниями о первом впечатлении от девушки.



— Кристина мне сразу понравилась. Но я решил провернуть такой хитрый план: она приходит на проект, я к ней присматриваюсь и потом забираю оттуда, — поделился Андрей.



В целом все так и вышло. Кристина пробыла на «Доме-2» всего три месяца. Кастинг-директор ей тоже понравился, единственное, что смущало, — его медийность и разница в возрасте.



— Андрей начал ухаживать с первого дня, но я отнеслась к этому с осторожностью. Во-первых, он старше. Плюс это человек из телевизора, я не могла на 100 процентов ему доверять. Но он настолько расположил меня к себе поступками, влюбил, что я рискнула, — рассказывает блогер.

