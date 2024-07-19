НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

5 м/c,

южн.

 737мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

СРОЧНО

Составлен прогноз погоды на три дня

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Разоблачили мифы об имплантах
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Семья «Я не могла на 100% ему доверять»: как влюбились друг в друга Андрей и Кристина Черкасовы из «Дома-2»

«Я не могла на 100% ему доверять»: как влюбились друг в друга Андрей и Кристина Черкасовы из «Дома-2»

Супруги вместе уже семь лет

263
4 комментария

Кристина и Андрей Черкасовы из «Дома-2» поделились историей своего необычного знакомства. Пара вместе уже семь лет, и для многих поклонников их семья является образцовой.

Кристина жила в Сургуте, профессионально занималась танцами, работала по контрактам в разных странах мира. В какой-то момент она поняла, что насытилась поездками, и решила попробовать что-то кардинально новое.

— В один день у меня закралась мысль пойти на «Дом-2», потому что мы с мамой его периодически смотрели. Мне хотелось побывать по ту сторону экрана. Я знала, что это будет крутой рост. Я прошла кастинг дистанционно. Меня быстро утвердили, купили мне билет в Москву, и я полетела, — вспоминает Кристина.

А утвердил Кристину именно Андрей, который в то время был кастинг-директором скандального проекта. Он тоже поделился воспоминаниями о первом впечатлении от девушки.

— Кристина мне сразу понравилась. Но я решил провернуть такой хитрый план: она приходит на проект, я к ней присматриваюсь и потом забираю оттуда, — поделился Андрей.

В целом все так и вышло. Кристина пробыла на «Доме-2» всего три месяца. Кастинг-директор ей тоже понравился, единственное, что смущало, — его медийность и разница в возрасте.

— Андрей начал ухаживать с первого дня, но я отнеслась к этому с осторожностью. Во-первых, он старше. Плюс это человек из телевизора, я не могла на 100 процентов ему доверять. Но он настолько расположил меня к себе поступками, влюбил, что я рискнула, — рассказывает блогер.

Как супруги живут сейчас — смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Кристина Черкасова Андрей Черкасов Дом-2 Семья Любовь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Фродо Бэггинс
19 июля 2024, 18:35
что может быть глупее чем доверять бабе??? основная ошибка мужчины является наивная вера в порядочность женщины и такая же наивная вера в то, что он может построить с женщиной долговременные партнерские отношения.
Фродо Бэггинс
19 июля 2024, 18:38
ну вот она тоже почему то не стала учёным или инженером или шпалоукладчицей не смотря на гендерное равенство и равноправие:)))) и тут вопрос. что с ним не так. сто лет как у вас баб есть все права и возможности (даже больше чем у мужчин) а вы так ничего и не добились кто как торговать телом
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

VLADIMIR,35

Наталья,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление