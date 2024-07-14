«Она мне сразу понравилась. Но я решил провернуть хитрый план»: история любви Андрея и Кристины Черкасовых из «Дома-2»

Кристина и Андрей вместе уже семь лет и растят сына Святослава Источник: krisri_cherkasova / Instagram.com (деятельность запрещена на территории РФ)











Недавно в России отмечали День любви, семьи и верности — по случаю праздника 86.RU рассказывает красивую историю пары из «Дома-2». Кристина и ее муж Андрей Черкасов вместе уже семь лет. Она теперь блогер, он шоумен и еще участвует в боях без правил. Многие поклонники проекта считают пару образцовой.

Наверное, их свела судьба. Кристина жила в Сургуте, профессионально занималась танцами, работала по контрактам в разных странах мира. В какой-то момент она поняла, что насытилась поездками, и решила попробовать что-то абсолютно новое.

— Закралась мысль пойти на «Дом-2», потому что мы с мамой его периодически смотрели. Хотелось побывать по ту сторону экрана. Я знала, что это будет крутой рост. Дистанционно прошла кастинг. Меня быстро утвердили, купили билет в Москву, и полетела, — вспоминает Кристина.



А утвердил ее как раз Андрей, который в то время был кастинг-директором скандального проекта, а до того и его участником.



— Кристина мне сразу понравилась. Но я решил провернуть хитрый план: она приходит на проект, я к ней присматриваюсь и, если все хорошо, забираю оттуда, — рассказывает Андрей.



В целом все так и вышло. Кристина пробыла на «Доме-2» всего три месяца. Кастинг-директор ей тоже понравился, единственное, что смущало, — его медийность и разница в возрасте.

— Андрей начал ухаживать с первого дня, но я отнеслась к этому с осторожностью. Во-первых, он старше. Плюс это человек из телевизора, я не могла на 100 процентов ему доверять. Но он настолько расположил меня к себе поступками, влюбил, что я рискнула. И прямо после того, как ушла из «Дома-2», у нас начались отношения, — рассказывает блогер.

1 июня пара отметила очередную годовщину свадьбы Источник: krisri_cherkasova / Instagram.com (деятельность запрещена на территории РФ)











Расписались Андрей с Кристиной 12.12.2018 года в московском загсе, а пышное свадебное торжество устроили летом следующего года. 1 июня 2019 года пара собрала родственников и друзей в ресторане в центре Москвы. Свадьба была пышной. Кристина несколько раз меняла платья. Также пара подготовила эффектный свадебный танец. Потом поехали в яхт-клуб.

— Я считаю, что свадьба — это сказка для девушки, поэтому мы сделали все, как она хотела, — вспоминает Андрей. — Она была самой красивой невестой, а я самым счастливым женихом. Мы были в яхт-клубе, сидели в шатре на берегу с самыми близкими и пели под гитару.

В апреле 2000 года у Черкасовых родился сын Святослав. Но на одном ребенке супруги останавливаться не собираются. Андрей и Кристина мечтают о дочке. Но пока не получается.

Семья любит путешествовать и устраивать красивые фотосессии Источник: krisri_cherkasova / Instagram.com (деятельность запрещена на территории РФ)











— Мы не раз говорили, что хотим второго, может, даже третьего ребенка. Работаем над этим. История такая, что Святослав у нас получился достаточно быстро, на третьем месяце (попыток. — Прим. ред.). И мы думали, что со вторым будет примерно так же. Я сильно не торопилась, поскольку думала, что раз-два — и все получится. Но не тут-то было. Мы посылаем запрос во Вселенную. Ждем эту новость, но всё зависит от высших сил, — рассказывает Кристина.



Свободное время пара проводит в спортзале. Раз в квартал Черкасовы путешествуют. Буквально на днях семья вернулась из Египта. Там, по традиции, они устроили несколько фотосессий. Андрей не устает повторять, что для него решение создать семью было осознанным. Он давно шел к этому и женился только после 35 лет.



— У нас замечательная семья, я люблю и дорожу ею. Жена у меня блогер с большим количеством подписчиков. Она этим живет. Большая умница. У нас растет активный, озорной сынишка, который не дает нам скучать, — с гордостью рассказывает о родных Андрей.

Пара мечтает о втором ребенке Источник: krisri_cherkasova / Instagram.com (деятельность запрещена на территории РФ)











При этом иногда Андрей признаётся, что характер у жены совсем не простой. Да и Кристина иногда может подколоть избранника.



— Я Андрея, знаете, как называю? Сухарем! Я могу что-то эмоционально рассказывать, писать, голосовые отправлять. А он в ответ: «Понятно». Или может просто молчать. Или я говорю ему: «И?» И тишина в ответ, — грустит Кристина. — В такие моменты прямо хочется взбодрить его. Мне кажется, многие мужчины такие. Или, не знаю, может, у кого-то есть болтливые, любящие поддерживать беседу? У нас есть такие друзья: он всегда с ней болтает, всё с ней обсуждает. А мне вот так не повезло.

