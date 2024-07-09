Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной

Екатерина Бормотова Журналист оперативной редакции

Ярославский депутат Теймураз Бараташвили считает, что равноправие родителей ведет к ослаблению отцовского начала в семье Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Вчера интернет всполошило предложение депутата Ярославской областной думы Теймураза Бараташвили отменить равноправие отцов и матерей. В его обширном докладе есть немало шокирующих в XXI веке предложений, но о них уже много написали. Я хотела бы поговорить о закреплении за отцом статуса Главы семьи. Предлагается «возложить на него ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления».



Мол, женился, жена тебе родила, всё — ты Глава семейства, неси ответственность, никто тебя не спрашивает дальше, думать надо было когда женился и ребенка делал. Мне, кстати, предложение в чем-то и нравится — я вообще люблю, когда люди отвечают за свои поступки. Но кое-что мне непонятно.



Допустим, приняли такой закон и мужчина теперь Глава семейства (я, кстати, не сама придумала «Главу» с большой буквы писать — так в докладе написано). Глава семейства обязан содержать это семейство и нести ответственность. Прекрасно. Он вот не хочет, а всё равно обязан. И возникает вопрос: а если он эту обязанность не будет исполнять, то что?



Обязанность содержать своих детей у нас вообще-то и так есть, она прописана в законах. Это как-то помешало россиянам накопить 150 миллиардов рублей долгов по алиментам?



Обязанность не бить супруга у нас тоже прописана в законах. Тем не менее в 2021 году потерпевшими в делах о насилии в отношении члена семьи были признаны 22,6 тысячи женщин и 9,9 тысячи мужчин — это официальные данные Росстата.



Допустим, за неисполнение обязанностей Главой семьи будет предусмотрена ответственность. А что считать исполнением этой обязанности? Для простоты не будем трогать вопросы воспитания: на них могут быть разные взгляды, дети тоже все разные, измерить родительский вклад бывает сложно. Поговорим о деньгах: их проще считать. Да и сам Бараташвили отдельно подчеркивает важность именно дохода. По его словам, именно доход важен для авторитета и реальной статусности отца в семье.



Что мы считаем исполнением обязанности по содержанию семьи? Какой-то уровень достатка, вероятно. Не будем задирать планочку, пусть это будет прожиточный минимум на человека. В среднем по стране в 2025 году ПМ на душу населения вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. То есть Глава семейства, отец троих детей должен будет заработать 88 665 в месяц. Среднемесячная номинальная зарплата в России в первом квартале 2024 года составила 80 582 рубля.



Теймураз Бараташвили предлагает поднять отцам зарплаты. А впрочем, нет, не предлагает, его идея звучит так: «законодательно закрепить вознаграждение труда мужчины-отца выше, чем женщины-матери». В такой формулировке это вовсе не гарантирует повышение зарплаты отцам — можно просто сократить доходы матерей. Закон, конечно, запрещает такую дискриминацию, но мы же его переписываем.



Сейчас семья может получать пособия, если доход ниже прожиточного минимума на человека. А не будет считаться неисполнением обязанностей со стороны Главы семейства тот факт, что государство вынуждено ему помогать? И если да, то что ему за это будет? Может быть, штраф, чтобы в семье осталось еще меньше денег? А может быть, обязательные работы, чтобы он основную потерял? Или, может, в колонию, чтобы жена передачки носила?



А если мужчина физически не может работать: заболел? Ладно, пусть будет больничный, который хорошо оплачивается, не считается.



А если он не хочет работать? Или работает, но всё, что заработал, пропивает? Ну пусть не пропивает — тратит на какие-то вещи для себя, а не для детей. Не будем рассуждать, как часто это случается, неважно как часто — так бывает. И это проблема. Жены ее решают как могут, в том числе разводом.

Что мы будем делать как общество с этой проблемой? Мы, общество, говорим Главе: «Ты Глава, ты обязан, выполняй свои обязанности». А он нам: «А то что?»



И правда, Теймураз Кукуриевич, что?

