День Петра и Февронии: что ни в коем случае нельзя делать 8 июля, чтобы не быть несчастным, — приметы

Источник: Александра Тонку

В понедельник, 8 июля, православные вспоминают святых Петра и Февронию. Они считаются покровителями долго брака и крепкой любви. С датой связано множество традиций и запретов.



Что можно и нельзя делать

В этот день супругам и парам нельзя было спорить, выяснять отношения, ревновать. Все это могло всерьез навредить отношениям. Предки верили, чтобы избежать конфликтов, влюбленным нельзя было использовать одну ложку или полотенце на двоих. Если мужчина и женщина живут в гражданском браке, в эту ночь им нельзя ложиться спать в одну и ту же постель. На время лучше разойтись по разным комнатам. Зато хорошей приметой было обручиться в день Петра и Февронии. Считалось, что так влюбленные закрепят свои чувства на долгие годы.



По народным поверьям, нельзя было в этот день заниматься рукоделием, работать в саду или огороде, пересаживать комнатные растения. А еще не стоило затевать переезд в эту дату или увольняться, чтобы новый дом или работа не принесли неприятностей. Предки также верили, что в день Петра и Февронии нельзя было готовить выпечку. Считали, что блюда из муки в этот день могут плохо повлиять на финансы.



Кстати, обращали внимание и на сны. Они могли напоминать о делах, которые нужно поскорее завершить, о долгах (не обязательно финансовых), что нужно вернуть. А еще во сне можно было увидеть ваше истинное отношение к тем, кто вас окружает.



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