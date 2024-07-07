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Религия Семья День Петра и Февронии: что ни в коем случае нельзя делать 8 июля, чтобы не быть несчастным, — приметы

День Петра и Февронии: что ни в коем случае нельзя делать 8 июля, чтобы не быть несчастным, — приметы

Рассказываем о главных поверьях этого праздника

3 367
8 комментариев

В понедельник, 8 июля, православные вспоминают святых Петра и Февронию. Они считаются покровителями долго брака и крепкой любви. С датой связано множество традиций и запретов.

Что можно и нельзя делать

В этот день супругам и парам нельзя было спорить, выяснять отношения, ревновать. Все это могло всерьез навредить отношениям. Предки верили, чтобы избежать конфликтов, влюбленным нельзя было использовать одну ложку или полотенце на двоих. Если мужчина и женщина живут в гражданском браке, в эту ночь им нельзя ложиться спать в одну и ту же постель. На время лучше разойтись по разным комнатам. Зато хорошей приметой было обручиться в день Петра и Февронии. Считалось, что так влюбленные закрепят свои чувства на долгие годы.

По народным поверьям, нельзя было в этот день заниматься рукоделием, работать в саду или огороде, пересаживать комнатные растения. А еще не стоило затевать переезд в эту дату или увольняться, чтобы новый дом или работа не принесли неприятностей. Предки также верили, что в день Петра и Февронии нельзя было готовить выпечку. Считали, что блюда из муки в этот день могут плохо повлиять на финансы.

Кстати, обращали внимание и на сны. Они могли напоминать о делах, которые нужно поскорее завершить, о долгах (не обязательно финансовых), что нужно вернуть. А еще во сне можно было увидеть ваше истинное отношение к тем, кто вас окружает.

Приметы на погоду

Немало поверий связано и с погодой. Например, верили, что после дня Петра и Февронии будет еще 40 дней стоять жаркая погода. Северный ветер 8 июля обещал солнечные дни, а восточный — дожди. Осадки предвещала и радуга над водой. Сухая погода с высокой температурой, скорее всего, не порадует грибников: этим летом даров леса будет мало.

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День Петра и Февронии Православный праздник Народные приметы Приметы погоды
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Комментарии
8
Yumare
7 июля 2024, 18:50
Не настолько это древний праздник, чтоб возникли традиции и приметы.
$carface
7 июля 2024, 19:51
"или увольняться" Если этот "день" корнями уходит в историю, то откуда нельзя было "увольняться" предкам? Особенно до 1861 года.
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