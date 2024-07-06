Красивые открытки на День семьи, любви и верности: 10 идей, как признаться в чувствах

Официальным бракам — официальный праздник. И красивые поздравления! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Любите посылать поздравления через соцсети или, наоборот, ищете красивую картинку, чтобы ответить на сообщение? Специально для вас сделали 10 шикарных открыток ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля. Да, теперь это уже не только народный, но и государственный праздник.



Сохраняйте себе эти красивые открытки и смело пересылайте их близким — тот случай, когда взять изображение из интернета «в тему» не только можно, но и нужно!

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Главные герои Дня семьи, любви и верности — князь Петр и его супруга Феврония Муромские. Их история любви началась, как говорится, вопреки: правитель заболел — покрылся струпьями, а его согласилась лечить бедная девушка. Она взяла с князя обещание, что после выздоровления тот женится на ней.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Однако Петр схитрил и слово свое сдерживать не торопился. Предвидя такой вариант развития событий, Феврония предусмотрительно оставила один струп. Князь Петр отправил ее восвояси, однако болезнь стала прогрессировать, и ему ничего не оставалось делать, как в конце концов согласиться на условия девушки.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В итоге правитель понял, как ему повезло с женой: Феврония оказалась мудрой, благочестивой и верной супругой. Они жили долго и счастливо — и умерли в один день. После смерти их похоронили в разных местах, однако тела супругов объединились в одной могиле. В память об этой истории крепкой любви и чуде на Руси начали отмечать День семьи, любви и верности, а Петр и Феврония стали покровителями брака.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. Простой полевой цветок, который распускается как раз в это время. Ромашка издавна считалась амурным цветком — ну кто из вас не обрывал ее лепестки, приговаривая: «Любит — не любит»?

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Также ромашка — символ чистоты и целомудрия, а олицетворением этих качеств стала сама Феврония. Известно предание о том, как княгиня наставляла одного человека, который плыл с ней в одной лодке и посмотрел с вожделением. Феврония зачерпнула сначала воду с одной стороны борта, затем с другой, и по очереди дала ему выпить. А затем спросила, есть ли разница у вкуса воды. Он помотал головой, а благочестивая княгиня заметила, что суть женщины, как и вода, одинаковы.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы









