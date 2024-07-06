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Семья Красивые открытки на День семьи, любви и верности: 10 идей, как признаться в чувствах

Красивые открытки на День семьи, любви и верности: 10 идей, как признаться в чувствах

Любуйтесь, сохраняйте себе и делитесь!

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4 комментария
Официальным бракам — официальный праздник. И красивые поздравления!

Любите посылать поздравления через соцсети или, наоборот, ищете красивую картинку, чтобы ответить на сообщение? Специально для вас сделали 10 шикарных открыток ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля. Да, теперь это уже не только народный, но и государственный праздник.

Сохраняйте себе эти красивые открытки и смело пересылайте их близким — тот случай, когда взять изображение из интернета «в тему» не только можно, но и нужно!

Главные герои Дня семьи, любви и верности — князь Петр и его супруга Феврония Муромские. Их история любви началась, как говорится, вопреки: правитель заболел — покрылся струпьями, а его согласилась лечить бедная девушка. Она взяла с князя обещание, что после выздоровления тот женится на ней.

Однако Петр схитрил и слово свое сдерживать не торопился. Предвидя такой вариант развития событий, Феврония предусмотрительно оставила один струп. Князь Петр отправил ее восвояси, однако болезнь стала прогрессировать, и ему ничего не оставалось делать, как в конце концов согласиться на условия девушки.

В итоге правитель понял, как ему повезло с женой: Феврония оказалась мудрой, благочестивой и верной супругой. Они жили долго и счастливо — и умерли в один день. После смерти их похоронили в разных местах, однако тела супругов объединились в одной могиле. В память об этой истории крепкой любви и чуде на Руси начали отмечать День семьи, любви и верности, а Петр и Феврония стали покровителями брака.

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. Простой полевой цветок, который распускается как раз в это время. Ромашка издавна считалась амурным цветком — ну кто из вас не обрывал ее лепестки, приговаривая: «Любит — не любит»?

Также ромашка — символ чистоты и целомудрия, а олицетворением этих качеств стала сама Феврония. Известно предание о том, как княгиня наставляла одного человека, который плыл с ней в одной лодке и посмотрел с вожделением. Феврония зачерпнула сначала воду с одной стороны борта, затем с другой, и по очереди дала ему выпить. А затем спросила, есть ли разница у вкуса воды. Он помотал головой, а благочестивая княгиня заметила, что суть женщины, как и вода, одинаковы.

А вы поздравляете близких с Днем семьи, любви и верности?

Да, отличный повод!
Меня поздравляют, шлю в ответ открытку
Не праздную и никого не поздравляю

ПО ТЕМЕ
День семьи любви и верности Петр и Феврония Любовь Семья Верность Красивые открытки Праздник Соцсети
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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
6 июля 2024, 00:20
Сначала Иван Купала надо отметить. Уже забрал с Вайлдберриса 3 ведра 15 литровых.
Гость
6 июля 2024, 00:38
я када ночевать не приду очередной раз - открыточку вот таку принесу своей ))
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