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Семья Власти создадут учебник для родителей, чтобы научить правильно воспитывать детей: что в нем будет?

Власти создадут учебник для родителей, чтобы научить правильно воспитывать детей: что в нем будет?

Разработкой займутся в Минпросвещения

471
13 комментариев
В России сделают учебник о том, как правильно воспитывать ребенка

Власти работают над созданием руководства по воспитанию детей с рождения до 18 лет. В своеобразном учебнике будут представлены ежедневные рекомендации по воспитанию ребенка, — сказал Сергей Кравцов.

— Мы (Минпросвещения. — Прим. ред.) примем программу для родителей, которую назовем «От 0 до 18», чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка — рассказал министр на пленарной сессии выставки «Россия», трансляция которой велась на сайте форума.

Власти планируют принять рекомендации по воспитанию новорожденных детей

Кравцов подчеркнул, что у многих родителей возникают вопросы в воспитании новорождённых детей. Программа поможет решить их, а также привить детям правильные ценности в раннем возрасте.

Эта памятка поможет также родителям узнать обо всех возможностях, доступных их семье и детям. Министр уверен, что учебник поможет им принять решение о рождении второго или последующих детей.

Будете такой пользоваться?

Да, хорошая идея!
Ну давайте еще ГОСТ на детей сделаем
Нет, я сам(а) разберусь!

Ранее власти уже ввели обязательный урок для детей в школе. На занятиях ученики будут изучать семьеведение. Также в Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем. По их мнению, такой праздник — замечательная возможность провести его с семьей.

Для финансовой поддержки отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию. Она составит более 20 тысяч рублей.

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Семья Дети Пособие Памятка Воспитание детей
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Комментарии
13
Гость
4 июля 2024, 16:52
А зачем, открыть путинюгенд с полным пансионом и после начальной школы всех детей туда отправлять, оттуда сразу на фронт...
267039456
4 июля 2024, 17:32
Сразу из типографии в кочегарку!
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