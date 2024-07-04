Власти создадут учебник для родителей, чтобы научить правильно воспитывать детей: что в нем будет?

В России сделают учебник о том, как правильно воспитывать ребенка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Власти работают над созданием руководства по воспитанию детей с рождения до 18 лет. В своеобразном учебнике будут представлены ежедневные рекомендации по воспитанию ребенка, — сказал Сергей Кравцов.

— Мы (Минпросвещения. — Прим. ред.) примем программу для родителей, которую назовем «От 0 до 18», чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка — рассказал министр на пленарной сессии выставки «Россия», трансляция которой велась на сайте форума.

Власти планируют принять рекомендации по воспитанию новорожденных детей Источник: Трансляция на сайте выставки

Кравцов подчеркнул, что у многих родителей возникают вопросы в воспитании новорождённых детей. Программа поможет решить их, а также привить детям правильные ценности в раннем возрасте.

Эта памятка поможет также родителям узнать обо всех возможностях, доступных их семье и детям. Министр уверен, что учебник поможет им принять решение о рождении второго или последующих детей.

Будете такой пользоваться? Да, хорошая идея! Ну давайте еще ГОСТ на детей сделаем Нет, я сам(а) разберусь!

Ранее власти уже ввели обязательный урок для детей в школе. На занятиях ученики будут изучать семьеведение. Также в Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем. По их мнению, такой праздник — замечательная возможность провести его с семьей.