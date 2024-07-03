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В России предложили новый праздничный день

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Семья Еще один выходной, но не для всех: в России предложили новый праздничный день

Еще один выходной, но не для всех: в России предложили новый праздничный день

8 июля может стать нерабочим

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56 комментариев
Семьи с одним или двумя детьми не смогут отдыхать 8 июля

День семьи, любви и верности, который празднуют в России 8 июля, должен стать выходным, но только для пар с детьми. С таким предложением в Министерство труда РФ обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

— B комитет ГД поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи, — написала парламентарий в своем обращении.

При этом Останина поясняет, что такое решение не сильно отразится на производительности труда россиян, так как большинство многодетных мам не работают, а посвящают себя семье.

— Такой праздник — прекрасная возможность провести время всей семьей, укрепить семейные ценности, — заключила она.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Впервые его отпраздновали в 2008 году. Он связан с православными святыми — Петром и Февронией, которые являются символом этого дня как пример семьи, полной любви и преданности друг другу. Больше о традициях и истории праздника — в материале.

ПО ТЕМЕ
День семьи любви и верности 8 июля Праздник Выходной день Госдума Минтруд
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Комментарии
60
belka923
3 июля 2024, 13:47
дискриминация семей по признаку многодетства. это антиконституционально.
5050
3 июля 2024, 14:18
А если детей много и они уже совершеннолетние,тогда какк?Не семья?
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