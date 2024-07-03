Еще один выходной, но не для всех: в России предложили новый праздничный день

Семьи с одним или двумя детьми не смогут отдыхать 8 июля Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











День семьи, любви и верности, который празднуют в России 8 июля, должен стать выходным, но только для пар с детьми. С таким предложением в Министерство труда РФ обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.



— B комитет ГД поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи, — написала парламентарий в своем обращении.



При этом Останина поясняет, что такое решение не сильно отразится на производительности труда россиян, так как большинство многодетных мам не работают, а посвящают себя семье.



— Такой праздник — прекрасная возможность провести время всей семьей, укрепить семейные ценности, — заключила она.

