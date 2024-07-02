«Это такой нон-стоп!» Как преподаватель танцев стала мамой королевских четверняшек и теперь учится с этим жить

Младшим дочкам и сыночкам Галины недавно исполнилось 4 месяца Источник: Мария Макарова











Преподаватель танцев Галина Минакина в феврале родила королевских четверняшек — двух мальчиков и двух девочек. В один момент семья, которая живет в Костроме, стала супермногодетной, ведь в ней подрастают еще две старшие дочки. О том, как после выписки из роддома родителям удается справляться с малышней и какие лайфхаки они нашли, чтобы облегчить себе жизнь, — в материале наших коллег из 74.RU.



«Включился, как на заводе, и пошел»

О необычной беременности Гали мы рассказывали в марте. Необычна она тем, что не было никаких ЭКО и гормональных стимуляций, просто природа так распорядилась, и на свет появились сразу четыре малыша. Родились они раньше срока, два месяца провели под наблюдением врачей, только в апреле их выписали. Сейчас детям уже четыре месяца, они подросли и окрепли вместе с уверенностью их мамы в том, что нет ничего невозможного и все проблемы решаемы, если делать это последовательно.



Галина признается, первые пара недель дома дались довольно легко, малыши еще много спали, были спокойными.



— Я их пеленаю, потому что очень глубоко уверена: когда детей пеленаешь, они спят гораздо лучше, дольше и спокойнее. Мы обходились без няни, я даже одна справлялась, — вспоминает многодетная мама. — Днем старшая дочка Люся была в школе, Вера (ей в сентябре будет три года) — на мне. Приходили друзья, и мы с Верой на пару часов даже могли на улицу выйти, прогуляться, чтобы она целыми днями дома не сидела.

Пеленание — один из секретов спокойного сна малышей, считает Галина Источник: Мария Макарова











Через две недели городская администрация выделила семье соцработника. Помощница начала проходить по будням на четыре часа — с 13:00 до 17:00.



— Стало проще, потому что соцработник и приготовить поесть может, и подхватить с детьми. Мы с ней общий язык нашли, поладили, она нам очень помогает, — говорит Галя.



Но через месяц супруги поняли, что им нужна еще няня, а лучше две, так как справляться с детьми становилось всё сложнее. Муж у Галины работает, он самозанятый, и декрет ему не оформить, так что пришлось искать помощников на стороне.



— Особенно тяжело укладывать вечером, нужно всех и покормить, и покачать, они уже беспокойные к вечеру, уставшие, плачут. Купать одной вообще очень сложно, потому что пока одного купаешь, трое уже кричат. Пока искупаешь, запеленаешь, берешь следующего… Мало того, что это занимает часа полтора, это такой non-stop — ты просто включился, как на заводе, и пошел. Ты уже не обращаешь внимания ни на крик, ни на плач, просто делаешь подряд, — описывает Галя. — Потом всем бутылки раздал, они начали есть, но после этого нужно всех поднимать, держать столбиком, не успел — ребенок срыгнет. Поэтому, конечно, хорошо, когда вечером есть хотя бы еще один человек, а лучше, чтобы муж тоже был на подхвате и мог включиться.



Супруги нашли двух нянь, одна помогает с малышами утром, вторая — по вечерам.



— Сейчас вот няня пришла и сразу пошла гулять с мальчиками. Девочки на балконе хорошо спят, а мальчики — не очень, их нужно укачивать, — объясняет многодетная мама. — Одну коляску для двойни мы заказали, еще одну нам отдала женщина, у которой были двойняшки. Когда наша коляска придет, сможем выходить с двумя колясками и всех прогуливать.

Пока малыши гуляют по двое, весной это выглядело так Источник: Галя Минакина / Vk.com











Со старшими детьми родителям помогают бабушки и дедушки: в Костроме — мама Владимира, а на лето их забрали в Челябинск родители Галины. Кстати, сами девочки тоже быстро включились в помощь маме и папе.



— Старшая спокойно и покачать может, и соску дать, просит пеленать — ей это всё интересно. Младшая, конечно, тоже включена, она если видит, что малыш плачет, а меня рядом нет, может подойти, соску дать или позвать меня, если кто-то из малышей заплакал, — говорит Галина. — Но под вечер она устает и тоже требует внимания, хочет, чтобы ее взяли на ручки. Ну, в общем, обычный ребенок.



Про полезные гаджеты и быт

В быту, кроме помощников, родителей выручают современные гаджеты. Например, смесь, которая сейчас уходит в больших объемах, готовит специальная машина.



— Сухую смесь засыпаешь, воду наливаешь заранее, а потом только на кнопку нажимаешь, и она сразу готовит смесь нужной температуры и нужного объема, — объясняет Галина. — Ночью это большая помощь — не надо спросонья чайник кипятить, смесь вымерять ложечками мерными.



Еще одна помощница — сушильная машина для белья.



— Стираем мы каждый день. Постирал, тут же посушил, и у тебя через час-два сухая одежда, не надо развешивать, — делится мама малышей. — Сейчас отопления нет, ничего не сохнет, а с сушильной машиной этой проблемы нет — очень быстро и удобно.

Смесь готовит специальная машина, но заменить маму во время кормления сложно Источник: Мария Макарова











Конечно, есть и другие проблемы в быту у большой семьи, которые решать не так просто. Больше всего в роддоме Галина переживала, как с четырьмя малышами они разместятся в своей квартире. Квартира — трехкомнатная, но комнаты небольшие. Она признается, кроваток у малышей нет до сих пор, пока выручает кровать старшей дочери.



— Мы положили всех четверых поперек, они до сих пор у нас так и спят, пока влезают. Конечно, когда они начнут ползать, нужно будет что-то придумывать: какой-то бортик делать или две маленькие кроватки покупать и по двое их класть, — говорит Галя. — Мы можем поставить четыре кроватки, но тогда совсем ходить будет негде. Есть кроватки, которые выдвигаются одна из другой, но опять же они без бортиков. Но месяца два-три у нас в запасе еще есть, что-то придумаем.



Аналогичная проблема с двойными колясками — они широкие и тяжеленные. Одну родители оставляют в подъезде, а для второй места нет совсем. На помощь пришли друзья, предложили ставить «транспорт» для четверни в гараж, расположенный неподалеку, пока это единственный вариант и родители приняли предложение с благодарностью.



О расширении жилплощади многодетные родители пока не думают — их квартира и так в ипотеке, а обещанной помощи от государства семья не получила, так как нуждающейся в улучшении жилищных условий ее не признали. На участок под строительство дома как многодетные они не могут претендовать по той же причине. Так что семье выделили лишь региональный маткапитал — по 100 тысяч на ребенка, но на покупку нового жилья этого недостаточно, и на днях наконец одобрили пособие на детей. Впрочем, в администрации Костромы все-таки обещали поразмышлять, чем помочь семье с четверней. Может быть, всё-таки что-нибудь придумают?



Расходы и помощь

Что касается расходов на малышей, то они приличные: только смеси родители покупают на 14–15 тысяч в месяц, а подгузников уходит по два десятка в день, в месяц это 12 тысяч. Но пока семье очень помогают друзья и просто неравнодушные люди.



— Памперсов нам много подарили. Мне написал предприниматель Александр и принес очень много пачек, мы до сих пор их еще расходуем. И что самое удивительное, он принес подгузники разных фирм и говорит: «Галина, вы, как все используете, напишите, какие вам больше понравились, мы такие вам еще закажем». Настолько это приятно! На самом деле, так трогательно, что есть такие люди внимательные! — признается мама четверни.

Когда у родителей рук всего четыре, справляться с шестью детьми непросто, но нет ничего невозможного Источник: Галя Минакина / Vk.com











Одежды малышам надарили и наотдавали столько, что ее родители пока тоже не покупают. Галина говорит, у нее нет пунктика, чтобы одевать четверняшек в одинаковые вещи.



— Наверное, это красиво, эстетично, когда все в одном стиле, одного цвета, но мне вообще не до этого. Еще на фотосессию мы как-то можем одеться, а так — нет, есть что одеть — и слава богу, главное — чистенькое, — рассуждает она.



«Они абсолютно разные»

Кстати, по словам матери, хоть малыши и родились с разницей в несколько минут, но спутать их сложно.



— Они вообще абсолютно разные. Даже наши друзья, кто один раз пришел, сразу отличают. Мало того, что они разные по размеру: Леня огромный — он уже шесть килограммов весит, а Люба — малюсенькая, пока всего 4300. И лица все абсолютно разные: разрез глаз, форма лица, носики, губы. Таня у нас вообще блондинка. Коля тоже посветлей, а Леня и Люба темненькие.

Найдете отличия? Источник: Галя Минакина / Vk.com











Конечно, из-за недоношенности крохи немного отстают от сверстников, но врачи говорят, что это некритично.



— Им четыре месяца, и еще никто не переворачивается, только начали на бочок поворачиваться. Но глазками они следят, они внимательные, гулят, то есть так-то они молодцы.



«Никаких депрессий точно нет»

День Галины с малышами расписан практически по секундам: сон, зарядка, гигиенические процедуры, кормление, снова сон — и всё сначала. Не провалиться в депрессию помогают боевой настрой и друзья, которые приходят и берут часть забот о малышах на себя.



— Я себя сразу настроила, что будет вот так и что так будет долго — не месяц, не два, а как минимум год, — говорит Галина. — Поэтому нормально. Если бы это были первые дети, наверное, я бы уже свалилась в депрессию, что день сурка и всё такое. Я знаю же, что будет так, что потом всё равно они вырастут, и всё изменится. Плюс друзья у меня такие прекрасные, всегда есть кто-то, кто говорит: «Галя, давай!». Подстраиваются, приходят. У меня есть друзья — семейная пара, они вдвоем приходят, и я даже могу в баню сходить на час, обычно это в воскресенье. Просто я баню очень люблю. Один раз я даже сходила в кафе выпить какао. Так что я не страдаю, на самом деле, что целый день одна с малышами, и никаких депрессий у меня точно нет.