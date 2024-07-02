«Это такой нон-стоп!» Как преподаватель танцев стала мамой королевских четверняшек и теперь учится с этим жить

Преподаватель танцев Галина Минакина в феврале родила королевских четверняшек — двух мальчиков и двух девочек. В один момент семья, которая живет в Костроме, стала супермногодетной, ведь в ней подрастают еще две старшие дочки. О том, как после выписки из роддома родителям удается справляться с малышней и какие лайфхаки они нашли, чтобы облегчить себе жизнь, — в материале наших коллег из 74.RU.
«Включился, как на заводе, и пошел»
О необычной беременности Гали мы рассказывали в марте. Необычна она тем, что не было никаких ЭКО и гормональных стимуляций, просто природа так распорядилась, и на свет появились сразу четыре малыша. Родились они раньше срока, два месяца провели под наблюдением врачей, только в апреле их выписали. Сейчас детям уже четыре месяца, они подросли и окрепли вместе с уверенностью их мамы в том, что нет ничего невозможного и все проблемы решаемы, если делать это последовательно.
Галина признается, первые пара недель дома дались довольно легко, малыши еще много спали, были спокойными.
— Я их пеленаю, потому что очень глубоко уверена: когда детей пеленаешь, они спят гораздо лучше, дольше и спокойнее. Мы обходились без няни, я даже одна справлялась, — вспоминает многодетная мама. — Днем старшая дочка Люся была в школе, Вера (ей в сентябре будет три года) — на мне. Приходили друзья, и мы с Верой на пару часов даже могли на улицу выйти, прогуляться, чтобы она целыми днями дома не сидела.
Через две недели городская администрация выделила семье соцработника. Помощница начала проходить по будням на четыре часа — с 13:00 до 17:00.
— Стало проще, потому что соцработник и приготовить поесть может, и подхватить с детьми. Мы с ней общий язык нашли, поладили, она нам очень помогает, — говорит Галя.
Но через месяц супруги поняли, что им нужна еще няня, а лучше две, так как справляться с детьми становилось всё сложнее. Муж у Галины работает, он самозанятый, и декрет ему не оформить, так что пришлось искать помощников на стороне.
— Особенно тяжело укладывать вечером, нужно всех и покормить, и покачать, они уже беспокойные к вечеру, уставшие, плачут. Купать одной вообще очень сложно, потому что пока одного купаешь, трое уже кричат. Пока искупаешь, запеленаешь, берешь следующего… Мало того, что это занимает часа полтора, это такой non-stop — ты просто включился, как на заводе, и пошел. Ты уже не обращаешь внимания ни на крик, ни на плач, просто делаешь подряд, — описывает Галя. — Потом всем бутылки раздал, они начали есть, но после этого нужно всех поднимать, держать столбиком, не успел — ребенок срыгнет. Поэтому, конечно, хорошо, когда вечером есть хотя бы еще один человек, а лучше, чтобы муж тоже был на подхвате и мог включиться.
Супруги нашли двух нянь, одна помогает с малышами утром, вторая — по вечерам.
— Сейчас вот няня пришла и сразу пошла гулять с мальчиками. Девочки на балконе хорошо спят, а мальчики — не очень, их нужно укачивать, — объясняет многодетная мама. — Одну коляску для двойни мы заказали, еще одну нам отдала женщина, у которой были двойняшки. Когда наша коляска придет, сможем выходить с двумя колясками и всех прогуливать.
Со старшими детьми родителям помогают бабушки и дедушки: в Костроме — мама Владимира, а на лето их забрали в Челябинск родители Галины. Кстати, сами девочки тоже быстро включились в помощь маме и папе.
— Старшая спокойно и покачать может, и соску дать, просит пеленать — ей это всё интересно. Младшая, конечно, тоже включена, она если видит, что малыш плачет, а меня рядом нет, может подойти, соску дать или позвать меня, если кто-то из малышей заплакал, — говорит Галина. — Но под вечер она устает и тоже требует внимания, хочет, чтобы ее взяли на ручки. Ну, в общем, обычный ребенок.
Про полезные гаджеты и быт
В быту, кроме помощников, родителей выручают современные гаджеты. Например, смесь, которая сейчас уходит в больших объемах, готовит специальная машина.
— Сухую смесь засыпаешь, воду наливаешь заранее, а потом только на кнопку нажимаешь, и она сразу готовит смесь нужной температуры и нужного объема, — объясняет Галина. — Ночью это большая помощь — не надо спросонья чайник кипятить, смесь вымерять ложечками мерными.
Еще одна помощница — сушильная машина для белья.
— Стираем мы каждый день. Постирал, тут же посушил, и у тебя через час-два сухая одежда, не надо развешивать, — делится мама малышей. — Сейчас отопления нет, ничего не сохнет, а с сушильной машиной этой проблемы нет — очень быстро и удобно.
Конечно, есть и другие проблемы в быту у большой семьи, которые решать не так просто. Больше всего в роддоме Галина переживала, как с четырьмя малышами они разместятся в своей квартире. Квартира — трехкомнатная, но комнаты небольшие. Она признается, кроваток у малышей нет до сих пор, пока выручает кровать старшей дочери.
— Мы положили всех четверых поперек, они до сих пор у нас так и спят, пока влезают. Конечно, когда они начнут ползать, нужно будет что-то придумывать: какой-то бортик делать или две маленькие кроватки покупать и по двое их класть, — говорит Галя. — Мы можем поставить четыре кроватки, но тогда совсем ходить будет негде. Есть кроватки, которые выдвигаются одна из другой, но опять же они без бортиков. Но месяца два-три у нас в запасе еще есть, что-то придумаем.
Аналогичная проблема с двойными колясками — они широкие и тяжеленные. Одну родители оставляют в подъезде, а для второй места нет совсем. На помощь пришли друзья, предложили ставить «транспорт» для четверни в гараж, расположенный неподалеку, пока это единственный вариант и родители приняли предложение с благодарностью.
О расширении жилплощади многодетные родители пока не думают — их квартира и так в ипотеке, а обещанной помощи от государства семья не получила, так как нуждающейся в улучшении жилищных условий ее не признали. На участок под строительство дома как многодетные они не могут претендовать по той же причине. Так что семье выделили лишь региональный маткапитал — по 100 тысяч на ребенка, но на покупку нового жилья этого недостаточно, и на днях наконец одобрили пособие на детей. Впрочем, в администрации Костромы все-таки обещали поразмышлять, чем помочь семье с четверней. Может быть, всё-таки что-нибудь придумают?
Расходы и помощь
Что касается расходов на малышей, то они приличные: только смеси родители покупают на 14–15 тысяч в месяц, а подгузников уходит по два десятка в день, в месяц это 12 тысяч. Но пока семье очень помогают друзья и просто неравнодушные люди.
— Памперсов нам много подарили. Мне написал предприниматель Александр и принес очень много пачек, мы до сих пор их еще расходуем. И что самое удивительное, он принес подгузники разных фирм и говорит: «Галина, вы, как все используете, напишите, какие вам больше понравились, мы такие вам еще закажем». Настолько это приятно! На самом деле, так трогательно, что есть такие люди внимательные! — признается мама четверни.
Одежды малышам надарили и наотдавали столько, что ее родители пока тоже не покупают. Галина говорит, у нее нет пунктика, чтобы одевать четверняшек в одинаковые вещи.
— Наверное, это красиво, эстетично, когда все в одном стиле, одного цвета, но мне вообще не до этого. Еще на фотосессию мы как-то можем одеться, а так — нет, есть что одеть — и слава богу, главное — чистенькое, — рассуждает она.
«Они абсолютно разные»
Кстати, по словам матери, хоть малыши и родились с разницей в несколько минут, но спутать их сложно.
— Они вообще абсолютно разные. Даже наши друзья, кто один раз пришел, сразу отличают. Мало того, что они разные по размеру: Леня огромный — он уже шесть килограммов весит, а Люба — малюсенькая, пока всего 4300. И лица все абсолютно разные: разрез глаз, форма лица, носики, губы. Таня у нас вообще блондинка. Коля тоже посветлей, а Леня и Люба темненькие.
Конечно, из-за недоношенности крохи немного отстают от сверстников, но врачи говорят, что это некритично.
— Им четыре месяца, и еще никто не переворачивается, только начали на бочок поворачиваться. Но глазками они следят, они внимательные, гулят, то есть так-то они молодцы.
«Никаких депрессий точно нет»
День Галины с малышами расписан практически по секундам: сон, зарядка, гигиенические процедуры, кормление, снова сон — и всё сначала. Не провалиться в депрессию помогают боевой настрой и друзья, которые приходят и берут часть забот о малышах на себя.
— Я себя сразу настроила, что будет вот так и что так будет долго — не месяц, не два, а как минимум год, — говорит Галина. — Поэтому нормально. Если бы это были первые дети, наверное, я бы уже свалилась в депрессию, что день сурка и всё такое. Я знаю же, что будет так, что потом всё равно они вырастут, и всё изменится. Плюс друзья у меня такие прекрасные, всегда есть кто-то, кто говорит: «Галя, давай!». Подстраиваются, приходят. У меня есть друзья — семейная пара, они вдвоем приходят, и я даже могу в баню сходить на час, обычно это в воскресенье. Просто я баню очень люблю. Один раз я даже сходила в кафе выпить какао. Так что я не страдаю, на самом деле, что целый день одна с малышами, и никаких депрессий у меня точно нет.
О том, как Галя узнала о своей беременности четверней и как ей удалось выносить малышей, вы можете почитать в нашем материале. Недавно мы рассказывали про челябинскую семью, в которой растут сразу пять дочек. Почитайте их историю. А в начале марта в челябинском роддоме на свет появилась тройня.