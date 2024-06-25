«Забрали живой труп»: скандальная сеть пансионатов, где загадочно умирали старики, открылась под новой вывеской

Владельцы этого бизнеса часто меняют управляющих, вывески и сами юридические лица. Этому предшествовали уголовные дела и ужасные смерти постояльцев Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











После череды смертей и увечий пожилых постояльцев филиала сети «Ремели» и его закрытия в Новосибирске владельцы бизнеса продолжили работать, но уже под другим названием и вывеской. Потенциальным клиентам на словах обещают присмотр врачей и медицинское обслуживание. В документах же гостям гарантируется лишь койко-место, а в штате «Долголетия» официально состоит только один сотрудник. При этом если клиенты решат вернуть деньги досрочно, у них это, скорее всего, не получится. Но эта история не о потерянных деньгах, а о человеческих трагедиях. Подробности — в расследовании NGS.RU.

«До сих пор пытаемся помочь восстановиться»

К сожалению, старость бывает по-настоящему страшной, особенно если человек страдает деменцией. Родственники столкнувшихся с этой болезнью людей оказываются привязаны к месту их проживания — таких стариков не оставить одних. Да и заботиться о них непросто. Чтобы отдохнуть от этой ноши хотя бы на месяц-другой, люди ищут пансионаты для временного размещения пожилого родственника. Дальше как повезет: он может попасть в приличное место, а может — в заведение типа «Долголетия».



Ветеран труда Юрий Литвинов страдает деменцией, 82-летнего мужчину поддерживает супруга. Но и у нее в силу возраста есть целый ворох своих заболеваний, поэтому ухаживать за стариком помогает вся семья. В марте дети решили дать женщине небольшую передышку и отвезти Юрия Яковлевича в хороший пансионат на месяц.



— Сайт «Долголетия» нам понравился: постояльцам обещали неусыпный уход, помощь и консультации врачей. Мы отправились на экскурсию на Короленко, 140. Обстановка была бедной, но чистой. Мы привезли дедушку и оплатили месячное пребывание из расчета 1200 рублей в день, — рассказала внучка Юрия Литвинова Анна Карпова.



Родственников Юрия Яковлевича предупредили: новые постояльцы для заботы о здоровье остальных проходят 10-дневный карантин, в этот период их нельзя будет посещать. По истечению этого срока внучка приехала к деду.



— О визите я сотрудников «Долголетия» не предупреждала. На входе меня встретили словами о том, что Юрий Яковлевич повздорил с другими обитателями пансионата, они его толкнули — якобы по этой причине его отселили в другую комнату на третьем этаже. Поднимаясь, я почувствовала нестерпимый запах испражнений. Дедушка лежал обмазанный ими, в чужой майке и памперсах. Хотя еще 10 дней назад он самостоятельно ходил в туалет, — вспоминает Анна Карпова.

Ветерана труда забрали домой в гематомах Источник: предоставлено Анной Карповой











На теле у старика были синяки, а на голове — запекшаяся гематома. Он выглядел истощенным и голодным.



— Я решила, не откладывая, забирать деда домой. По пути он залпом выпил полторашку воды. Мы забрали домой живой труп. До сих пор пытаемся помочь ему восстановиться, — подытожила женщина.

Новых постояльцев направляют на карантин, родственникам запрещают посещать их 10 дней Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Увидев всё это, Анна обратилась в полицию, чтобы помочь другим пожилым постояльцам.

— Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали НГС в ГУ МВД Новосибирской области.



Из 33 тысяч, заплаченных на содержание Юрия Литвинова в «Долголетии», семье вернули только 9900 рублей.



Хитрая математика

27 февраля Нина Дьяченко поместила свою 92-летнюю бабушку Анну Тупичекову в «Долголетие», оплатив два месяца пребывания. Семью предупредили о 10-дневном карантине, и когда эта новость дошла до старшей дочери, та сразу же отправилась на разведку.



— Она женщина норовистая, пробилась в пансионат вопреки всем возражениям. Зашла и ужаснулась: бабушка в плачевном состоянии, немытая, а переданные нами лекарства ей не давали. Она сразу же забрала Анну Александровну домой. Всю дорогу бабушка проплакала, — рассказала Нина Дьяченко.



Женщина утверждает, что на теле у бабушки появились опрелости, воспаления и пролежни. Когда родственники обратились за возвратом денег в «Долголетие», их ждал другой неприятный сюрприз.



— Мы почти месяц ждали возврата денег, платили мы 60 тысяч рублей. Нам вернули семь тысяч всего со ссылкой на условия договора, — возмущается Нина Дьяченко.



В типовых договорах с «Долголетием» есть занимательный пункт, согласно которому 70% средств, уплаченных за пребывание постояльца, уходят в счет услуг, оказанных в первые 30% времени содержания. Исходя из этого, недовольным заказчикам возвращают не пропорциональную сумму, а ее огрызок.

С одной стороны, договор услуг имеет признаки кабальной сделки. С другой — люди его сами подписывают, толком не читая Источник: читатель НГС











— Содержание этого договора в части возврата средств и условий его расторжения подпадают под положения норм права о кабальной сделке. Они ставят заказчика в уязвимое положение. Такие договоры вполне реально расторгнуть по решению суда и получить почти полный возврат средств, — считает юрист правозащитного центра «Алмаз» Захар Глушков.

По мнению эксперта, пансионат также можно привлечь и к уголовной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, или даже за мошенничество. Правда, второе будет доказать сложней, считает юрист.



— Вопреки устным обещаниям сотрудников и рекламе на сайте, в договоре нет обязательств оказывать какие-либо медицинские услуги. По сути, люди приобретают только койко-место без каких-либо гарантий и обязательств со стороны исполнителя. Аналогичные по своей сути договоры заключают в пансионатах печально известной сети «Ремели», — подытожил Захар Глушков.



Наследие «Ремели»

Сравнение с сетью «Ремели» не случайно. Пансионат «Долголетие» — юридический правопреемник ООО «Ремели», до переименования он носил именно такое название. Эта сеть пансионатов имеет филиалы по всей Сибири. Аффилированные с ней фирмы имеют разные названия и руководителей, но работают по одной схеме в плане сервиса, договоров, 10-дневного карантина и уловок с возвратом средств.

У истоков этого бизнеса стоит кузбасский предприниматель Артем Романенко — он учреждал большинство пансионатов, но начал выходить из числа совладельцев после череды ужасных происшествий и смертей постояльцев. На момент публикации этого текста он перестал быть владельцем ООО «Долголетие», «Гармония», «Сибирский центр психического здоровья», «Здоровье», «Гармония-Дом», АНО «Пансионат уютный» и «Пансионат Душевный».

Создавал «Долголетие» и «Ремели» один и тот же человек — Артем Романенко Источник: Виктор Бобровников











В Новосибирске «Ремели» получила широкую известность в 2023 года — тогда компания управляла пансионатом «Гармония» на Инской, 39. Именно там избили ветерана ВОВ Ивана Ларионова, мужчина скончался в реанимации. После публикации об этом НГС рассказали еще о нескольких смертях в «Ремели»: военного пенсионера Ивана Дугина и 68-летней сибирячки.

«Гармонию» закрыли по решению суда, а в отношении ее управляющей завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК) и не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас женщину судят.

Но уходить из Новосибирска сеть «Ремели» не планирует. Сейчас в городе работает как минимум два пансионата, связанные с ней. Помимо «Долголетия», это также заведение «Валентина» на улице Рябиновой. Судя по информации из городских справочников, адреса сайтов обоих пансионатов идентичны. Наши коллеги из Красноярска установили связь «Валентины» и «Ремели», пообщавшись с их сотрудниками и клиентами.



Еще один связанный с «Ремели» пансионат «Валентина» расположен на Рябиновой улице в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сеть пользуется услугами одних и тех же юристов. Когда НГС обратился за комментарием к «Долголетию», с редакцией связалась адвокат основателя «Ремели» Артема Романенко — Александра Давиденко. Получив список вопросов, юрист на них не ответила.



В феврале следователи возбудили уголовное дело после смерти 80-летней Милиции — пациентки ребцентра «Лесной». Это произошло спустя 6 часов после публикации расследования НГС о ее последних днях.

