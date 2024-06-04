Пантелей, Милослава и Каталия: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

В мае 2024 года в Новосибирской области зарегистрировали 2105 записей актов о рождении. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали детям в прошлом месяце.
В перечень вошли 20 имен. Так, для мальчиков самыми необычными именами стали Аким, Аркадий, Борис, Валерий и Клим. В списке также оказались Климентий, Пётр, Платон, Радим и Пантелей.
Среди необычных имен для девочек числятся: Аделия, Александрина, Бажена, Влада, Дана, Каталия, Лада, Любава, Милослава и Нина.
Популярными именами для девочек в прошлом месяце стали Ева, София, Виктория, Анна, Василиса, Варвара, Мария, Полина, Александра и Алиса. Мальчиков же чаще всего называли Александром, Артемом, Михаилом, Иваном, Мироном, Романом, Дмитрием. В перечне также оказались Матвей, Максим и Кирилл.
В апреле в список редких имен для мальчиков и девочек в Новосибирской области попали Володар, Лукьян, Джозеф-Александр, Кармелита и другие.