НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

сев.

 751мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,76
EUR 96,56
Реклама

СРОЧНО

В общаге жили более 200 мигрантов

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Семья Пантелей, Милослава и Каталия: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

Пантелей, Милослава и Каталия: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

Редкие и необычные имена раскрыли в управлении по делам ЗАГС

659
6 комментариев
В перечень вошли 20 редких имен

В мае 2024 года в Новосибирской области зарегистрировали 2105 записей актов о рождении. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали детям в прошлом месяце.

В перечень вошли 20 имен. Так, для мальчиков самыми необычными именами стали Аким, Аркадий, Борис, Валерий и Клим. В списке также оказались Климентий, Пётр, Платон, Радим и Пантелей.

Среди необычных имен для девочек числятся: Аделия, Александрина, Бажена, Влада, Дана, Каталия, Лада, Любава, Милослава и Нина.

Популярными именами для девочек в прошлом месяце стали Ева, София, Виктория, Анна, Василиса, Варвара, Мария, Полина, Александра и Алиса. Мальчиков же чаще всего называли Александром, Артемом, Михаилом, Иваном, Мироном, Романом, Дмитрием. В перечне также оказались Матвей, Максим и Кирилл.

В апреле в список редких имен для мальчиков и девочек в Новосибирской области попали Володар, Лукьян, Джозеф-Александр, Кармелита и другие.

ПО ТЕМЕ
ЗАГС Дети Имена для детей Новорожденные Новосибирская область
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Роман,  48

TRANZIT,  40

Валера Кондратов,  61

Павел,  32

Akella41,  41

Slava,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление