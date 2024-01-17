Спасибо, мамочка! 6 психологических травм из детства, которые отравляют вам жизнь сегодня

Психотравма — это серьезное негативное воздействие, с которым ребенку не справиться, у него просто не хватит на это сил и внутренних ресурсов. Он не сможет самостоятельно адаптироваться к ситуации, найти ей объяснение и успокоить себя. Травму может нанести какое-то одно событие, например автомобильная авария.

Есть вещи, оградить ребенка от которых не в состоянии даже самые идеальные родители. Например, тяжелая болезнь — одно из самых травмирующих событий. При этом не имеет значение, болеет сам ребенок или кто-то из его значимых близких. Также след на всю жизнь может оставить смерть близкого человека. Даже взрослые в большинстве своем не могут справиться с утратой, что тогда говорить о детях.