В разделе «Животные»: генерал Бастрыкин заинтересовался торговлей детьми в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин 25 сентября поручил новосибирским следователям разобраться в торговле детьми через популярный сайт объявлений.
— В средствах массовой информации опубликовано сообщение, что на одном из сайтов жительница Новосибирской области разместила объявление о продаже ребенка. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — цитирует поручение Бастрыкина новосибирское управление СК.
Напомним, сегодня мы рассказали о том, как некая Виктория К. пыталась продать ребенка через популярный сайт объявлений. Из регистрационных данных пользователя следовало, что автор предложения находится в селе Лузино Омской области. В ее профиле также опубликовано объявление о продаже телевизора, в котором стоит геолокация Омск. К моменту этой публикации оригинальное объявление удалено с сайта. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные».
О проведении проверок по данному факту заявили в СК, МВД и прокуратуре.
Ранее в Екатеринбурге в Цыганском поселке задержали 25-летнюю Светлану Болосо по делу о торговле детьми.