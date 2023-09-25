В разделе «Животные»: генерал Бастрыкин заинтересовался торговлей детьми в Новосибирске

Напомним, сегодня мы рассказали о том, как некая Виктория К. пыталась продать ребенка через популярный сайт объявлений. Из регистрационных данных пользователя следовало, что автор предложения находится в селе Лузино Омской области. В ее профиле также опубликовано объявление о продаже телевизора, в котором стоит геолокация Омск. К моменту этой публикации оригинальное объявление удалено с сайта. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные».