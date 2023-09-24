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«Даже мысли не было куда-то сдать». История отца-одиночки, который воспитывает дочку с ДЦП

Как живет эта семья и куда делась мама

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Видео: Алексей Ногинский / 63.RU

43-летний житель Самары Владислав Чурашов один воспитывает дочку с ДЦП. Его жена умерла несколько лет назад, и Владислав круглосуточно присматривает за малышкой — работать у него нет возможности. Отец и дочь живут на пособия. Наши коллеги из 63.RU побывали дома у Владислава и маленькой Яны и узнали их грустную историю.

Как мужчина растит дочь с особенностями здоровья — смотрите в коротком видео чуть выше.

— Когда жена умерла, было тяжело. К нам из Ульяновской области приехала моя мама. Пока она сидела с Яной, я пытался работать. Но потом уход срочно потребовался моей бабушке, и мама уехала домой. И мы остались с Яной вдвоем. Пришлось на ходу вникать во все тонкости ведения быта, в состояние здоровье и нюансы реабилитации дочери. Было непросто. Но никогда не возникало мысли дочь куда-то сдать. Как так-то? Это же родной человек, как ее отдать? — говорит Владислав.

Яна родилась раньше срока, но диагноз — детский церебральный паралич — девочке поставили только после года. Первое время здоровьем малышки занималась мама, сам Владислав пропадал на работе — старался обеспечить семью. Но потом произошла трагедия — его супруга заразилась коронавирусом и с воспалением легких попала в больницу, откуда уже не вернулась домой.

Подробную историю семьи читайте в этом тексте.

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