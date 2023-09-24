«Даже мысли не было куда-то сдать». История отца-одиночки, который воспитывает дочку с ДЦП

43-летний житель Самары Владислав Чурашов один воспитывает дочку с ДЦП. Его жена умерла несколько лет назад, и Владислав круглосуточно присматривает за малышкой — работать у него нет возможности. Отец и дочь живут на пособия. Наши коллеги из 63.RU побывали дома у Владислава и маленькой Яны и узнали их грустную историю.

