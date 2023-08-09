«На 35 тысяч никакой семьи не получится»: читатели поспорили о том, сколько должен зарабатывать мужчина

— Почему акцент делается на мужчину? А что, женщина не должна или не может зарабатывать? — задался вопросом пермяк Юрий Иванов.

Он получил моментальный ответ от земляка Михаила Петрова:

— В данном случае речь про семью, в семье женщина, скорее всего, не будет работать... Маленькие дети и прочие домашние хлопоты...



— Вообще никого не должно волновать, кто сколько зарабатывает или должен зарабатывать. Кто сколько хочет-может, тот столько и зарабатывает, — уверен ярославец Евгений Попов.



Читательница из Красноярска с ником Волчица Прекрасная уверена, что в семье на жизнь должны зарабатывать и мужчина, и женщина, а зарплата должна быть на уровне «депутатской или президентской».