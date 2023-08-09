«На 35 тысяч никакой семьи не получится»: читатели поспорили о том, сколько должен зарабатывать мужчина

На днях в твиттере разгорелся большой спор о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы содержать семью. Всё началось с записи, в которой девушка рассказала о мужчине, желающем обзавестись отношениями и семьей. Казалось бы, что в этом плохого? Но был нюанс: зарплата мужчины составляет 35 тысяч в месяц, и она его полностью устраивает, в отличие от автора твита.
— Сдержалась, не стала объяснять, что на 35 тысяч никакой семьи особо не получится, — уверена девушка.
Мы задумались: а действительно ли это так? И решили спросить у наших читателей — какой должна быть зарплата у мужчины, чтобы семья «получилась», жизнь была в достатке, а солнышко светило. Вот что нам ответили.
«Кому должен?»
Собственно говоря, вопрос звучал как: «Сколько должен зарабатывать мужчина?» И одним из самых популярных ответов в комментариях был встречный вопрос: «Кому должен?»
— А почему только мужчины? Почему должен? Какой странный вопрос вообще. Зарплата — это по определению такая вещь, сколько ни дай, будет не хватать, запросы растут по мере роста благосостояния. И вовсе не значит, что не надо к этому стремиться. Как раз надо. Поэтому ответ — доход должен расти, чтобы у человека был стимул добиваться еще большего роста доходов. Если условный человек 10 лет работает за условные 20 тысяч в месяц, никакого стимула для развития у него не будет, — считает Ксения Кузнецова из Архангельска.
— Сколько ему надо, столько и зарабатывает пусть, он никому ничего не должен, — согласен нижегородец Андрей Евдоков.
— Варианты: «Мужчина никому ничего не должен» или «Не меньше, чем женщина» или «Мужчина должен жениться на миллиардерше, чтобы сделать ее миллионершей», — предложил Александр Кононов из Архангельска.
Читательница из Нижнего Новгорода Светлана Единорогова высказалась философски:
— Неважно, сколько зарабатывает мужчина! Главное, чтобы семья была счастлива и ей хватало на необходимое. Мужчина в семье не должен ощущать себя рабом на галерах...
А ярославец Александр Кузнецов написал полный боли комментарий о том, почему мужчина никому ничего не должен:
— Все эти сказки про то, как настоящий мужчина должен зарабатывать и содержать семью, уже надоели всем. Видимо, поэтому в стране всё меньше браков и всё больше разводов.
— В нынешних реалиях зарабатывают кто сколько может и у кого лучше получается содержать семью. Бывает нередко, что и женщина получает в разы больше мужчины. Неважно. Не надо из этого устраивать проблему. Деньги в жизни не главное. Их в гроб не положишь, и с собой не заберешь ни квартиру, ни машину. В гробу карманов нет. <...> Живите так, как можете. Главное, чтобы в семье был покой и уют, а на какой машине ездит сосед, неважно. Здоровье, уют, отношения гораздо важнее побрякушек и погони за успешностью, — заявляет Александр.
— Главный ответ на этот вопрос — неалчная женщина! Согласно ведической психологии, мужчины могут жить вообще в любых условиях, питаться чем попало, спать в одной комнате и так далее. Был бы там ноутбук и телефон, чтобы гениальные идеи свои осуществлять. И именно с появлением женщины начинаются мраморные столы, занавесочки с бриллиантами и остальное всё потребительство. Тут надо так поставить вопрос, что если женщине всё это нужно барахло, то пусть сама и зарабатывает на него! А мужчину оставит спокойно работать там, где он смысл видит быть, потому что у мужчин миссия есть, и они вперед ведут человечество. Даже 20 копеек может зарабатывать мужчина, если важное дело он делает! — считает жительница Волгограда Анна Литвин.
«Женщина, что, проститутка и содержанка у мужа?»
Многие читатели уверены в том, что супруги должны зарабатывать равноценно и в семейных делах нельзя возлагать финансовые вопросы только на мужчину.
— Почему акцент делается на мужчину? А что, женщина не должна или не может зарабатывать? — задался вопросом пермяк Юрий Иванов.
Он получил моментальный ответ от земляка Михаила Петрова:
— В данном случае речь про семью, в семье женщина, скорее всего, не будет работать... Маленькие дети и прочие домашние хлопоты...
— Вообще никого не должно волновать, кто сколько зарабатывает или должен зарабатывать. Кто сколько хочет-может, тот столько и зарабатывает, — уверен ярославец Евгений Попов.
Читательница из Красноярска с ником Волчица Прекрасная уверена, что в семье на жизнь должны зарабатывать и мужчина, и женщина, а зарплата должна быть на уровне «депутатской или президентской».
— Считаю, что получать должен больше тот, у кого есть на это больше способностей, возможностей. Ну и соответственно, кто больше зарабатывает, тот и главнее, важнее в принятии серьезных решений, — пишет омич Александр Лос.
Самарец Павел Григорьев комплексно разобрал проблему совместного заработка в семье:
— Вообще неправильная постановка вопроса. Женщина, что, проститутка и содержанка у мужа? Какой доход должен быть у семьи — это правильно. А то многие мужчины пишут в графе: есть ли домашние животные? Пишут: жена. Материальная зависимость от мужа. Это порождает домашние насилие и смертность среди жен.
— Просто современные женщины, да и мужчины перестали быть хозяевами, а с таким подходом к жизни и планированию расходов никакой зарплаты не хватит, — развела руками Екатерина Богданова из Архангельска.
«Работает — уже хорошо»
Впрочем, некоторые читатели всё же взялись подсчитать, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы содержать семью. Мнения разошлись и здесь.
— Работает — уже хорошо! Столько сейчас развелось тех, кто сидит на шее жены или родителей. Даже пытаются друзьям на шею залезть, — написала читательница из Ярославля с ником Злая Печенька.
Ее земляк Алексей Валерьевич расписал более подробный план на жизнь:
— Минималка должна быть не менее 40. Средняя — 65. А для достойной жизни без кредитных и ипотечных займов 90–110 оптимально. Плюс индексация зарплат не раз в 3–5 лет, а с каждым изменением ценовой политики на рынке.
— Ну если в своей квартире и в одиночку, то тысяч 50, — находчиво подошел к решению проблемы читатель NGS55.RU Александр Зуев.
Несколько читателей называли оптимальным уровень в 100–120 тысяч.
— И на ипотеку хватит, и на полезные вещи с продуктами, — объяснил свое решение читатель из Самары Роман Ерошкин.
— «Дешево и сердито» — это 100–120 тысяч на семью из трех человек, — считает житель Архангельска Даниил Мещеряков.
Максимальный показатель в 200 тысяч установил Дмитрий Мамонтов из Перми:
— 200 на семью из 3–4 человек будет вполне комфортно.
Кое-кто справедливо отметил, что запросы у людей бывают разные (соответственно, от этого должна зависеть и зарплата), но нужно обязательно учесть и все расходы на базовые потребности. Нижегородец Иван Весяев уверен, что зарплаты в 35 тысяч хватит только тем, «кому 60 лет и всё есть».
— Смотрим, сколько стоит в новой квартире квадратный метр жилья в регионе. Ипотека на 10 лет. Если государству нужны нормальные люди, то смотрим минимум двухкомнатную. Смотрим ежемесячную выплату + воспитать ребенка (одеть, развлекать, развивать) + еда + коммуналка. Это абсолютно объективные параметры, если государству нужны люди для развития, а не для содержания золотого миллиона. Это самая маленькая зарплата, которую должно генерировать государство, — вывел формулу идеальной зарплаты читатель из Нижнего Новгорода Анатолий Волков.
— Знаю одно. Никогда не думайте, что, если будет много денег, вы будете счастливы! Никогда не мечтайте заработать кучу денег — мечта сбудется, вы очень разочаруетесь, по себе знаю, — грустно резюмировал волгоградец Павел Павлов.