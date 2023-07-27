«Чтобы жить комфортно и без долгов, нужно тысяч 150, не меньше»: мамы в декрете рассказали о бюджете семьи и от чего приходится отказываться

Общий доход Сергеевых составляет около 90 тысяч рублей. Но денег семье всё равно не хватает. По словам Анны, сейчас они живут в частном доме, и его содержание обходится недешево. Кроме того, в семье есть две машины, одна из которых взята в кредит.



— Только на кредит за автомобиль уходит 16 тысяч рублей. У нас частный дом, но он в коттеджном поселке, это дополнительные расходы. Три тысячи мы платим лишь за принадлежность к этому поселку. Эти деньги уходят на обслуживание нашей закрытой территории, например на шлагбаум. Площадка детская есть в поселке, ее тоже обслуживать надо. Плюс коммунальные платежи. Зимой у нас только за газ около пяти тысяч получается. Тысяч 9–10 коммуналка в общей сложности, — делится Анна.

