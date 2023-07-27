«Чтобы жить комфортно и без долгов, нужно тысяч 150, не меньше»: мамы в декрете рассказали о бюджете семьи и от чего приходится отказываться

Наши коллеги из NN.RU пообщались с двумя мамами в декрете и узнали, как и на что их семьи живут в современных реалиях со скачущими ценами, на что тратится семейный бюджет и от чего приходится отказываться. По просьбе наших героинь их имена и фамилии изменены.
Анна Сергеева с мужем и четырьмя детьми переехали в поселок Каменка Нижегородской области из Татарстана. Бюджет семьи складывается из зарплаты мужа — он работает пожарным — и выплат на детей. В качестве приятного бонуса для Сергеевых стал момент, когда младшего ребенка удалось устроить в садик: он находится прямо в Каменках.
— Старшей дочке 15 лет, средней — 13. Еще есть сын девятилетний, а самому младшему три годика будет в октябре. Нам повезло, мы тут даже в садик попали. Сын сейчас медкомиссию проходит и сразу пойдет, с сентября, наверное, — говорит Анна.
Общий доход Сергеевых составляет около 90 тысяч рублей. Но денег семье всё равно не хватает. По словам Анны, сейчас они живут в частном доме, и его содержание обходится недешево. Кроме того, в семье есть две машины, одна из которых взята в кредит.
— Только на кредит за автомобиль уходит 16 тысяч рублей. У нас частный дом, но он в коттеджном поселке, это дополнительные расходы. Три тысячи мы платим лишь за принадлежность к этому поселку. Эти деньги уходят на обслуживание нашей закрытой территории, например на шлагбаум. Площадка детская есть в поселке, ее тоже обслуживать надо. Плюс коммунальные платежи. Зимой у нас только за газ около пяти тысяч получается. Тысяч 9–10 коммуналка в общей сложности, — делится Анна.
О том, чтобы поехать куда-то в отпуск, Сергеевы даже не мечтают: всё уходит на кредиты, дом и детей. Иногда, чтобы дотянуть до выплаты пособий или зарплаты, Анне с мужем приходится пользоваться кредиткой. Они снимают оттуда небольшие суммы на первичные нужды, а потом докладывают.
— Хотелось бы, конечно, чаще куда-то ходить, например в кино с детьми. Они у нас, правда, самостоятельные, по «Пушкинской карте» часто выбираются. Много денег детям на одежду уходит. Мы же многодетные, не хочется, чтобы их кто-то обсуждал, осуждал, поэтому стараемся, чтобы все хорошо выглядели. На еду много тратим, дети растут, им мясо обязательно надо, — отмечает наша собеседница.
В среднем на комфортную жизнь Сергеевым, по их подсчетам, не хватает около 30 тысяч рублей. По словам Анны, при такой надбавке они не пользовались бы кредиткой и закрывали все потребности семьи.
Похожая история и у Веры Ждановой из Нижнего Новгорода. До декрета она работала в МЧС и получала от 35 до 50 тысяч рублей, доход зависел от премий. Но потом Вера стала мамой, работу на какое-то время пришлось оставить. Сейчас в семье трудится только муж, он получает около 50 тысяч рублей. Кроме того, на первенца Вера получает ежемесячное пособие в 31 200 рублей — она связывает такую сумму с тем, что ушла в декрет с госслужбы.
С появлением малыша Ждановым пришлось серьезно затянуть пояса. Доход семьи подчистую уходит на оплату ипотеки, кредита и покрытие первичных потребностей. Если денег не хватает, помощь молодая семья просит у родителей.
— Чтобы нам жить более-менее комфортно и без долгов, нужно тысяч 150, не меньше. Если денег не хватает, то, конечно, приходится как-то выкручиваться. Например, можем за коммуналку на месяц позже заплатить. Может быть, ребенку что-то лишний раз не купим, на одежде сэкономим, — делится Вера.
Отказывать себе приходится и в какой-то еде. На столе намного реже стало появляться красное мясо, а про рыбу пришлось забыть.
— Говядину, например, мы редко едим, потому что очень дорого. А уж рыбу тем более. Скумбрию-то купим, а вот что-то более дорогое — нет. Приходится себя ограничивать в какой-то еде, одежде, игрушках для ребенка. Про отпуск куда-то даже не думаем, — подчеркивает молодая мама.
Откладывать ничего не получается. 21 500 рублей каждый месяц уходит на оплату ипотеки. Плюсом шесть тысяч за коммунальные платежи, которые в последнее время у семьи существенно выросли. Также восемь тысяч необходимо каждый месяц платить по кредиту, взятому на обустройство кухни. У Ждановых есть машина, которой они активно пользуются: порядка четырех тысяч в месяц уходит на бензин. Автомобиль иногда приходится ремонтировать, а это тоже лишняя копеечка из семейного бюджета.
Финансовых прогнозов у семьи пока нет, всё будет зависеть от обстоятельств. Главе семейства должны поднять зарплату на 10 тысяч рублей, а сама Вера планирует выйти на работу, как только удастся устроить ребенка в садик.
Ранее мы рассказывали, что власти заявляют, что Россия находится на грани демографической катастрофы, и для повышения рождаемости предлагают самые разные решения. Некоторые высказывания наверняка удивят вас.
А как в современных реалиях удается выживать вам? Сколько зарабатываете, получается ли откладывать и в чём приходится себе отказывать — пишите в комментариях.