Дом мертвой Маринки. История семьи, которая отказалась от жилья мечты из-за легенд о привидениях

— Я не хочу здесь жить! — заявила она.



— Почему? Что случилось? Ты что-то увидела?



— Они сказали, что это дом мертвой Маринки, и если мы будем здесь жить, то мы тоже умрем! — ответила дочь, начиная плакать, и бросилась к растерянному отцу.



Риелтор побледнел, затем покраснел, еще пару раз сменил оттенок цвета лица, но прежде чем он что-либо сказал, мы заметили, как во дворе собирается небольшая делегация. Взволнованные женщины, их дети примерно того же возраста, что и наша дочь, один мужчина лет 50. Всего девять человек. Мы вышли к ним на улицу, не особо понимая, что происходит.



— Вы неместные, что ли? — спросила одна из женщин.



— В Казани живем, а что такое? — выступил вперед мой муж.



— В Бога не верите совсем, да? Хотите в доме мертвецов жить? Беду на себя накликать? — огорошила нас другая дама, на лбу ее выступили капли пота.

