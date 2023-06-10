Да что ты говоришь: если вы услышали эти 5 фраз от ребенка — ему катастрофически не хватает вашей любви

«Ты всегда занят(а) работой и не обращаешь на меня внимание»

Деньги — это очень важно. Но ребенок в силу возраста может не понимать связь между появлением у него различных благ и вашим постоянным отсутствием. А даже если это так необходимо (идти на работу), почему когда вы наконец возвращаетесь, то падаете без сил, а не хотите поиграть с ним в поезда, например.

— Возьмем за идею, что у вас с ребенком есть диалог и вы выражаете свои эмоции честно. «Малыш, я устала, хочу посмотреть фильм, я буду рада, если ты составишь мне компанию». Если ему будет скучно, не так страшно, как если ему будет обидно от того, что он подумает, что ОН вам не интересен. Дети всё чувствуют и всё понимают, найдите время поговорить, — советует психолог-консультант Елена Митрохина.