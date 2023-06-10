Да что ты говоришь: если вы услышали эти 5 фраз от ребенка — ему катастрофически не хватает вашей любви

Сейчас многие родители так стараются дать своим детям все материальные блага, что забывают о любви и внимании. Мамы и папы всё чаще погружаются с головой в работу, чтобы обеспечить семью, поэтому разговоры, а тем более общие игры и прогулки стали редкостью. Возвращаясь из офисов, взрослые либо падают от усталости, либо пытаются приготовить ужин, сделать уборку, быстренько проверить уроки. Задушевные беседы в этот план-минимум уже не входят, а зря. Дети в этом плане честнее, чем взрослые, и иногда выдают такие фразы, что родители впадают в ступор. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертом изучили, какие слова чада должны вас насторожить.
«Ты всегда занят(а) работой и не обращаешь на меня внимание»
Деньги — это очень важно. Но ребенок в силу возраста может не понимать связь между появлением у него различных благ и вашим постоянным отсутствием. А даже если это так необходимо (идти на работу), почему когда вы наконец возвращаетесь, то падаете без сил, а не хотите поиграть с ним в поезда, например.
— Возьмем за идею, что у вас с ребенком есть диалог и вы выражаете свои эмоции честно. «Малыш, я устала, хочу посмотреть фильм, я буду рада, если ты составишь мне компанию». Если ему будет скучно, не так страшно, как если ему будет обидно от того, что он подумает, что ОН вам не интересен. Дети всё чувствуют и всё понимают, найдите время поговорить, — советует психолог-консультант Елена Митрохина.
«Я не знаю, что мне делать. Почему я снова оказался виноват?»
Если родитель не справляется со своей жизнью, он может неосознанно вымещать злость на детях. Недовольны своей внешностью после родов, конечно, всё он виноват, растяжки, бессонные ночи — и вот результат. Многие родители делают это подсознательно, не отдавая себе отчет в прямой связи между их постоянными придирками и претензиями к ребенку со своими собственными проблемами.
— Ситуация не самая приятная, ведь речь может идти о совсем мелких происшествиях, где для вас это мелочь и шутка, а для ребенка — огромный стресс и моральная тяжесть. Ввиду особенностей и индивидуальности подходов к каждому человеку, какие-то дети очень тяжело переносят обвинения в свой адрес. Если ребенок окончил четверть с плохими оценками или вы помните очень курьезный случай, где чадо что-то сделало не так — не припоминайте ему это каждый новый год в виде шутки, не обсуждайте на людях, вам это может казаться крайне забавным, а ребенок закроется и уйдет в себя, — считает эксперт.
Вы тоже в детстве совершали ошибки, вспомните, как реагировали родители. И если у вас был подобный негативный опыт — не повторите его на своих детях.
«Я чувствую, что я никому не нужен»
Когда кто-то очень важный проявляет мало интереса или выражает его отсутствие — мы можем этим человеком олицетворять внимание сразу всего мира, в том числе и родителей. Не любит он/она — значит не любит никто.
Возможно, ребенку нужно не конкретно ваше внимание (если его в достатке), а внимание в принципе. Создайте обстоятельства, где он сможет общаться с бабушками и дедушками, тетями и дядями, будьте тем связующим звеном, которое поможет вашему ребенку получить как можно больше любви.
«Мне кажется, что ты не любишь меня так, как мне хотелось бы»
Наше понимание о проявлениях любви может совсем не совпадать с теми паттернами, которые уже сложились у ребенка. Например, если другим детям при нем дарят подарки, а ему нет, малышу может казаться, что его не любят. Здесь важно разделить капризы и хотелки и постараться понять, какое проявление любви ждут от вас сын или дочь. Возможно, дело не в самом подарке и его цене, а во внимании к желаниям, совместной покупке и пользовании. Даже если для вас это будет мелочь, для ребенка покупка может стать знаком вашего расположения.
«Ты меня совсем не понимаешь»
Ребенку важно, чтобы его не только слушали, но и слышали. Запоминайте, что говорит ваше чадо, имена детсадовских друзей, возвращайтесь к темам и ситуациям, которые его интересовали, спустя время и выполняйте свои обещания. Например, если ваш сын обратил внимание на необычный ретроавтомобиль в фильме, скажите ему, что вы могли бы сходить вместе в музей таких автомобилей, там он может покрутить руль и сделать фото с машиной. Определите дату и выполните свое обещание. Так малыш будет ощущать себя нужным и понятым.
Как не допустить ошибок со своими детьми
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь его маленьким победам.
А вдруг я токсичная мать?
Интересно, как с годами меняются представления о хороших и плохих матерях. Хорошая мать — та, у которой ребенок опрятно одет, а коса девочки заплетена ровно по центру головы? Или та, что поняла и разрешила самовыражаться, выбрить висок и даже поддержала делом, отвела в парикмахерскую и заплатила за это безобразие? Кажется, многим сейчас ближе второй вариант. Хотя выбор, конечно, за вами. Недавно мы собрали признаки токсичных матерей и объяснили, чем это грозит.
У вас есть признаки токсичной матери, если:
- вы ругаете ребенка за правду. Допустим, малыш совершил ошибку и рассказал вам об этом, не так важно, сознался сам или после вашей подсказки. Но вы всё равно его наказываете. А ведь он поступил смело и честно, признавшись, хоть ему и было нелегко;
- вы применяете наказания при других людях. Неважно, родственники это или случайные свидетели в кафе, наказывать и ругать ребенка при посторонних нельзя. Он будет чувствовать не только вину, но еще стыд и смущение. Вы этого хотели?
- чаще упрекаете, чем поддерживаете. «Ты должен больше времени уделять домашней работе» вместо «Ты такой умница, так стараешься. Надо только чуть-чуть поднажать»;
- не планируете качественное время вместе. Вы на кухне готовите ужин, а малыш смотрит телевизор? Очень удобно, два в одном: и пообщались, и дела по хозяйству сделали. Но по-настоящему имеет значение время, когда вы занимаетесь одним делом, которое увлекает и вас, и ребенка, и всё ваше внимание направлено на сына или дочь. Пусть это будет полчаса в день, количество не так важно, как качество;
- часто критикуете и не хвалите за достижения. Такие родители боятся, что ребенок «загордится», поэтому на всякий случай обесценивают заранее все его, пусть и небольшие, достижения. Типичный пример — «Занял второе место? А мог бы первое»;
- не пытаетесь понять его. Если вам в голову часто приходит мысль, что ребенок несет какую-то непонятную чепуху, вы уже на пути токсичного родителя. Конечно, он не серьезно собрался жениться на Маше из третьего подъезда, но сейчас у него появились новые чувства и он пришел ими поделиться с вами — отнеситесь к ним серьезно. Разве малыш этого не заслуживает?
- рассказываете, а не показываете. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то умел, это что-то лучше всего многократно показать на своем примере. Убирался в комнате сам? Активно привлекайте его к уборке, давайте мелкие поручения, хвалите за то, что получилось хорошо для его возраста;
- подаете плохой пример. Если вы разговариваете дома исключительно на повышенных тонах, за обедом не вылезаете из смартфона или, например, курите — очевидно, все эти милые черты вы вскоре увидите в своем подростке. Советуем запастись весомыми аргументами, почему вам можно, а ему нельзя;
- не даете выбора. Даже иллюзия выбора может решить массу проблем. Ребенок не хочет идти в садик? Спросите, какую футболку он хочет туда надеть. Малыш переключится со своего «не хочу». Решая всё за детей, мы забываем спросить, а чего хотят они сами;
- откупаетесь. Дорогие подарки и техника — всё это не для детей, а для вашего чувства вины. Так мы говорим себе: «Я достаточно хороший родитель, даже если последнее время был слишком занят». Но помните, лучшая инвестиция в будущее ребенка — всё-таки не дорогой телефон, а совместная поездка в интересное место.
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