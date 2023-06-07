Скрываете даже сами от себя: 5 типов поведения, которые говорят о том, что родитель не любит своего ребенка

Неспособность установить границы

Чрезмерное погружение в ребенка, как и полное отстранение, может нанести большой вред. Вам кажется, что вы всё контролируете, но в этом мало любви и много тревоги.

Брать личные дневники, читать их, использовать как манипуляцию — это достаточно простой пример, где нарушаются границы с ребенком, что создает не только дискомфорт в отношениях между родителем и ребенком, но и может сильно подпортить психику чада.

Частая критика и обесценивание достижений

Такие родители боятся, что ребенок «загордится», поэтому на всякий случай обесценивают заранее все его, пусть и небольшие достижения. Типичный пример: «Занял второе место? А мог бы первое».