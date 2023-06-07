Скрываете даже сами от себя: 5 типов поведения, которые говорят о том, что родитель не любит своего ребенка

Родитель может уставать, раздражаться, нервничать — и это абсолютно нормально. Почти любой, у кого есть ребенок, знает, что после этого вас ко всему прочему начинает съедать чувство вины. Чтобы этого не происходило — расскажите малышу открыто о своих проблемах в соответствии с возрастом. Например, «у мамы на работе был тяжелый день, я хочу полежать полчаса в тишине, а потом мы пойдем вместе ужинать и поболтаем обо всем». Но бывают ситуации, когда взрослые не справляются. Последствия такого могут быть весьма плачевны. Как вовремя остановиться — разбирались наши коллеги из Wday.ru.
Неспособность установить границы
Чрезмерное погружение в ребенка, как и полное отстранение, может нанести большой вред. Вам кажется, что вы всё контролируете, но в этом мало любви и много тревоги.
Брать личные дневники, читать их, использовать как манипуляцию — это достаточно простой пример, где нарушаются границы с ребенком, что создает не только дискомфорт в отношениях между родителем и ребенком, но и может сильно подпортить психику чада.
Частая критика и обесценивание достижений
Такие родители боятся, что ребенок «загордится», поэтому на всякий случай обесценивают заранее все его, пусть и небольшие достижения. Типичный пример: «Занял второе место? А мог бы первое».
Когда вы критикуете своего ребенка, учитываете ли вы его потребности и желания, или только свои? Вы думаете, что чадо может легко приспособиться к жизни, но это далеко не так, ведь зачастую его действия — это первый опыт, первые ошибки и его становление как личности. Ребенок нуждается в заботе, понимании и любви. Что вы можете сделать, чтобы показать свою любовь ребенку?
— Старайтесь держать нейтральность в действиях, реагировать на то, что ребенок делает что-то плохое, нужно, но действовать мудро. Прежде всего попытайтесь объяснить, почему так делать, как поступил он, — нельзя и как такого в дальнейшем избегать. То, что для вас может быть очевидно, может быть совсем непонятно вашему ребенку, он только вступает в жизнь, может иметь другой характер и другие его особенности, — советует практический психолог-консультант Елена Митрохина.
И еще — если вам в голову часто приходит мысль, что ребенок несет какую-то непонятную чепуху, — вы уже на пути токсичного родителя. Конечно, он не серьезно собрался жениться на Маше из третьего подъезда, но сейчас у него появились новые чувства, и он пришел ими поделиться с вами — отнеситесь к ним серьезно. Разве малыш этого не заслуживает?
Противоречие между сказанным и своими ощущениями
Как часто мы слышим матерей, которые говорят: «Я люблю своего ребенка, но иногда он меня действительно бесит» или «Я не знаю, что со мной не так, я должна любить своего ребенка, но что-то не так». Оказывается, это вполне нормально и распространено.
Но как быть, если чувствуешь, что что-то не так с этими отношениями? Самое главное — открыто говорить с ребенком о своих чувствах. Объясните, что вы любите его, но иногда ощущаете себя растерянной или уставшей. Может быть, ребенок также чувствует что-то похожее, но боится говорить об этом.
Отказ от ответственности
А вот это уже непоправимое зло. И да, к сожалению, такие случаи встречаются. Одна из причин такой проблемы: родитель сам не до конца вышел из инфантильного состояния.
Например, мама может игнорировать своего ребенка, не обращать на него внимания, не заботиться о его здоровье и развитии. Мать может загружать ребенка своими проблемами (например, заботами о младшем брате) вместо того, чтобы искать выход из ситуации и помогать своему чаду раскрыть потенциал.
Обращение к ребенку только в трудные времена
Если мама обращает внимание на чадо, только когда поступил звонок от учителя или ребенок серьезно заболел, подрался, сломал что-то дорогое и ценное, это может привести к усугублению ситуаций и множественному повторению таких инцидентов в будущем. Понимаете логику? Мама замечает меня, только когда я выделяюсь чем-то негативным, буду делать это почаще.
А какие последствия?
«Токсичные родители» — словосочетание, которое буквально ворвалось в нашу жизнь. Если раньше это называлось проблемой отцов и детей, которая вроде как есть у всех, то сейчас вопрос вышел на новый уровень — в интернете полно статей и книг, в которых описываются «токсичные отношения», «родительский абьюз» и результаты присутствия всего этого в нашей жизни. Кому-то проблема кажется чуть ли не выдуманной — мол, дети сейчас растут такими инфантильными, эгоистичными и неблагодарными. Для других подобные взаимоотношения с родственниками стали настоящей трагедией. Вместе с экспертом мы записали, как недолюбленные дети будут вести себя во взрослой жизни.
— Если мама любила как умела и это не соответствует той любви, которая создает комфортную среду для формирования личности, то это еще не значит, что родителю ребенок был безразличен. Все ошибаются, и даже самые идеальные родители неосознанно могут травмировать ребенка неосторожным словом или действием. Более того, бывают разные жизненные ситуации, в которых ребенок может остаться без матери и не познать ее заботу. Когда ребенок рождается, маме не выдается пошаговый план действий и формула любви, но детство всегда неизбежно становится фундаментом формирующейся личности, — объясняет психолог Ангелина Брель.
Недолюбленный ребенок считает себя виноватым в том, что мама его не любит. Он не такой, плохо учится, хулиганит, и поэтому не заслуживает родительской любви.
Чувство вины перерастает в неуверенность в своих силах, низкую самооценку, непонимание, за что его можно любить. От этого страдает карьера, ведь человек не верит в свои силы и никогда не станет занимать лидирующую позицию на работе.
Неуверенность мешает и в построении собственной семьи. Такой человек любые положительные действия по отношению к себе воспринимает как проявление любви. Начиная любить за то, что любят его, при этом зачастую становясь жертвами абьюза, ведь непонимание своей ценности не дает им сил выйти из этих разрушительных отношений.
В паре такие люди очень нуждаются в подтверждении своей нужности и значимости. Любое, даже временное охлаждение воспринимается как драма. Они боятся, что их бросят, и поэтому постоянно ревнуют. Когда партнер устает от ежедневных истерик и уходит, для такого недолюбленного взрослого это становится подтверждением — его не любят и никогда не любили. В редких случаях это может даже привести к суициду.
Психолог Ангелина Брель считает — подсознательно мы стремимся повторить те отношения, которые были в нашей родительской семье. Поэтому в теплом и доверительном контакте дети, у которых дома царил холод и разлад, будут всегда искать подвох. Добрые и порядочные люди кажутся скучными и непритягательными. При выборе партнера отдается предпочтение тому, кто будет постоянно устраивать эмоциональные американские горки, провоцируя выброс адреналина.
Привыкнув, что с раннего детства никто не обращал внимания на желания и чувства, недолюбленный человек будет считать в дальнейшем такое отношение нормой. Он не будет заострять внимание на том, что партнер ни во что его не ставит, и не сможет увидеть, где нарушаются границы допустимого, развязывая руки партнеру делать всё, что тот считает нужным.
Если говорить ребенку с детства, что он виноват в том, что вы не состоялись в карьере и личной жизни, а еще на него уходит много денег и времени, а хотелось бы тратить их на себя, — он возьмет все эти слова с собой во взрослую жизнь. Муж загулял, потому что женщина недостаточно хорошая хозяйка и жена; заслуги за проект, над которым человек работал долгое время без сна и отдыха, отдали более шустрому коллеге — так это из-за того, что он недостаточно хорош и вовсе не заслуживает похвалы.
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Как не допустить ошибок на своих детях
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь его маленьким победам.
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