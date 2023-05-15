«Она деградировала»: откровенный рассказ мужчины, который ушел в декрет вместо жены и после этого развелся

«Она увядала и деградировала»: история Сергея

О своем декретном отпуске Сергей говорит увлеченно, хотя признаётся: это было непросто и в итоге не привело ни к чему хорошему. И дело не в том, что он «мужик и не обязан смотреть за ребенком», а в неправильно расставленных приоритетах и проблемах в общении.

— Изначально у нас всё было так, как в обычной, довольно среднестатистической семье. Оля родила Дениса и первые полгода сидела с ним дома. Я ходил на работу. Всё как у всех. Только вот я стал замечать, что жене становилось хуже с каждым днем. Потому что ухаживать за ребенком — это тоже работа, причем сложная и физически, и эмоционально, — рассказывает он.