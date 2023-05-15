«Она деградировала»: откровенный рассказ мужчины, который ушел в декрет вместо жены и после этого развелся

Всё чаще можно встретить молодых отцов, которые одни гуляют с детьми на детских площадках, водят по развивашкам и катают коляски в парках. И если еще 20 лет назад один мужчина с ребенком воспринимался женщинами как потенциальный жених («Может, вдовец или разведен»), то сейчас почти наверняка у него есть жена. Просто мама работает, а папа в декрете. У этой схемы много противников среди блюстителей патриархального уклада, но и сторонников не меньше. Наши коллеги из Woman.ru и редакция Городских порталов поговорили с отцами, которые по своей воле (или не очень) оказались в декретном отпуске.
В 2019 году Минтруд России представил федеральную статистику, согласно которой всего 2% мужчин в стране воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком. Также исследовательский центр портала SuperJob опубликовал результаты частного опроса, показывающие, что в 2015 году 10% мужчин ушли в «декрет», а спустя пять лет, в 2020 году, уже 17% отцов решили «остаться дома». Судя по этой динамике, в России медленно, но верно идет процесс изменения общественного мнения, и уже через несколько лет семьи, где «папа в декрете», а мама работает, не будут столь редким и удивительным явлением для нас.
«Она увядала и деградировала»: история Сергея
О своем декретном отпуске Сергей говорит увлеченно, хотя признаётся: это было непросто и в итоге не привело ни к чему хорошему. И дело не в том, что он «мужик и не обязан смотреть за ребенком», а в неправильно расставленных приоритетах и проблемах в общении.
— Изначально у нас всё было так, как в обычной, довольно среднестатистической семье. Оля родила Дениса и первые полгода сидела с ним дома. Я ходил на работу. Всё как у всех. Только вот я стал замечать, что жене становилось хуже с каждым днем. Потому что ухаживать за ребенком — это тоже работа, причем сложная и физически, и эмоционально, — рассказывает он.
При этом супруги планировали рождение ребенка, обсуждали процессы, готовили для этого почву: хороший стабильный доход, квартира в собственности. Но в реальности всё оказалось сложнее.
— Жена переносила декрет очень тяжело, я работал и тоже уставал. Плюс я укладывал сына спать, а ночью, когда он плакал, я вставал к нему и успокаивал. С утра на работу шел как зомби, — вспоминает Сергей.
Факторов за уход в декрет вместо жены было немало — Ольга «реально начинала увядать и деградировать», Сергей работал обычным, хоть и очень опытным системным администратором, а жена была бизнес-аналитиком и зарабатывала больше. По словам мужчины, неравенство в зарплате никогда не было для него проблемой.
— Жена вернулась на свое прежнее место работы. Я пробыл в декрете три с половиной года до того момента, пока сын не пошел в садик (сейчас ему пять). Конечно, когда Денис подрос, он начал замечать, что его семья несколько отличается от других: он проводил намного больше времени со мной, а не с Олей. Естественно, в какой-то момент он начал спрашивать: «А где мама?» Я говорил: «На работе». Этот ответ его устраивал, — говорит наш собеседник.
В декрете Сергей чувствовал себя нормально. А потом начало становиться хуже. Он говорит, что это реально очень тяжело эмоционально. По сути, кроме ребенка для тебя не существует вообще ничего, все мысли заняты воспитанием, готовкой и сопутствующими вещами. Как следствие, за эти три года он и сам стал деградировать. Но было и хорошее.
— Очень классно было наблюдать за тем, как у Дениса начали появляться свои мысли и суждения. Это произошло года в четыре, и это было здорово: он начал расти самостоятельным человеком, а не реактивным существом, которое повторяет чужие слова и просто реагирует на внешнюю среду, — с любовью говорит папа в декрете.
Сергея не устраивало распределение бытовых обязанностей в семье. Он признаётся, после трехлетнего марафона захотел пожить для себя. Это желание привело к череде семейных конфликтов.
— В конце 2018-го у меня началась депрессия. Рутина бесила, мы не могли договориться о совместном быте в более-менее равных долях. В итоге получилось, что она только работала, а я и работал, и сидел с сыном — он уже начал ходить в детский сад, но я всё равно занимался его воспитанием. Эта история без хеппи-энда. Мы с женой разъехались, — заключает Сергей.
«Ночью спишь по 2 часа»: история Андрея
Когда пара из Ярославской области — Андрей и Алена Титовы — узнала, что в семье скоро будет пополнение, встал вопрос о том, кто пойдет в декрет. На момент беременности Алена уже шесть лет выстраивала собственный кондитерский бизнес, и полностью отдаться материнству означало бы потерю клиентов.
Тогда в отпуск по уходу за детьми вызвался пойти муж Алены Андрей. Будущий отец, работающий слесарем, не испугался возможных трудностей, а главное — того, что сидеть придется сразу с двумя девочками-близняшками.
Почему пара решилась на такой шаг? Наши коллеги из 76.RU записали на видео исповедь отца, побывавшего в декрете.
Коллеги Андрея удивились, когда узнали, что он уйдет в отпуск по уходу за ребенком. В мужском коллективе такой опыт был в новинку.
— Может, как на дурака посмотрели, я не знаю, — смеется Андрей. — Для них это было чем-то новым. Я тоже не знаю случаев, чтобы кто-то из мужиков сидел в декрете. В моем окружении я первый. Ребята удивились. Ко мне довольно уважительно относятся на работе, то есть сказал — сделаю. Но когда я из декрета вышел на работу, сказали, что мне памятник, конечно, неплохо бы поставить. Мол: «Как ты там сидел? Я с ребенком посижу полтора часа, и у меня уже крыша едет». То есть они не представляли, как я всё это время сидел с двумя.
Слесарь пробыл в декрете почти два года. После того как девочек приняли в ясли, их папа вновь вышел на работу. Сейчас он говорит, что мечтал вернуться в профессию.
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