Полковник и его Виктория. Пара с 39-летней разницей в возрасте обзавелась тремя детьми и строит собственный музей

Борис и Виктория Розенберг из Челябинской области вместе уже 10 лет, но до сих пор некоторые удивляются их союзу. Он — полковник в отставке и педагог, она — журналист. Ему 72 года, а ей — 33, но разницу в 39 лет, по словам супругов, они сами не замечают. В 2014 году у них родилась дочка Ева, в 2020-м — близнецы Марк и Дэн. В прошлом году они перебрались из Челябинска в маленький город Юрюзань в области, где воспитывают детей, занимаются огородом и пытаются своими руками создать музей в доме, которому уже 130 лет. Наши коллеги из 74.RU побывали у них в гостях.
«Образумьте дочь!»
Борис и Виктория встречают нас у ворот своего дома в самом центре Юрюзани, на пригорке. Напротив — церковь, чуть в стороне — фермерский рынок. Их дом, как и остальные вокруг, был построен купцами в конце XIX века. Родители Виктории купили его 10 лет назад, а в 2022-м она в него заехала вместе со своей семьей.
Перед съемками нас зовут за стол — отдохнуть с дороги. Все-таки от Челябинска до Юрюзани более 200 километров. Виктория достает из духовки запеченную картошку, Борис Яковлевич разливает чай. На столе — соленья, буженина и свекла с чесноком.
— Все свое, с огорода. Пробуйте. Мясо только с рынка, местные делают. Вкусно и гораздо дешевле, чем в магазинах, — говорит Борис Яковлевич.
Пара рассказывает, что познакомилась в 2012 году в Челябинске. Тогда Виктория работала журналистом в движении «За возрождение Урала», а Борис Яковлевич возглавлял районное отделение этой организации. Тот период жизни был тяжелым у обоих.
— За полгода до этого Борис Яковлевич потерял супругу, я была замужем, но мой брак уже трещал по швам, — вспоминает Виктория. — Мы много общались по работе, были общие интересы. Вскоре у меня был развод, и Борис Яковлевич начал искать мне молодых парней, чтобы я не была в одиночестве. Но меня никто не устраивал (улыбается).
Тогда-то и возникла взаимная симпатия, но Борис Яковлевич долго не мог принять мысль, что может построить отношения с девушкой на 39 лет младше него.
— А я ведь даже с родителями ее встречался, говорил: «Образумьте дочь!», уговаривал их, чтобы они повлияли как-то, — говорит Борис Розенберг. — Я ведь понимаю, что разница в возрасте. Я мужчина, мне-то что, а она…
По словам Бориса Яковлевича, Виктория помогла ему выбраться из депрессии.
— Мы 10 лет с супругой жили в квартире с детьми и ходили «по струнке». Потом купили отдельную квартиру, сделали ремонт, и Люба умирает. И я помню, как возвращаюсь в эту пустую квартиру, это… хреново, — вздыхает Борис Яковлевич. — А она [Виктория] меня начала потихоньку вытаскивать-вытаскивать.
Дети, ток-шоу и отношение окружающих
К вопросам о детях Борис Яковлевич с Викторией привыкли, они даже вдвоем ездили на несколько ток-шоу в Москву. Виктория говорит, что ей как журналисту было интересно изнутри увидеть, как делают такие передачи, а муж был не против. Но сейчас она не любит вспоминать этот период, хотя больших скандалов удалось избежать — телевизионщики были даже как-то расстроены тем, что в их жизни всё спокойно. Зато о рождении детей она рассказывает охотно.
— Ева у нас появилась после поездки в Болгарию, а близнецы — после похода в «Лабораторию пива» на очередную годовщину падения метеорита, — улыбается наша собеседница. — Всё естественным путем, какие-то вспомогательные технологии мы не использовали.
На разницу в возрасте, по словам супругов, никто вокруг не обращает внимания. А сами они ее вообще не чувствуют.
— Интересно, что когда я становилась на учет по беременности, посещала врачей, все сразу понимали, что это муж. На самом деле, никто не обращает внимания ни в Юрюзани, ни где-то еще, все абсолютно спокойно относятся. Ну, если мы не чувствуем разницу в возрасте! — говорят супруги.
Переезд в Юрюзань
Дочка Ева сейчас учится в школе, мальчики-близнецы ходят в садик. Розенберги считают, что жить в небольшом городке комфортнее, чем в Челябинске. Воздух чище, красивая природа и вся инфраструктура рядом.
— На мой взгляд, Юрюзань — это очень удачное сочетание города и деревни. Здесь есть исторический компонент, здесь есть большой частный сектор, где можно погулять, посмотреть на гусей, уточек, курочек и так далее. Здесь же есть магазины, рынок, банк, аптека, — объясняет Виктория.
Проблем с работой на новом месте не возникло. Борис Яковлевич трудится педагогом в нескольких учебных заведениях. Его как полковника в отставке часто привлекают для патриотических мероприятий с молодежью. А Виктория удаленно работает smm-специалистом.
График работы позволяет Розенбергам найти время и для своего хобби — изучения истории области. Прошлым летом Виктория организовала пробный тур «По следам черной металлургии» с посещением старых промышленных объектов горнозаводской зоны. А за два года до этого Розенберги задумали создать в Юрюзани образовательно-туристическую базу (музей) и начали подыскивать для нее место.
— С точки зрения туризма, Юрюзань — место тоже очень удобное, — продолжает Виктория. — Много исторических зданий. Прекрасный исторический центр, где можно погулять, рядом гора Иремель, нацпарк «Зюраткуль», куда можно съездить на день и вернуться переночевать в Юрюзань. Рядом трасса М-5, по которой можно уехать в Челябинск или в любой другой город.
130-летний дом за 400 тысяч рублей
Поиски подходящего для музея дома в Юрюзани заняли несколько лет. Весь процесс Виктория показывала в своем блоге «Еду в Юрюзань» / Дом на Кричной. В списке были и роскошные каменные особняки, и скромные, но уютные деревянные дома. Но покупке дома постоянно что-то препятствовало — то ветхое состояние, то обременения, то «мертвые души», которые давно покоились на кладбище, но по какой-то причине не выписаны из дома. Был даже вариант разобрать один из интересных домов и перенести его на новое место. Но цена вопроса под миллион рублей Розенбергов не устроила (хотя сам дом стоил всего 55 тысяч рублей, всё остальное — работы по восстановлению).
В итоге в конце прошлого года они провели долгожданную сделку — купили 130-летний дом в двух минутах ходьбы от центра за 400 тысяч рублей.
Город Юрюзань возник как поселок при железоделательном заводе в 1758 году. С советского времени более известен по производству холодильников «Юрюзань», которое прекратилось в 1996 году. С того времени население Юрюзани сократилось с 16 до 10 тысяч человек. Дом, который купили Розенберги, стоит на улице Кричной (название улицы происходит от слова «Кри́ца» — рыхлый кусок размягченного железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля, образующийся при плавке железной руды).
— Мы увидели его в объявлениях в декабре прошлого года, посмотрели, вызвали оценщика, который сказал, что для своего возраста дом в прекрасном состоянии, — показывает свое приобретение Виктория. — Дом нас привлек русской печью. К сожалению, вандалами была вырвана варочная поверхность и разрушен кирпич. Буквально неделю назад приходил печник, восстановил печь, также полностью ее прочистил, и сегодня мы проверяли — тяга есть. Эту печь можно эксплуатировать, здесь можно печь хлебушек, ставить туда чугунки с другими блюдами.
Борис Яковлевич в проекте отвечает за техническую часть — сбор и восстановление экспонатов, ремонтные работы. Супруги рассчитывают принять здесь первых гостей в конце этого года, но точную дату открытия пока не называют. В музее можно будет не только смотреть на экспонаты, но и пользоваться ими. Например, испечь хлеб в печи, поучаствовать в различных мастер-классах. Экспозицию хотят сделать в доме и во дворе. На каменной стене Борис Яковлевич планирует сделать выставку про советский спорт. Самодельные широкие лыжи у него уже есть.
Затраты на проект
Самую большую часть бюджета семьи забрала покупка дома — у Розенбергов было только 100 тысяч рублей накоплений, остальную сумму они взяли в кредит. Экспонаты — мебель, предметы быта, книги, сундуки — семье, в основном, приносят бесплатно подписчики. Бывает, что-то удается получить при осмотре старых домов — по договоренности с владельцами.
Большинство вещей жители Юрюзани отдают Розенбергам без сожаления. Местные не понимают их ценность, — сетует Виктория и вспоминает недавний диалог.
— В доме напротив долгое время была «двойная крыша». Потому что было два хозяина. Но вот некоторое время назад левую половину дома выкупил владелец половинки справа, и в выходные случилось неизбежное... Рабочий начал методично снимать черепицу и скидывать её во двор. Я быстренько оделась, добежала до дома, поздоровалась и попросила три черепички для музея. Рабочий без лишних вопросов аккуратно снял ровно три штучки, спустился и вручил их мне.
— А вы знаете, что эту черепицу укладывали еще в XIX веке?
— Да вы что? Нет, не знал.
— А, говорят, на некоторой черепице, снятой с правой стороны дома, были оттиски, по которым определили, что она привезена в Германии.
— Ого... — рабочий немного помолчал. — Вот кому-то нечего было делать.
Впереди у супругов много работы по восстановлению дома для музея — подключение электричества, расчистка двора. Для некоторых работ они нанимают местных жителей. Чтобы покрывать расходы на свой проект, Виктория начала дома делать пастилу и варенье — раз в месяц она привозит их в Челябинск.
Мы пробовали сами, нам понравилось! Если хотите поддержать эту семью и их проект — зайдите на страницу Виктории или просто подпишитесь и съездите в тур, который они организуют летом.