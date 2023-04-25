Полковник и его Виктория. Пара с 39-летней разницей в возрасте обзавелась тремя детьми и строит собственный музей

130-летний дом за 400 тысяч рублей

Поиски подходящего для музея дома в Юрюзани заняли несколько лет. Весь процесс Виктория показывала в своем блоге «Еду в Юрюзань» / Дом на Кричной. В списке были и роскошные каменные особняки, и скромные, но уютные деревянные дома. Но покупке дома постоянно что-то препятствовало — то ветхое состояние, то обременения, то «мертвые души», которые давно покоились на кладбище, но по какой-то причине не выписаны из дома. Был даже вариант разобрать один из интересных домов и перенести его на новое место. Но цена вопроса под миллион рублей Розенбергов не устроила (хотя сам дом стоил всего 55 тысяч рублей, всё остальное — работы по восстановлению).



В итоге в конце прошлого года они провели долгожданную сделку — купили 130-летний дом в двух минутах ходьбы от центра за 400 тысяч рублей.

Город Юрюзань возник как поселок при железоделательном заводе в 1758 году. С советского времени более известен по производству холодильников «Юрюзань», которое прекратилось в 1996 году. С того времени население Юрюзани сократилось с 16 до 10 тысяч человек. Дом, который купили Розенберги, стоит на улице Кричной (название улицы происходит от слова «Кри́ца» — рыхлый кусок размягченного железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля, образующийся при плавке железной руды).