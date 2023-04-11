Берут кольца с бриллиантами и гуляют по полной. Новосибирск вошел в топ-5 городов с самыми дорогими свадьбами — смотрим суммы

Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и SOKOLOV посчитали, во сколько обойдется свадьба в разных городах России. Новосибирск вошел в
Авторы исследования учитывали траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. По данным YouDo.com, спрос на задания, связанные с подготовкой к свадьбе с февраля по конец марта, вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Новосибирске заметили еще один тренд — в 2023 году на 38% выросла популярность колец с бриллиантами.
Дороже всего пожениться оказалось москвичам — им придется потратить более
В Екатеринбурге стоимость «похода в ЗАГС» составляет
Дешевле всего сыграть свадьбу этой весной в Уфе и Челябинске — там средний чек составляет
Иногда пожелания молодоженов на свадьбу выходят за рамки традиционных: например, летом жених и невеста сделали одинаковые тату на свадьбу.