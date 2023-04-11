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Берут кольца с бриллиантами и гуляют по полной. Новосибирск вошел в топ-5 городов с самыми дорогими свадьбами — смотрим суммы

Новосибирск вошел в пятерку городов с самым дорогим торжеством

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При составлении рейтинга аналитики не учли стоимость платья невесты и костюма жениха

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Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и SOKOLOV посчитали, во сколько обойдется свадьба в разных городах России. Новосибирск вошел в топ-5 городов с самым дорогим торжеством. За праздник в этом году в среднем придется выложить в 75 323 рубля.

Авторы исследования учитывали траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. По данным YouDo.com, спрос на задания, связанные с подготовкой к свадьбе с февраля по конец марта, вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Новосибирске заметили еще один тренд — в 2023 году на 38% выросла популярность колец с бриллиантами.

Дороже всего пожениться оказалось москвичам — им придется потратить более 100 000 рублей. На втором месте Ростов-на-Дону — им на организацию торжества понадобится 97 тысяч рублей. Санкт-Петербург замкнул тройку самых дорогих городов для празднования свадьбы — там свадьба обойдется в среднем 97 177 рублей.

В Екатеринбурге стоимость «похода в ЗАГС» составляет 84 497 рублей, в Новосибирске — 75 323 рубля. Для жителей Казани свадьба в этом году обойдется в 72 тысячи рублей, Краснодара — 71 801 рубль.

Дешевле всего сыграть свадьбу этой весной в Уфе и Челябинске — там средний чек составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно.

Иногда пожелания молодоженов на свадьбу выходят за рамки традиционных: например, летом жених и невеста сделали одинаковые тату на свадьбу.

РейтингАналитикиПраздникБюджетСвадьба
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
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