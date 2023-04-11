Берут кольца с бриллиантами и гуляют по полной. Новосибирск вошел в топ-5 городов с самыми дорогими свадьбами — смотрим суммы

Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и SOKOLOV посчитали, во сколько обойдется свадьба в разных городах России. Новосибирск вошел в топ-5 городов с самым дорогим торжеством. За праздник в этом году в среднем придется выложить в 75 323 рубля.