«У меня был шок»: врачи обнаружили у мамы аллергию на собственного сына — такое случается с одной из 50 000 беременных

Молодая мама Фиона Хукер во время беременности страдала от мучительных волдырей и рубцов по всему телу, но врачи долго не могли понять, что же происходит с женщиной. Правильный диагноз удалось поставить и подтвердить лишь после родов. Оказалось, это редкое заболевание, которым страдает лишь одна из 50 000 беременных женщин. Наши коллеги из Parents.ru записали необычную историю болезни.
33-летняя англичанка Фиона Хукер впервые заметила зудящие красные пятна в области пупка на 31-й неделе беременности, которые ощущались как «укусы крапивы» и постепенно увеличивались. Это уже вторая беременность для Хукер, с первой дочерью ничего подобного не было. Поэтому Фиона тут же обратилась в больницу. Врачи прописали стероидные мази, но они не сильно спасали ситуацию.
Пятна разрастались, сильно чесались, болели. Врачи меняли лечение, но всё было напрасно. На сроке 35 недель будущая мама была вынуждена обратиться за неотложной помощью. Сильнодействующими препаратами удалось снять острые проявления, но пятна не исчезали. А к самому концу беременности, за несколько дней до родов, женщина покрылась зудящими волдырями в области груди, живота, рук и ног.
После родов состояние Фионы усугубилось. Прикосновения к волдырям, которые лопались, вызывали сильную боль. Женщина не могла насладиться материнством в первые дни после рождения малыша — держать младенца на руках и ухаживать за ним было мучительно.
Только после родов специалисты смогли диагностировать у нее редкое аутоиммунное заболевание — пемфигоид беременных. Оказалось, это реакция на ген в ДНК ее сына.
— Когда я услышала диагноз, у меня был шок. Ведь это такое редкое заболевание. Я надеялась, что врачи ошиблись. Но волдыри — это отличительная особенность пемфигоида. И мои высыпания как раз характерны для этого заболевания. Поэтому пришлось поверить, — вспоминает молодая мама.
К счастью, состояние женщины удалось потихоньку стабилизировать. После определения диагноза ей прописали схему лечения, которая помогла ей в течение полугода избавиться от пятен и волдырей, а также от зуда. Но время от времени симптомы возвращаются, женщина купирует их специальными мазями.
— Врачи думают, что это связано с ребенком: что-то в ДНК отца заставляет плаценту начать атаковать белок, который также находится в коже, поэтому мое тело атаковало мою кожу. У сына должен быть ген от отца, который моя дочь унаследовала от меня, потому что у меня не было проблем во время первой беременности, — объясняет она журналистам.
Зная, что у страдающих этим заболеванием, вероятно, оно снова разовьется при следующих беременностях, пара решила больше не иметь детей. Своей историей Фиона надеется повысить осведомленность об этом редком заболевании, ведь она не ничего слышала о нём, пока не столкнулась с этим сама.
Главные ошибки при лечении аллергии
К счастью, не все аллергии так уникальны, как у нашей героини. Многие формы этой болезни просты и знакомы с самого детства, когда «обсыпает на сладкое». Тем не менее жить эта «простая и знакомая» мешает изрядно: то не ешь, это не нюхай, кота, опять же, не заводи. Так что все, кто сталкивается с аллергией, пытаются с ней бороться самыми разными способами. Мы поговорили с медиками, чтобы окончательно разобраться в аллергических вопросах: что можно делать, чего нельзя и почему столько людей ошибается, утверждая, что у них нет аллергии.
Симптомы не всегда очевидны
Начнем с простого: попробуем понять, как болезнь работает.
— Есть клетки, которые могут вырабатывать гистамин, именно он и вызывает симптомы аллергии. При аллергии на этих клетках сидят специальные антитела, которые реагируют на конкретный аллерген. Попал аллерген, прореагировал с антителами, клетки высыпали гистамин, — объясняет терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.
Основные проявления аллергии делятся на два типа: респираторные (от насморка до бронхиальной астмы) и кожные (крапивница или дерматиты). Всё это, как правило, сопровождается зудом. Но есть и еще один симптом, на который многие внимания не обращают, — частые болезни.
— Как аллерголог-иммунолог я сталкиваюсь с пациентами, которые приходят ко мне как к иммунологу — с жалобами, что они часто болеют. Я спрашиваю: а в чём заключается ваше заболевание? Ну вот нос заложен постоянно, горло как будто отекло, кашель. К сожалению, не только пациенты, но и терапевты первичного звена часто воспринимают это как бронхит, назначают антибиотики. При этом могут назначить препараты, которые используют и при лечении, например, астмы. Это облегчает симптоматику, всё проходит, и пациент уверен, что это была инфекция, но через некоторое время всё начинается заново, — говорит доктор.
Обострению аллергических реакций может способствовать ОРВИ. С этим часто сталкиваются родители: два-три дня у ребенка температура, а потом две недели сопли, кашель и так далее. И родители думают, что это всё еще инфекционное заболевание. В итоге от первых симптомов до верного диагноза могут пройти годы.
— При насморке люди начинают пользоваться сосудосуживающими каплями. Пользуются какое-то время, зарабатывают вазомоторный ринит, идут к лор-врачу. Лор говорит: «Да, у вас тут безобразие, вазомоторный ринит и перегородка искривлена — потому и нос заложен». Однако зачастую искривление перегородки — не причина, а следствие длительной заложенности носа, — объясняет Иван Скороходов.
Так что если у вас долго не проходят насморк и кашель, то нужно обращаться к аллергологу. Даже если вам кажется, что в семье ни у кого аллергий не было. Всегда есть вероятность, что аллергия просто была не диагностирована и двоюродный дядя всю жизнь шмыгал носом не просто так. А значит, и у вас есть предрасположенность.
А точно аллергия?
Вынуть гистамин из клеток могут не только аллергены, это может произойти и без участия антител. Есть разные вещества и факторы, которые могут это сделать. Например, это яркие продукты: клубника, цитрусы, помидоры. Сюда же относятся алкогольные и газированные напитки, специи, лук, чеснок, сладости, шоколад, консервированные продукты.
— Отличие от аллергии в том, что человек может употреблять эти продукты, но немного. Если у человека аллергия на апельсин, одной дольки будет достаточно, чтобы начались приключения: губа отечет, зуд во рту появится, обсыплет — что-то да произойдет. Если же аллергии нет, от одной дольки ничего не будет. А вот если человек съест мешок апельсинов, его обсыплет. Неважно, есть аллергия или нет, — объясняет Скороходов.
Такими же возможностями могут обладать и лекарства, даже безобидные витамины. Например, витамин С — если переесть аскорбинки с глюкозой. Сюда же относятся витамины группы В, большинство обезболивающих препаратов и многие другие лекарства. В таком случае медицинский препарат может стать той самой соломинкой, что переломит спину верблюда: держался как-то организм, терпел кофе, клубнику, апельсины и специи, а тут ему еще и витаминов дали.
Как правило, мешками апельсины никто все-таки не ест. Но мы же можем всего поесть по чуть-чуть, например за праздничным столом. И вот тогда организм не справится.
Хватит это терпеть
Как правило, на легкие формы аллергии принято не обращать внимания: ну, выпил антигистаминное, стало немного лучше, живем дальше. На самом деле препараты от аллергии должны не облегчать симптомы, а убирать их полностью.
— Аллергия как маятник. Только дай ей возможность — она раскачается. Не нужно терпеть симптомы — вы же не в пыточной. А если вы приняли препарат, то симптомы должны исчезнуть. Не исчезают — значит, нужно обращаться к врачу. Когда антигистаминные не помогают, когда симптомы становятся сильнее из года в год, когда появляется что-то новенькое в симптомах, всё это поводы обратиться к аллергологу, — настаивает доктор.
Доктор объясняет, что при правильно подобранной терапии аллергия беспокоить не должна. Если становится хуже, значит нужно менять схему лечения. Пациенты же часто используют вместо этого так называемую «терапию скорой помощи». Например, при аллергической астме регулярно используют знакомые всем остальным по фильмам баллончики: начался приступ — впрыснул лекарство. На самом деле приступов не должно быть, если правильно подобрана базисная терапия — лекарства, которые пациент принимает постоянно.
При пищевых аллергиях пациенты, бывает, испытывают судьбу, а потом спасаются антигистаминным. Очень хочется апельсин? Съел, запил супрастином и ходишь довольный. Так нельзя. Главное правило при пищевой аллергии — не есть аллергены.
— Со временем человек, имеющий пищевую аллергию, может начать реагировать на бытовые аллергены, подключается холодовая аллергия, лекарственная, инсектная (на укусы насекомых. — Прим. ред.)... Что в результате? Он просто не может нормально жить — организм на всё реагирует. Не бывает, что человек родился — и у него сразу на всё аллергия. Это значит, что пациент не обращался к врачу или не следовал рекомендациям, — считает диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Распространенная история с аллергиями у детей — родители ждут, что она просто пройдет с возрастом. И такое действительно бывает. Только вот если этого не произойдет, можно проморгать переход аллергии в тяжелые формы и хронические заболевания.
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