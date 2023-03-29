«Выдернули вилку из розетки»: многодетная мама забрала у детей гаджеты на месяц — результат ее поразил

Многодетная мама Молли Дефранк сделала то, о чем мечтают миллионы родителей по всему миру, но не решаются. Признайтесь, когда, отвоевывая себе спокойный час вечернего времени, вы включаете ребенку планшет, где-то выходит внутренняя идеальная мать и на ушко шепчет: «Избавилась от чада и рада?» Ладно, всё не так категорично. Родители тоже люди и имеют право на ванну с пеной без динозавров, кораблей и уток в этой самой пене. Наши коллеги из Wday.ru записали любопытный эксперимент — может быть, он вас вдохновит.
Писатель и мама шестерых детей Молли Дефранк из Калифорнии провела любопытный опыт на собственных детях. Сначала Молли разрешила им только час экранного времени в день, но ей стало казаться, что даже 60 минут наедине с гаджетами заглушали их творческий потенциал. А еще ограничения провоцировали драки и нытье. Тогда Молли с супругом пошли на кардинальные меры и «выдернули вилку из розетки». Сейчас у многих родителей по спине побежали мурашки, представляете, какой был скандал.
— Поначалу дети протестовали, но мы неуклонно продолжали настаивать на своем. Не могу поверить, что всё оказалось донельзя просто. Серьезно, такое чувство, что я вернула своих детей обратно, — поделилась многодетная мама в своем блоге.
Молли в одну прекрасную субботу сфотографировала своих детей, которые преспокойненько изучали книги, хотя до этого с удовольствием смотрели в экраны планшетов. Всё было так просто? Женщина рассказывает, что в течение 30 дней просто на глазах ее дети избавились от экранной зависимости и стали играть вместе и на ходу придумывать разнообразные формы развлечений без гаджетов.
С момента детокса прошло уже 7 месяцев, и многодетная мама поделилась долгосрочными результатами эксперимента. Оказалось, ограничения пошли на пользу не только детям, но и ей самой.
— Я начала лучше понимать таланты и интересы своих детей, — призналась Молли. — Поскольку у них появилось гораздо больше свободного времени, то они развивают свои навыки и креативность. Моя дочь стала намного быстрее читать и начала сама писать рассказы. Мой сын стал рисовать, а однажды мы даже организовали семейный художественный вечер, где он был ведущим и инструктором. Детям полезно иногда скучать, чтобы они могли проявить инициативу и творить.
Дефранк подчеркивает, что технологии могут быть полезными при правильном использовании. Но конкретно для ее семьи подходит другое решение.
«Развитие замедлилось на годы»
Нынешние малыши всему учатся позже, чем их родители, — позже привыкают к горшку, начинают говорить и ходить, долго не могут есть твердую пищу, позже учатся писать и читать, да и молодежь остается детьми чуть ли не до 35-летнего возраста — этот феномен даже получил название «кидалтизм». Совершенно обычной в наши дни считается ситуация, когда взрослый сын живет с родителями и за их счет, потому что еще не определился, чем он хочет заниматься в жизни — но виноваты ли в этом гаджеты? Мы выяснили у эксперта.
По мнению психофизиолога Виктории Ефимовой, больше всего нарушают способность ребенка к адаптации именно гаджеты. Например, когда мама кормит ребенка еще и под мультики, он пропускает много важного для своего развития. Не чувствует текстуру пищи, момент насыщения, не рассматривает еду, так как он полностью поглощен тем, что происходит на экране.
Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена.
Занимать ребенка смартфоном или планшетом — это удобно для родителей, признаёт эксперт.
— Многие мамы и папы искренне считают, что именно так они помогают малышу адаптироваться к современному технологичному миру. Особенно если на экране развивающие программы или игры, — рассказывает Виктория Ефимова. — Взрослые в это время заняты своими смартфонами. Но вот в чем проблема: даже дети с тяжелыми нарушениями интеллекта быстро находят в интернете любимые мультфильмы. А вот научиться самостоятельно есть им значительно труднее.
Что плохого, если ребенок пользуется гаджетами несколько часов в день:
- снижается двигательная активность;
- ребенок меньше взаимодействует с другими людьми.
И то, и другое приводит к замедлению функционального созревания мозга.
А может, это не так важно?
— Природа устроила так, что первые целенаправленные движения, которые осваивает ребенок — это движения рта (сосание), — рассказывает эксперт. — Сначала эти движения рефлекторные, но, начиная с 3–4 месяцев, ребенок получает возможность ими управлять: он открывает рот, когда видит ложку с едой.
Для еды и для речи мы используем одни и те же мышцы рта. Когда ребенок учится жевать и пить из чашки, он готовит свои мышцы к речи. Видите связь между проблемами с едой и с речью?
— А умение пользоваться столовыми приборами: разве не очевидна связь с тем, как ребенок будет учиться писать? Если он не может донести ложку с супом до рта, как он справится с ручкой и буквами в тетради? — говорит Виктория Ефимова.
Не все дети развиваются медленнее
Многие педиатры уверены, что нормы развития ребенка, которые использовались во времена СССР, нельзя использовать для оценки развития современных детей. Но психофизиолог не поддерживает эту позицию. По ее мнению, такой заметный регресс не мог произойти всего за несколько десятилетий.
— Биологический вид «человек разумный» не мог мутировать за 30–40 лет настолько, что развитие детей замедлилось на годы. Может быть, дело не в детях, а в том, какие условия создают взрослые для их развития? — говорит Виктория Ефимова. — Если об этом задуматься, можно разумно подойти к использованию того, что нам дает цивилизация.
Психофизиолог отмечает, что вовсе не призывает выкинуть из дома все гаджеты. Достаточно проанализировать, сколько времени в день и для чего ребенок их использует.
— Ребенку до 3 лет гаджеты не нужны совсем, — уверена эксперт. — После трехлетия малыша разумно ограничиться 15–30 минутами экранного времени. Желательно, чтобы ребенок в это время не находился один на один с гаджетом. Смотрите мультфильмы вместе, обсуждайте, делитесь впечатлениями.
Важно понимать, что не все современные дети медленнее развиваются, говорит психофизиолог.
— У каждого родителя есть возможность замедлить или нормализовать темп развития ребенка. То, каким будет мозг вашего ребенка, во многом зависит от того, что вы делаете или НЕ делаете. Выбор за вами, — резюмирует Виктория Ефимова.
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