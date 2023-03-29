«Выдернули вилку из розетки»: многодетная мама забрала у детей гаджеты на месяц — результат ее поразил

Писатель и мама шестерых детей Молли Дефранк из Калифорнии провела любопытный опыт на собственных детях. Сначала Молли разрешила им только час экранного времени в день, но ей стало казаться, что даже 60 минут наедине с гаджетами заглушали их творческий потенциал. А еще ограничения провоцировали драки и нытье. Тогда Молли с супругом пошли на кардинальные меры и «выдернули вилку из розетки». Сейчас у многих родителей по спине побежали мурашки, представляете, какой был скандал.

— Поначалу дети протестовали, но мы неуклонно продолжали настаивать на своем. Не могу поверить, что всё оказалось донельзя просто. Серьезно, такое чувство, что я вернула своих детей обратно, — поделилась многодетная мама в своем блоге.