Детка вне закона: 5 имен, которые запрещено давать новорожденным, — за них родители могут попасть под суд

Адольф-Гитлер (Германия и, пожалуй, все страны мира)

Здесь, кажется, всё очевидно. Понятно, с какой исторической персоной ассоциируется это имя. Именно через дефис, ведь имя может быть двойным.

Если родители решатся так назвать ребенка и придут регистрировать его, им не только откажут, но и, возможно, подадут заявление на семью в суд.

Если говорить об одинарном имени, так ребенка назвать можно, но эти случаи довольно редки. Табу с «Адольфа» всё еще не снято. По статистике, на 20–30 тысяч родившихся в Германии малышей получает такое имя от силы один ребенок, да и то, как правило, в качестве второго имени, а не основного.

