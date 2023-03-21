Должен знать каждый родитель: почему перед сном нужно закрывать дверь в детскую комнату — это может спасти жизнь

Многие родители отметили, что до того, как посмотрели это видео, даже не задумывались о такой ситуации и возможном ее исходе.



Что делать при пожаре — подробная инструкция

Как действовать жильцам многоквартирных домов, если у соседей случился пожар, а в подъезде и квартирах сильное задымление, специально для NGS.RU анонимно рассказывал сотрудник противопожарной службы с 12-летним стажем.

