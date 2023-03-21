Должен знать каждый родитель: почему перед сном нужно закрывать дверь в детскую комнату — это может спасти жизнь

Быть родителем — это всегда и за всем следить: одна рука на пульсе, вторая моет посуду, третья проверяет уроки, четвертая... Ну, вы поняли. Но иногда зоркий глаз контроля засыпает, мамы и папы ведь тоже люди. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили о правиле, которое вроде бы лежит на поверхности, но его почти никто не соблюдает.
Врач неотложной помощи и эксперт в области безопасности детей Фри Несс поделилась со своими подписчиками в социальных сетях простой, но важной информацией. По ее мнению, перед сном каждый родитель обязан закрыть дверь в детскую, хотя многие не делают этого. Мамы и папы, наоборот, предпочитают открыть дверь, ведь в случае беспокойства ребенка вы скорее проснетесь и придете к нему на помощь. Но эксперт не согласна с этой формулировкой.
В качестве аргумента врач приводит эксперимент — в двух одинаковых по площади квартирах был искусственно устроен пожар. В одну детскую комнату дверь была закрыта, в другую — открыта. После того как пожар в помещении потушили, эксперт сделала снимок обеих детских. Та комната, где дверь была закрыта, оказалась почти нетронутой, а другая сгорела полностью. Печальный эксперимент призван привлечь внимание родителей к проблеме детской безопасности.
Многие родители отметили, что до того, как посмотрели это видео, даже не задумывались о такой ситуации и возможном ее исходе.
Что делать при пожаре — подробная инструкция
Как действовать жильцам многоквартирных домов, если у соседей случился пожар, а в подъезде и квартирах сильное задымление, специально для NGS.RU анонимно рассказывал сотрудник противопожарной службы с 12-летним стажем.
— Как правило, люди, оказавшись в ситуации задымления, совершают типичную ошибку: они открывают окна. Дым из горящей квартиры поднимается по коридору и вентиляции к верхним этажам. Открытые окна в квартирах создают дополнительную тягу, в результате в помещение попадает больше дыма и люди просто задыхаются. При обнаружении задымления следует открыть форточку в кухне и по возможности закрыть вентиляцию, чтобы затруднить попадание дыма оттуда, — объясняет эксперт.
Продукты горения, которые попали в квартиру, будут выходить через форточку, — рассказывает пожарный. — Еще одна ошибка, которая может стать фатальной, — пытаться выбраться из квартиры через задымленный подъезд. Одного вдоха достаточно, чтобы человек потерял сознание (по информации МЧС, все пострадавшие в пожаре в многоэтажке, кроме жителей квартиры, в которой вспыхнул огонь, скончались именно в подъезде).
По его словам, людям, которые находятся в квартире, следует укрыться в самой дальней от кухни комнате, закрыв дверь, чтобы внутрь поступало меньше продуктов горения.
— Дым в помещении оставляет воздушное пространство внизу, поэтому надо лечь на пол и накрыть лицо мокрым полотенцем. Вода в этом случае будет работать как воздушный фильтр. Также перед тем, как уйти в дальнюю комнату, надо открыть все водопроводные краны в квартире, — объяснил пожарный. — Еще один важный момент — надо отпереть дверь в квартиру, но не открывать ее. Так спасателям проще будет попасть внутрь и вывести людей на улицу. Эти правила надо знать, потому что даже в новых домах система дымоудаления работает неидеально и продукты горения могут распространяться по зданию.
По мнению государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Руслана Артемьева, первое правило при пожаре — сразу же звонить спасателям.
— Если вы чувствуете запах дыма, жар, отблески пламени, немедленно сообщите об этом спасателям по телефону 101 либо 112, — говорит инспектор. — Простое правило: у всех сейчас есть средства связи, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди начинают снимать фото и видео, выкладывать в соцсети, а ведь именно они могут быть первыми очевидцами, в это время, потраченное на съемку, пожар развивается, эти минуты могут стоить жизни — именно от времени поступления сигнала зависит спасение.
Во-вторых, эксперт советует приобрести автономные дымовые извещатели, они стоят недорого, их можно прикрепить к потолку, и они в случае задымления подадут сигнал. Если пожар произошел ночью, жители проснутся и успеют эвакуироваться.
— Также есть автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем, они немного дороже, но туда вставляется SIM-карта, и в случае пожара вам придет SMS-сообщение уже на мобильный телефон. Это особенно важно, если в квартире живут пожилые люди или инвалиды, — объяснил Руслан Артемьев. — Третье — лучше всего приобрести и иметь дома индивидуальные фильтрующие устройства с маской, так называемые «капюшоны». Они надеваются на голову и в течение 15 минут защищают от продуктов горения. Этого достаточно, чтобы, надев их на себя и своих близких, спокойно эвакуироваться по лестничному маршу.
А вот балкон, по мнению эксперта, не всегда способен спасти в такой ситуации: продуктами горения можно отравиться и находясь на балконе. Но если в доме есть наружные лестницы для эвакуации, можно воспользоваться ими. Также в некоторых домах имеются межбалконные эвакуационные лестницы, по которым также возможно эвакуироваться, однако во многих домах выходы на указанные лестницы с балконов захламлены, часто люди даже не знают об этом способе эвакуации. Так что, если вы живете в домах ниже девяти этажей, стоит внимательно осмотреть их и понять, каким образом, в случае чего, выбираться на эвакуационную лестницу, если она есть.
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