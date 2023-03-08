«Времени хватает!» Мама тройняшек почти сразу после родов вышла на работу. Как она всё успевает?

Агата и Юрий Корельские из Архангельска стали родителями тройни в конце 2022 года. Сегодня их малышам — Луне, Тимуру и Елисею — уже по четыре месяца. Пара учится управляться со своим счастьем в кубе — и им это удается. Уже несколько месяцев Агата сочетает материнство с любимой работой — еще до родов она открыла свою студию, где преподает йогу и курс «Здоровая спина».
Наши коллеги из 29.RU навестили счастливую многодетную семью в канун 8 Марта. Как молодой маме удается сохранять баланс между семьей и заботой о себе, а также какие «страшилки» о родительстве их семьи совершенно не коснулись? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Путь семьи Корельских к родительству был непрост: врачи говорили, что забеременеть у Агаты не получится. Но супруги не отчаивались, и всё получилось — причем без ЭКО. Хотя, по статистике, многоплодная беременность чаще всего является результатом искусственного оплодотворения.