СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дня14 тысяч человек остались без света в НСО
Все новости
Все новости

«Времени хватает!» Мама тройняшек почти сразу после родов вышла на работу. Как она всё успевает?

Малышам Агаты и Юрия Корельских недавно исполнилось четыре месяца — посмотрите, как живет семья

152
Еще чуть-чуть и видео загрузится
История Агаты и ее семьи — в нашем добром видеосюжете

Видео: Кристина Полевая

Агата и Юрий Корельские из Архангельска стали родителями тройни в конце 2022 года. Сегодня их малышам — Луне, Тимуру и Елисею — уже по четыре месяца. Пара учится управляться со своим счастьем в кубе — и им это удается. Уже несколько месяцев Агата сочетает материнство с любимой работой — еще до родов она открыла свою студию, где преподает йогу и курс «Здоровая спина».

Наши коллеги из 29.RU навестили счастливую многодетную семью в канун 8 Марта. Как молодой маме удается сохранять баланс между семьей и заботой о себе, а также какие «страшилки» о родительстве их семьи совершенно не коснулись? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.


Путь семьи Корельских к родительству был непрост: врачи говорили, что забеременеть у Агаты не получится. Но супруги не отчаивались, и всё получилось — причем без ЭКО. Хотя, по статистике, многоплодная беременность чаще всего является результатом искусственного оплодотворения.

По теме

ТройняшкиМатеринство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter