«Времени хватает!» Мама тройняшек почти сразу после родов вышла на работу. Как она всё успевает?

Агата и Юрий Корельские из Архангельска стали родителями тройни в конце 2022 года. Сегодня их малышам — Луне, Тимуру и Елисею — уже по четыре месяца. Пара учится управляться со своим счастьем в кубе — и им это удается. Уже несколько месяцев Агата сочетает материнство с любимой работой — еще до родов она открыла свою студию, где преподает йогу и курс «Здоровая спина».