30 лет в браке, а потом еще 5 — в суде: кредиторы решили обанкротить женщину из-за долгов бывшего мужа

Развод сам по себе обычно событие не из приятных, а нажитое в браке имущество часто усложняет его еще больше. Хорошо, если супругам удается договориться о разделе, но нередко дело оборачивается судебными тяжбами. Что только не делят люди: от бизнеса и квартир до котов и будущего урожая. Но бывает, что совместно нажили супруги не только имущество, но и долги. О них сегодня и пойдет речь.



В мае 2013 года житель Удмуртии Андрей Васильев занял у Марины Хитровой (имена изменены. — Прим. ред.) крупную сумму. Позже он еще несколько раз обращался к ней за займами — дважды в 2014-м и один раз в 2015 году. Возвращать долги Васильев не торопился и к 2016 году с учетом процентов был должен Хитровой уже больше 11 миллионов рублей. Марина обратилась в суд, где объяснила, что должник на ее просьбы не реагирует и добровольно возвращать денежные средства не желает. Суд встал на сторону Марины и в ноябре 2017 года постановил взыскать деньги с Васильева: с учетом основного долга, процентов и судебных расходов получилось в сумме 11 837 520 рублей 70 копеек.

