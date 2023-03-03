30 лет в браке, а потом еще 5 — в суде: кредиторы решили обанкротить женщину из-за долгов бывшего мужа

Формально в России не действует прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и судебную практику по спорным или особо актуальным вопросам.
Развод сам по себе обычно событие не из приятных, а нажитое в браке имущество часто усложняет его еще больше. Хорошо, если супругам удается договориться о разделе, но нередко дело оборачивается судебными тяжбами. Что только не делят люди: от бизнеса и квартир до котов и будущего урожая. Но бывает, что совместно нажили супруги не только имущество, но и долги. О них сегодня и пойдет речь.
В мае 2013 года житель Удмуртии Андрей Васильев занял у Марины Хитровой (имена изменены. — Прим. ред.) крупную сумму. Позже он еще несколько раз обращался к ней за займами — дважды в 2014-м и один раз в 2015 году. Возвращать долги Васильев не торопился и к 2016 году с учетом процентов был должен Хитровой уже больше 11 миллионов рублей. Марина обратилась в суд, где объяснила, что должник на ее просьбы не реагирует и добровольно возвращать денежные средства не желает. Суд встал на сторону Марины и в ноябре 2017 года постановил взыскать деньги с Васильева: с учетом основного долга, процентов и судебных расходов получилось в сумме
Но это, очевидно, не сильно помогло Хитровой, потому что вскоре она обратилась в суд снова, чтобы инициировать процедуру банкротства своего должника. Андрея Васильева признали банкротом. Кроме того, часть долга легла на жену Васильева Дарью — в августе 2018 года суд признал обязательство по выплате денег Хитровой общим. Дарья с этим решением не согласилась.
В октябре 2018 года Дарья и Андрей, прожившие вместе 30 лет, развелись.
Бывшая супруга Андрея подала апелляционную жалобу — по ее мнению, судом неверно были сделаны выводы о том, что взятые в долг деньги потрачены на нужды семьи. Дарья заявила, что это не так — бывший муж передал всю сумму микрофинансовой организации, а она об этих долгах даже не знала. Если кредитор хочет признать долги общими, то должен доказать обратное. Кроме того, Дарья задалась вопросом, зачем вообще кредитор продолжала давать ее бывшему супругу новые займы, если он не возвращал прежние, и обратила внимание суда еще на ряд нарушений. Но суд Дарье отказал — он остался на стороне кредитора.
После всех апелляций требование Хитровой к Васильеву было признано общим обязательством бывших супругов. Ссылаясь на это решение, Хитрова обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с требованием признать банкротом Дарью и запустить процедуру реструктуризации долгов, которая включает распродажу имущества. Это требование было удовлетворено, Дарья попыталась его обжаловать, но суды трех инстанций встали на сторону кредитора. Они исходили из того, что долг признан общим.
Итог этой истории
В борьбе за то, чтобы не выплачивать долги бывшего, Дарья дошла до Верховного суда. И Судебная коллегия по экономическим спорам встала на ее сторону. В определении ВС РФ говорится, что при банкротстве под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму. У третьих лиц, в том числе у супругов должников, такой обязанности не возникает.
— Презумпция согласия супруга с действиями другого супруга по распоряжению общим имуществом не предполагает возникновение у одного из супругов долговых обязательств перед третьими лицами, с которыми он не вступал в правоотношения. Признание обязательств супругов общими не является основанием для возникновения солидарной обязанности по погашению общей задолженности, — говорится в документах Верховного суда.
Всё, что может кредитор после признания долга общим, — взыскать общее имущество супругов, но никак не банкротить обоих. Так что дело о банкротстве Дарьи Васильевой решением экономколлегии было прекращено.
Другие истории из Верховного суда
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