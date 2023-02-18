Отцам — ранняя пенсия, матерям — отмена налогов: как в России хотят стимулировать рождаемость и сработает ли это

Впрочем, регулировать рождаемость пытаются не только запретами — на днях Общественная палата опубликовала документ со своими предложениями мер, направленных на повышение рождаемости. Мы изучили его, чтобы разобраться, как государство планирует мотивировать женщин и мужчин заводить больше детей.



Зачем России многодетные семьи

Общественная палата считает, что поддерживать нужно в первую очередь многодетные семьи. За многодетность, кстати, ратуют многие представители власти. Владимир Путин в мае прошлого года говорил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, а позже вернул звание матери-героини. Минздрав говорит, что для поддержания численности населения в каждой семье должно быть двое детей, есть мнения, что и больше.

