Отцам — ранняя пенсия, матерям — отмена налогов: как в России хотят стимулировать рождаемость и сработает ли это

О демографических проблемах и повышении рождаемости в России в правительстве говорят уже не первый год, однако в последнее время этой теме стали уделять особенно много внимания. В конце 2022 года и начале 2023 уже успели обсудить и необходимое каждой семье количество детей, и (в очередной раз) возможность запрета абортов. Полный запрет, говорят депутаты, серьезно не обсуждается, однако есть инициативы по изменению порядка прерывания беременности для девушек до 18 лет, а осенью прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий рассказывать детям о «добровольном отказе от рождения детей и идеологии бездетности».
Впрочем, регулировать рождаемость пытаются не только запретами — на днях Общественная палата опубликовала документ со своими предложениями мер, направленных на повышение рождаемости. Мы изучили его, чтобы разобраться, как государство планирует мотивировать женщин и мужчин заводить больше детей.
Зачем России многодетные семьи
Общественная палата считает, что поддерживать нужно в первую очередь многодетные семьи. За многодетность, кстати, ратуют многие представители власти. Владимир Путин в мае прошлого года говорил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, а позже вернул звание матери-героини. Минздрав говорит, что для поддержания численности населения в каждой семье должно быть двое детей, есть мнения, что и больше.
— Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные — они были направлены на то, чтобы женщины рожали, а теперь стоит задача, чтобы рожали много, — цитирует слова депутата Госдумы Дмитрия Гусева издание «Ведомости». — Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей.
Общественная палата свою позицию по поводу многодетности объясняет просто: сейчас демографическая политика направлена на рождение первенцев и вторых детей у женщин до 29 лет, однако за последние годы количество женщин этого возраста сократилось с 12 до 9 млн, скоро снизится еще на млн. Так что ориентироваться на них неэффективно — меры поддержки в отношении рождения первых детей не обеспечат необходимый рост рождаемости.
— Самому многочисленному поколению россиянок сегодня от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок, — пишут представители Общественной палаты. — <...>Таких россиянок сегодня более 13 млн.
По оценкам ОП, через пять лет эта категория женщин выйдет из детородного возраста, а ее место займут представительницы демографической ямы девяностых. Помимо того, что их самих меньше, у них меньше число желаемых детей, демографическая яма усугубится, а это создает «экономические и социальные риски».
— Отсутствие новых мер поддержки при рождении третьих и последующих детей приведет к безвозвратным демографическим потерям, которые уже никогда не удастся компенсировать, — заключают представители Общественной палаты.
Что предлагает Общественная палата
Члены ОП предполагают, что женщины от 30 до 40 лет потенциально хотят быть многодетными, но не могут реализовать свой репродуктивный идеал без софинансирования государством. Итак, конкретные предложения:
1. Продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Сейчас рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства могут семьи, в которых третий (или последующий) ребенок родился до конца 2023 года.
2. Рекомендовать властям регионов с наименьшей рождаемостью ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тысяч рублей в 2023 году.
3. Расширить использование маткапитала. Например, разрешить использовать его на ежемесячные выплаты. Сейчас такая мера действует, но получить пособие можно только на детей до трех лет: ранее мы рассказывали как. Кроме того, есть идея разрешить его использовать на покупку автомобиля или аренду жилья.
4. Освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество.
5. Снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей на год за каждого ребенка. Для матерей аналогичная мера уже действует.
6. Реализовать льготную программу обучения детей в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.
7. Выплачивать пособие в половину прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет вне зависимости от доходов семьи.
8. Увеличить ежемесячное пособие для женщин, беременных первым, третьим и последующими детьми, до прожиточного минимума без оценки нуждаемости.
Почему рождаемость не растет?
Количество детских пособий за последнее время уже существенно увеличилось — сначала было введено пособие на первенца, за ним последовали выплаты на второго ребенка из маткапитала, пособие одиноким родителям, пособия на дошкольников и на школьников, выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. С 2023 года почти все детские пособия объединили в одно универсальное, о правилах его назначения мы рассказывали ранее и отвечали на самые распространенные вопросы читателей. Сейчас стимулировать предлагают рождение третьих и последующих детей, но на самом деле говорить об этом пока рано — по словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой 2022 год показал, что сейчас демографические меры поддерджки надо направить на рождение вторых, а не третьих детей. Это и правда так: по данным Росстата, в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. Грубо говоря, в среднем на одну женщину репродуктивного возраста приходится полтора ребенка — это значит, что у многих один ребенок или вовсе нет детей.
Такие меры господдержки, как пособия, часто критикуют за то, что они не решают системные проблемы. Татьяна Буцкая говорит, что это действительно так, но пособия и рассчитаны не на решение системных проблем — это адресная поддержка.
— Само слово «поддержка» — это когда ты падаешь, тебе руку подают, но это не значит, что тебя взяли на руки и понесли по жизни, — говорит Татьяна Буцкая. — Это на некоторое время, и к ней нельзя относиться как к чему-то постоянному. Знаете, как говорят: «Вы платите на ребенка 15 тысяч в месяц — ну разве на эти деньги можно прожить?» Ну конечно нельзя. Это поддержка на сложную жизненную ситуацию, из которой дальше человек должен выходить сам.
Она говорит, что в этом направлении тоже ведется работа: государство предлагает бесплатное обучение, механизм социального контракта, льготы и помощь малому бизнесу.
— Общественная палата — это только одна из организаций, которая формирует свои предложения, — говорит Буцкая. — Мер поддержки много, но надо менять сам подход к поддержке государства с мысли «мне просто так должны много» на «я сейчас в сложной ситуации, и давайте подумаем вместе, как из нее выйти».
Однако демографическая яма и трудные жизненные ситуации — не единственные причины снижения рождаемости. Данные Росстата за последние десять лет говорят о том, что типичная роженица в России стареет: в 1999 году средний возраст женщин, у которых появлялся первенец, был 21 год, а в 2017 году — уже 26 с половиной лет. Изменения закономерны: влияют рост уровня жизни, возможность планирования беременности и развитие медицины, которая помогает родить здорового ребенка в позднем возрасте. Социологи отмечают, что имеют значение социальные сдвиги: женщина получила возможность образования, работы, она уже не хочет быть полностью зависимой экономически. В том числе и поэтому более эффективными в долгосрочной перспективе могут быть меры, которые позволяют обоим родителям работать.
Важную роль играет доступность и разнообразие детских садов и яслей. Они позволяют совмещать работу и родительство. Не дают упасть доходам семьи, когда не с кем оставить ребенка или если уход за ним требует существенных затрат на няню или частные детские сады.
— Для людей, которые более интегрированы в цифровом плане, которые платят налоги, не находятся в «серой» зоне, мерой может быть снижение ставки подоходного налога или ее обнуление после рождения третьего ребенка, — предполагает независимый демограф Алексей Ракша.
Он, впрочем, отмечает, что в России налог за работника фактически платит работодатель, поэтому многие вообще не считают эту сумму частью своего дохода, и такая мера проигрывает в эффективности по сравнению с другими развитыми странами. По мнению эксперта, сработать может также существенное снижение или даже обнуление ставки по ипотеке, хотя еще лучше просто субсидировать сделки с жильем.