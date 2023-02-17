«Боимся, что потолок рухнет»: в детском саду на Дуси Ковальчук стала протекать крыша — воду собирают в ведра

В детском саду № 466 в Заельцовском районе начала протекать крыша в одной из групп, воспитанников перевели в другие помещения. Родители боятся, что потолок упадет, но ремонт ожидается ближе к весне.
— Уже собрались писать заявление в министерство образования. С начала года там на потолке дырка, и она всё больше и больше. По шву отваливается штукатурка. Родители боятся, что может обрушиться потолок на детей. Временно детей распределили в другие группы, — рассказал журналисту НГС один из родителей.
Заведующая детским садом Лариса Болдырева подтвердила, что крыша в одной из групп протекает. По ее словам, о проблеме уже сообщили в Ростехнадзор:
— Снег начала таять, образовалась корочка, вода не успевает подходить к сточной трубе. Поэтому немного протекла по шву. Все это в технадзор отписано, фотографии посланы, сейчас решается вопрос о выделении денег. Вода потихоньку перестает капать, — сказала заведующая.
По ее словам, к ремонту можно будет приступить ближе к весне, когда с крыши сойдет снег, так как у здания мягкая кровля.
Ранее сообщалось, на месяц закроют детский сад