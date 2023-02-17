«Боимся, что потолок рухнет»: в детском саду на Дуси Ковальчук стала протекать крыша — воду собирают в ведра

— Уже собрались писать заявление в министерство образования. С начала года там на потолке дырка, и она всё больше и больше. По шву отваливается штукатурка. Родители боятся, что может обрушиться потолок на детей. Временно детей распределили в другие группы, — рассказал журналисту НГС один из родителей.