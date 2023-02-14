И снова — Иванова: имеет ли право бывший муж отобрать у жены свою фамилию после развода? Отвечает юрист

Разделить жизнь с тем, с кем долго ее соединял — непростая задача. Хорошая новость в том, что не мы первые, не мы последние, пройдут годы и негативные впечатления утрясутся, а споры утихнут. Но когда развод в самом разгаре и есть обиды — хочется отобрать у бывшего любимого или любимой всё. Даже... фамилию. Журналисты Wday.ru узнали у юриста, можно ли это сделать по закону.
Уходи, но оставь мне имя
Наша читательница Оксана разошлась с мужем и теперь получает от него угрозы по поводу того, что он заберет у нее фамилию.
— Я недавно развелась. Мой бывший муж до конца не верил в то, что мы расходимся, пытался меня вернуть. Но когда узнал, что я начала встречаться с другим мужчиной, обвинил меня во всех смертных грехах.
Всем знакомым и даже коллегам рассказывает о том, что я позорю имя его семьи. Говорит, что я пошла по наклонной и недостойна носить его фамилию. Угрожает мне судом, шантажирует. А мне не хочется заниматься документами и менять фамилию, меня и так всё устраивает. Имеет ли право бывший муж отобрать у меня фамилию?
Отвечает юрист
По мнению юриста Анны Аникейчик, выражение «развод и девичья фамилия» у большинства людей возникло из-за недостаточных юридических познаний.
Анна Аникейчик — юрист, генеральный директор юридической компании «Аникейчик & Партнеры». Окончила Международный институт экономики и права (Москва) — юридический факультет, специализация международно-правовая. Стаж работы — 12 лет.
— В п. 3 ст. 32 СК РФ предусмотрено право каждого из бывших супругов либо восстановить свою добрачную фамилию, либо сохранить существующую общую, причем это абсолютное право любого человека, то есть оно не связывается ни с какими условиями или событиями. Поскольку любой человек законодательно наделен правоспособностью (т. е. способностью иметь свои права) и дееспособностью (то есть способностью пользоваться своими правами только благодаря своим собственным действиям), то воля или желания другого субъекта никоим образом не могут повлиять на принятие окончательного решения, — объясняет эксперт.
Другими словами, все угрозы бывшего мужа Оксаны — пустой звук и не имеют под собой никаких юридических оснований.
Забрать свою фамилию назад можно только в том случае, если брак признают недействительным.
— На основании вышеуказанной статьи фамилия меняется в обязательном порядке в случае признания брака недействительным без учета воли бывших супругов, что обусловлено регулированием семейных правоотношений общими нормами гражданского права. Брак представляет собой сделку, по общему правилу гражданского оборота при недействительности происходит реституция, все правоотношения возвращаются в исходную позицию (как было до брака). Брак признается недействительным с момента его заключения, признание брака таковым производится судом по иску гражданина, — добавляет юрист.
Можно ли развестись без суда и скандалов? Защитит ли брачный контракт от раздела имущества и кому достанется любимый кот? Вместе с адвокатом Еленой Денисовой мы ответили на самые частые вопросы о разводе.
Реально ли развестись без суда?
Можно расторгнуть брак во внесудебном порядке — оплатить госпошлину и написать совместное заявление в ЗАГС. Это возможно, только если нет общих несовершеннолетних детей. Если они есть — тогда только через суд.
Если один из супругов возражает против расторжения брака, то в этом случае тоже только судья может развести людей. При этом вам могут дать время на примирение.
Что делать, если есть совместное имущество?
Имущество никак не влияет на порядок расторжения брака. Обычно иск о разделе имущества рассматривается отдельно. И этим вопросом можно заняться в течение трех лет. Зачастую это очень сложные дела, и, как правило, к участию в судебных разбирательствах привлекаются третьи лица в деле. Сейчас очень часто это банки из-за распространенности ипотеки.
Поделить имущество можно как во время брака, так и после расторжения брака.
Как разделить имущество без суда?
Можно заключить брачный договор во время брака или соглашение о разделе имущества — это должны быть только нотариально заверенные документы. Но и они должны быть заключены добросовестно.
Если подобное разделение было не через нотариуса, то такие соглашения признаются недействительными. Они приравниваются к гражданско-правовым сделкам, и к ним применяются правила о заключении сделок. Поэтому должна быть только нотариальная форма.
Можно ли оспорить брачный договор?
Все сделки и соглашения должны иметь характер справедливости. То есть, например, если прописано, что всё достанется одному из супругов, потому что второй официально не работает, то перспектива таких соглашений одна — они будут оспорены.
Например, женщина сидит с детьми, занимается бытом — это разве не работа и не вклад в семью? Поэтому брачный контракт, в котором нет никакой выгоды одного из супругов, часто оспаривается.
Есть ли способ заключить соглашение о разделе имущества, которое невозможно оспорить?
Можно лишь во время развода. Самый лучший способ — заключить мировое соглашение в судебном порядке. Нужно подать иск в суд и в рамках дела заключать мировое соглашение. Как правило, суд его утверждает. Оно вступает в законную силу.
Любые нотариальные соглашения можно попытаться оспорить и добиться своего, но через мировое соглашение в суде не выйдет так сделать. Можно подать жалобу, но это обычно бесполезно.
Как делятся долги супругов?
Общее правило: долги совместные, если приобретены во время брака. Но чтобы суд признал их совместными, то нужно, чтобы были определенные обстоятельства. Основные требования — второй супруг должен знать о долгах, согласиться взять их, деньги должны быть потрачены на нужды семьи, а не на личные хотелки. Тогда эти долги признаются совместными и делятся пополам.
Реально ли перевести общую ипотеку на одного супруга?
Часто супруги просят, чтобы имущество, которое было приобретено в ипотеку, было отдано второму супругу. Чтобы он и нес обязательства единолично, раз остается в квартире. Но, как правило, суды не идут на это и не меняют стороны в договоре. Привлекаются банки как третьи лица в таких спорах, но те всегда против замены стороны.
Я не видела еще таких решений, чтобы суд заменял сторону в договоре с банком и ипотека была бы в итоге оформлена на одного человека.
Здесь работает правило, что супруг, выплативший долг полностью, имеет право взыскать эти деньги со второй стороны. Такая практика, по моему мнению, в итоге приводит к тому, что не происходит никакого раздела долгов. Он по факту остается на одном супруге, который, если не платит ипотеку полностью, остается без квартиры. А со второго потом чаще всего просто нечего взять. И, по сути дела, человек остается один на один с выплатами.
Как не платить кредит супруга?
Нужно доказать, что долг не совместный, потому что супруг потратил деньги на личные нужды. Например, взял кредит и подарил его подруге или потратил на украшение — на то, что семье в итоге не принадлежит и семья этим не пользовалась.
Иногда бывают такие ситуации — берут кредит и вкладывают деньги в бизнес другого человека без ведома супруга. Такое часто бывает. Если будут доказаны факты, что семья ничего не получила, то бремя ответственности останется на том, кто взял кредит.
Супруг заявляет, что есть договор займа денег у его родителей. Что делать?
Довольно часто такое случается, когда в суде внезапно появляется такой договор. «Я занял у родителей и потратил на семью. Прошу разделить долг пополам». На практике суды отказывают в этом, если вторая сторона увидела договор только в суде.
Но бывает, что родители действительно давали денег взаймы. Лучше всего сразу это оформить, получить письменное согласие второго супруга. В жизни всё бывает. Это нужно, чтобы была возможность подтвердить, что второй супруг знал, что кредит берется.
В подобных документах нужно указывать, для чего были взяты деньги, и расходовать их максимально близко к дате займа.
Что точно не подлежит разделу в браке?
Точно не разделят личное имущество. Им считается всё, полученное по безвозмездным сделкам: дар, наследство, приватизация. Также не делится то, что было приобретено или получено до брака.
Если даже квартира в браке полностью приобретается, например, на деньги от продажи наследства одного из супругов, то тогда она не делится.
А если супруг или супруга были против кредита или микрозайма, а он был взят. Такой долг поделят?
Предполагается, что согласие второго супруга имеется на то, чтобы взять небольшой кредит. Но нужно будет доказать, что он был потрачен на нужды семьи. Например, сломалась электрическая печь и супруг взял новую в кредит, чтобы было на чем готовить еду для семьи. Тогда суд будет делить и эту печь как имущество, и долг.
Всё всегда зависит от доказательств.
Убережет ли от раздела покупка в браке квартиры на имя другого родственника?
Согласие супруга в Росреестре необязательно, но его обычно требуют, чтобы избежать таких моментов.
Если супруг давал письменное согласие на это — сделка действительна. Но есть практика, когда это оспаривается, тут нужно доказывать, на какие именно деньги было приобретено имущество.
Если имущество мнимой сделкой оформлено на третье лицо, чтобы вывести его из общего, то такие вещи оспариваются. Это очень сложная категория дел, потому что нужно смотреть и учитывать очень много нюансов.
Как делить домашних животных?
Животные — это имущество. Раздел кошек и собак очень редок, но у меня было дело, когда суд делил куриц и кусты смородины с малиной.
Естественно, суд не будет делить пополам кота. Кто-то получит животное, кто-то — компенсацию.
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