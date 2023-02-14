И снова — Иванова: имеет ли право бывший муж отобрать у жены свою фамилию после развода? Отвечает юрист

Уходи, но оставь мне имя

Наша читательница Оксана разошлась с мужем и теперь получает от него угрозы по поводу того, что он заберет у нее фамилию.



— Я недавно развелась. Мой бывший муж до конца не верил в то, что мы расходимся, пытался меня вернуть. Но когда узнал, что я начала встречаться с другим мужчиной, обвинил меня во всех смертных грехах.

Всем знакомым и даже коллегам рассказывает о том, что я позорю имя его семьи. Говорит, что я пошла по наклонной и недостойна носить его фамилию. Угрожает мне судом, шантажирует. А мне не хочется заниматься документами и менять фамилию, меня и так всё устраивает. Имеет ли право бывший муж отобрать у меня фамилию?