Мужчина женился на девушке моложе его на 17 лет. Оказалось, что это его дочь

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и судебную практику по спорным или особо актуальным вопросам.
Принято считать, что внутри семьи люди могут решить проблемы сами, без посторонней помощи, однако на практике судам часто приходится заниматься семейными разборками. Иногда речь идет о разделе имущества, иногда люди пытаются доказать, что они друг другу не чужие, но, как правило, инициирует такое выяснение отношений кто-то из членов семьи. В этой истории всё немного иначе — в суд обратилась прокуратура.
В самом по себе вмешательстве прокуратуры нет ничего необычного. Частенько ведомство обращается в суд, чтобы признать брак фиктивным — когда люди женятся не чтобы создать семью, а для получения неких преференций, которые полагаются супругам. Например, чтобы упростить себе получение гражданства. Но и в этом плане история выдающаяся, настолько, что даже попала в обзор судебной практики Верховного суда.
В октябре 2018 года поженились мужчина и женщина с существенной разницей в возрасте: жених, назовем его Иван Иванов, — 1973 года рождения, а невеста, пусть ее зовут Алена Петрова, на 17 лет его младше. На такие разновозрастные пары порой смотрят с осуждением или подозревают одного из супругов в корысти, но по закону возраст не помеха — лишь бы все были совершеннолетними — так что брак зарегистрировали. Однако позже прокуратура получила сообщение руководителя отделения одного из ЗАГСов Самарской области о том, что закон при заключении этого брака все-таки был нарушен (в документах не уточняется был ли брак зарегистрирован в этом же отделении или в другом).
Оказалось, у органов записи актов гражданского состояния есть запись о том, что у Ивана Иванова есть дочка Алена — ровесница невесты, даже день рождения совпадает. А еще в ЗАГСе есть данные, что Алена в 2010 году сменила фамилию и стала, допустим, Петровой. Проще говоря, выяснилось, что муж и жена на самом деле отец и дочь, а по российским законам жениться им нельзя.
Семейный кодекс не допускает заключение брака между близкими родственниками по прямой линии — таковыми считаются люди, происходящие друг от друга (отец и дочь, бабушка и внук и так далее), а также братьями и сестрами — как полнородными (общие отец и мать), так и неполнородными (один общий родитель). Когда пара подавала заявление, их ознакомили с положениями Семейного кодекса РФ, жених и невеста подтвердили это своими подписями и ничего о родстве не сказали. Во время самой регистрации брака они тоже подтвердили, что у них нет обстоятельств, препятствующих заключению брака.
— Согласно федеральному законодательству, для регистрации брака необходимо предъявить паспорт. При необходимости просят свидетельство о разводе или разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, — объяснили в управлении ЗАГС по Самарской области редакции портала 63.RU. — Свидетельство о рождении не требуется. А поскольку у указанных лиц были разные фамилии, то и их возможное родство не было очевидным.
Cотрудник ЗАГСа, который занимался регистрацией этого брака, проверил подлинность документов, поданных вместе с заявлением, — она подтвердилась. Согласно административному регламенту, он не был обязан искать и проверять дополнительную информацию.
Итог этой истории
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным, суд требование поддержал. Апелляцию отец и дочь подавать не стали.
Другие истории из Верховного суда
В отношениях детей и родителей нередко приходится разбираться судам, в том числе Верховному. Правда, чаще это имущественные отношения. К примеру, недавно мы рассказывали сложную семейную историю из Сочи, в которой фигурировали отец и дочь, гражданская супруга отца и ее сын, невестка, внук и еще несколько человек. Причиной выяснения отношений стала квартира, которую отец подарил дочери — суды длились три года.
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