Мужчина женился на девушке моложе его на 17 лет. Оказалось, что это его дочь

Принято считать, что внутри семьи люди могут решить проблемы сами, без посторонней помощи, однако на практике судам часто приходится заниматься семейными разборками. Иногда речь идет о разделе имущества, иногда люди пытаются доказать, что они друг другу не чужие, но, как правило, инициирует такое выяснение отношений кто-то из членов семьи. В этой истории всё немного иначе — в суд обратилась прокуратура.



В самом по себе вмешательстве прокуратуры нет ничего необычного. Частенько ведомство обращается в суд, чтобы признать брак фиктивным — когда люди женятся не чтобы создать семью, а для получения неких преференций, которые полагаются супругам. Например, чтобы упростить себе получение гражданства. Но и в этом плане история выдающаяся, настолько, что даже попала в обзор судебной практики Верховного суда.

