«Раскидал ее вещи по пакетам, и девочку увезли»: истории звезд, которые вернули малышей в детдом

В 2001 году женщина усыновила мальчика Колю, которому тогда было 1,5 года. Это не было импульсивным решением, актриса долго взвешивала все за и против, но все-таки решилась. Процесс привыкания к семье шел долго и мучительно. Спустя 3,5 года показалось, что семья преодолела кризис. Николай бегло читал и писал, а Германову называл мамой.



Но идиллия продлилась недолго. Вскоре Евдокия сообщила, что возвращает мальчика в детдом. По ее словам, ближе к школьному возрасту сын стал агрессивным, он бил окружающих, лупил себя по голове, бился головой об стены, а однажды напал на одноклассника с ножницами. В 9 лет ему поставили диагноз «шизофрения», и он год лежал в психиатрической больнице. Поведение ребенка тогда объясняли генетикой — его кровная мать была наркоманкой.