Некровные узы: пенсионерка из Новосибирска на ток-шоу доказала, что внук ей не родной — как сложилась ее судьба

Людмила Спирина больше года боролась с родственниками за то, чтобы спокойно жить в своей квартире в одиночестве: в 2021 году она прописала у себя маленького мальчика, которого считала внуком, и его маму. Позже там же зарегистрировали еще одного ребенка. А в январе минувшего года Людмила Даниловна узнала, что никаких родственных связей между ней и внуком нет: таковы оказались результаты генетического исследования, проведенного в эфире ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. В итоге лжеродня из квартиры съехала и пенсионерка решила через суд выписать всех из своей квартиры. Однако госорганы пришли к выводу, что интересы нездоровой пожилой женщины — ничто по сравнению с интересами двоих детей, пусть и чужих.
«Янка меня на суд водила»
Диван, два шкафчика, тюлевые занавески на окне… Можно сказать, что
Семейная история женщины запуталась после смерти сына Дмитрия. С Людмилой связалась бывшая девушка покойного, Яна Романова, и заявила: бабушка должна признать, что отец ее сына Артура (имена несовершеннолетних детей здесь и далее изменены. — Прим. ред.) — покойный Дмитрий.
Сомнение в отцовстве у Людмилы оставалось, но в итоге она убедила сама себя, что стала бабушкой и на старости лет не останется одна:
— Конечно, я хотела, чтоб это был мой внук, — говорит пенсионерка дрожащим голосом. — Я после смерти Димы была в такой растерянности… а это продолжение его…
Помимо семейных чувств у Людмилы Даниловны была еще одна веская причина принять желаемое за действительное: у женщины есть врожденные особенности психики, к которым со временем добавились и возрастные изменения (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции). Эти особенности никогда не мешали ей самостоятельно жить и обслуживать себя, родить ребенка, всю жизнь проработать на заводе, а после выхода на пенсию трудиться санитаркой и гардеробщицей. Но они делают ее куда более доверчивой, нежели среднестатистического человека. При этом женщина не признана полностью или частично недееспособной.
— Она у нас ведомая не на 100, а на 120 процентов, — объясняет золовка Людмилы Ольга Шипилина. — Что скажешь, то и сделает. Заговорить Люду очень легко.
По словам Ольги Шипилиной, за тем, чтобы доверчивая женщина не стала жертвой мошенников, присматривали сначала ее родители, а потом она с мужем — родным братом Спириной. Едва семья Ольги отвлеклась на проблемы собственных детей, Людмила поехала в гости к бывшей девушке сына Яне в Курскую область. Именно там она юридически признала, что Артур — ее внук.
— Как это случилось?
— Янка меня на суд водила, — растерянно отвечает пенсионерка.
— А вы понимали, что происходит?
— Да, но… я же хотела, чтоб этот пацан Димин [сын] был. Я не знала тогда, что не его.
Под Железногорском, на даче своей предполагаемой снохи, пожилая женщина прожила несколько месяцев:
— Янка на выходные приезжала с детьми, газ [газовое отопление] включала, аж жарко было, — вспоминает она. — А потом уезжает — и холодно. А я включить боюсь, я же не умею. В пальто спала.
— Как вы там оказались? Вас из квартиры выгнали?
— Нет, нет, я сама. Я же там [в квартире матери Яны] не хозяйка, я чаю себе налить стесняюсь… Пройти, выйти…
— А почему в Новосибирск не вернулись?
— Не смогла.
Похоже, несмотря на сложные условия жизни, специально пенсионерку никто в Курской области не держал — но купить билет ей самой не приходило в голову в силу особенностей мышления.
— Она попросит билет купить, на нее наорут. Она же там боялась в туалет пойти, очень боялась, когда не нее кричат, тем более матом, — предполагает Ольга Шипилина. — У нас-то в семье так не принято.
По словам женщины, ей пришлось несколько раз напомнить золовке о приближающейся годовщине смерти сына и фактически приказать вернуться домой. Людмила приехала, но не одна, а вместе с Яной и «внуком».
В августе 2021 года она также добровольно зарегистрировала Артура и Яну у себя, в небольшой муниципальной квартире в Калининском районе Новосибирска — якобы постоянная прописка была нужна, чтобы лечить в городе ребенка, у которого тоже есть врожденные проблемы со здоровьем. Понимала ли в тот момент Людмила Даниловна, чем она рискует, — вопрос открытый.
Согласно психиатрической экспертизе, на которую после сошлется Калининский районный суд Новосибирска, пожилая женщина отдавала себе отчет в том, что делала.
Но связно рассказать о том, как она прописала Яну и Артура у себя, журналистам Людмила Даниловна не смогла, как ни старалась.
История пожилой нездоровой женщины, ее умершего сына и неожиданно появившихся в жизни бабушки внука и его мамы превратилась в сюжет для ток-шоу очень быстро:
— Она на меня кричала, — бесхитростно рассказывает Людмила Даниловна. — Поругаюсь на пацана, говорит: «Я тебя по стенке размажу». Кричала: «В психушку тебя сдам».
Пенсионерка рассказывала, что в квартиру Яна приводила нового возлюбленного. По словам племянницы пожилой женщины Алены Шипилиной, новая соседка выбросила зимние вещи Людмилы Даниловны и часть документов. Сама бабушка с куда большей горечью вспоминает о семейных реликвиях и письмах, которые, по ее словам, тоже оказались в мусорных контейнерах.
Впрочем, возможно, для постороннего человека это действительно был всего лишь мусор.
— Она приходила к нам, сидела и плакала: «Яна начала приводить мужчину, с мужчиной встречалась прямо в этой комнате». <...> Просилась жить к нам.
В отличие от самой Людмилы Даниловны, ее родственники в отцовстве покойного Дмитрия уверены не были. Это, а также недовольство поведением Яны привело семью в эфир ток-шоу «Мужское/Женское», где провели генетическую экспертизу. Исследование ДНК показало: вероятность того, что Артур — внук Людмилы Даниловны, — порядка 0,003%. Мать Яны, которая также участвовала в съемках, в типичной для шоу манере выгнали из студии, ее саму — назвали аферисткой. Впрочем, один из участников программы, адвокат Константин Шварцер, высказал альтернативную точку зрения:
— Она поступила законно. Мой вам совет: из этой квартиры не выписываться, никто вас оттуда никогда не выпишет. Оставайтесь в этой квартире. По закону вы такой же хозяин этого жилья, — сказал он в эфире шоу.
Кровной связи нет, право на жилье — есть
Воодушевленная результатами экспертизы и поддержкой звезд шоу-бизнеса Людмила Даниловна (при поддержке Ольги Шипилиной и юриста) решила, что всё вернулось на исходные позиции: она снова жила в собственной квартире в одиночестве, ведь после огласки истории Яна собрала вещи и съехала. Но всё только начиналось.
Спустя пару недель после эфира, в январе 2022 года, рассказала Алена Шипилина, они с матерью неожиданно обнаружили, что суммы в платежках за коммунальные услуги выросли. Женщины пошли разбираться и обнаружили, что в квартире появился новый зарегистрированный жилец — младший сын Яны Романовой.
Пенсионерка при поддержке золовки и юриста обратилась в Калининский районный суд, чтобы признать виртуальных соседей утратившими право пользования жилым помещением. Но оказалось, что российское судопроизводство значительно отличается от российского телевидения: в декабре 2022 года суд вынес решение отказать в удовлетворении требований Людмилы Спириной, не сработало даже то, что фактически Артур не является ее внуком.
— Вы понимаете, они исходили из того, что нельзя нарушать права детей, — негодует Ольга Шипилина, которая ходила на заседания вместе с родственницей. — В каждой строчке: Яна может, а Люда — должна и обязана. Как будто инструкцию Яне написали: «Бери детей и заселяйся!» Я спросить-то хочу: у детей права есть, а у пожилого человека? Как они должны на этих 17 метрах вчетвером жить?
Из текста решения суда, которое есть в распоряжении редакции, следует: то, что мальчик — не кровный внук бабушки, ничего не значит.
Эксперты пришли к выводу, что в тот момент, когда Людмила Даниловна признавала Артура своим внуком и прописывала его в квартире, она отдавала себе отчет в том, что делала. На этом основании принял свое решение и судья:
«Указанные действия (регистрация ребенка у себя в квартире. — Прим. ред.) истец совершила добровольно, при этом истец имела возможность при необходимости и наличии сомнений отказать во вселении, провести проверку на наличие родственных, кровных отношений, что истцом сделано не было», — указано в тексте решения.
Также из текста следует, что основанием для признания покойного Дмитрия отцом мальчика (соответствующее решение Железногорского суда вынесено 3 марта 2020 года) основано не на доказанном кровном родстве, а на желании людей официально стать семьей.
Иными словами, пенсионерке с особенностями мышления стоило как следует подумать перед тем, как регистрировать у себя в квартире ребенка — теперь его мама действительно хозяйка положения.
За что идет борьба
Узнать, что думает обо всей ситуации сама Яна, не представилось возможным. Корреспондент НГС неоднократно пыталась связаться с женщиной, чтобы показать запутанную семейную историю с другой стороны, но идти на контакт она не пожелала: в первый раз добавила в черный список номер, во второй — заявила, что не имеет времени на разговоры:
— У меня нет даже минуты, чтобы с вами разговаривать. <...> Я ничего вам по телефону говорить не буду, все комментарии — лично, в суде, но не так, — заявила она, после чего тут же уточнила, что не имеет свободного времени и на личную встречу. — У меня двое детей, работа и бытовые дела.
Из-за этого остался без ответа главный вопрос: зачем вообще молодой матери двоих детей
Родные Людмилы Спириной говорят, что у Яны Романовой есть собственное жилье, дом в деревне недалеко от Железногорска в Курской области, а у ее матери — четырехкомнатная квартира в самом Железногорске. На вопрос, так ли это, женщина не ответила и бросила трубку.
Железногорск — город областного значения в Курской области. Население, по данным всероссийской переписи населения 2020 года (фактически проходила в 2020–2021 годах), по состоянию на 1 октября
Мнение юриста
Запутанную семейную историю прокомментировал юрист Марат Ахмеров, специализирующийся в областях гражданского и жилищного права. Он рассказал, что универсального решения для подобных дел не бывает, но начинать решать эту проблему, возможно, следует в Железногорске:
— Первое решение — когда она признала ребенка своим внуком — нужно оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам. Нужно, чтобы суд провел экспертизу, является мальчик ее внуком или не является. Насколько достоверна экспертиза, которая была проведена на телевидении, трудно сказать, и сейчас мы не знаем, является он внуком или нет, — рассказал он НГС. — И потом уже, если действительно окажется, что они не родственники, разбираться с квартирой. Она же не зарегистрировала бы в ней любого ребенка и его маму, а была введена в заблуждение и считала, что регистрирует родного внука.
Сейчас Людмила Спирина намерена обжаловать решение Калининского районного суда в областной инстанции. Чего хочет Яна Романова — остается неизвестным.
НГС направил запрос в управление Росреестра по Новосибирской области, чтобы узнать, на каком основании стало возможно вписать в муниципальную квартиру еще трех человек.
Ранее мы публиковали историю мужа-адвоката, который через суд отобрал у жены сына. Та семейная трагедия тоже далека от завершения.