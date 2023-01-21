Некровные узы: пенсионерка из Новосибирска на ток-шоу доказала, что внук ей не родной — как сложилась ее судьба

Сомнение в отцовстве у Людмилы оставалось, но в итоге она убедила сама себя, что стала бабушкой и на старости лет не останется одна:



— Конечно, я хотела, чтоб это был мой внук, — говорит пенсионерка дрожащим голосом. — Я после смерти Димы была в такой растерянности… а это продолжение его…



Помимо семейных чувств у Людмилы Даниловны была еще одна веская причина принять желаемое за действительное: у женщины есть врожденные особенности психики, к которым со временем добавились и возрастные изменения (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции). Эти особенности никогда не мешали ей самостоятельно жить и обслуживать себя, родить ребенка, всю жизнь проработать на заводе, а после выхода на пенсию трудиться санитаркой и гардеробщицей. Но они делают ее куда более доверчивой, нежели среднестатистического человека. При этом женщина не признана полностью или частично недееспособной.

