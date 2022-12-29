«Дети и бедность — почти синонимы». Мама объяснила, почему не рожает второго, несмотря на все пособия

То есть если вы вышли в декрет и доход упал, на помощь рассчитывать не придется, ведь до этого всё было хорошо. По той же причине получать такие пособия не могут семьи, где доход резко упал из-за потери работы. Если вы зарабатывали по два прожиточных минимума на человека, а потом доход упал до нуля, помощь придет только через полгода безденежья.

Получается, что выплаты рассчитаны на тех, у кого с финансами всё плохо уже давно, а исправить ситуацию нет возможности или желания. Годами работали за три копейки и ничего не меняли? Пожалуйста, вот вам деньги. Делали успехи и неплохо зарабатывали, устраивались на вторую работу, чтобы на всё хватало? Вы помощи не достойны.