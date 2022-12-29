«Дети и бедность — почти синонимы». Мама объяснила, почему не рожает второго, несмотря на все пособия

Роди ребенка — получишь маткапитал, а если денег не хватит, мы еще и пособия дадим. Такой посыл регулярно транслируют власти. Мама из Перми рассказала нашим коллегам из 59.RU, почему, несмотря на массу государственных льгот, не спешит увеличивать семью. Приводим ее рассказ от первого лица.
— Мне 32, сыну 10. Когда он был маленьким, я получала пособие по уходу за ребенком. Оно было издевательски маленьким — примерно 2700 рублей в месяц. Сейчас минимальное пособие больше —
Теоретически, чтобы исправить ситуацию, можно было бы оформить пособие для семей с низкими доходами. Но на практике сделать это не выйдет. Чтобы получить такое пособие, нужно, чтобы в году, предшествовавшему подаче заявления, на человека в семье в среднем приходилось не более прожиточного минимума.
То есть если вы вышли в декрет и доход упал, на помощь рассчитывать не придется, ведь до этого всё было хорошо. По той же причине получать такие пособия не могут семьи, где доход резко упал из-за потери работы. Если вы зарабатывали по два прожиточных минимума на человека, а потом доход упал до нуля, помощь придет только через полгода безденежья.
Получается, что выплаты рассчитаны на тех, у кого с финансами всё плохо уже давно, а исправить ситуацию нет возможности или желания. Годами работали за три копейки и ничего не меняли? Пожалуйста, вот вам деньги. Делали успехи и неплохо зарабатывали, устраивались на вторую работу, чтобы на всё хватало? Вы помощи не достойны.
Скажете, нужно было накопить на пару лет безбедной жизни, прежде чем рожать детей, чтобы не думать, на что жить в декрете? Думаю, многие были бы рады воспользоваться таким вариантом, но сколько лет потребуется на накопление при зарплате даже чуть выше среднего? Пожалуй, к пенсии управиться можно.
Возмущает, что при принятии решений о назначении пособий не учитывают, есть у семьи ипотека или нет, но ведь один и тот же доход при наличии ипотеки и без нее — разные вещи. В более выгодной позиции с точки зрения получения пособий опять оказываются семьи, которые до рождения ребенка ничего не предпринимали для улучшения жилищных условий. Живете в тесноте и ничего не делаете, чтобы купить новую квартиру? Не уходите далеко, вам уже перечисляют деньги. Годами платили ипотеку за жилье в новом доме и наконец решились на ребенка? Денег не будет — такие, как вы, сами справятся.
Теперь поговорим про материнский капитал. Многие считают, что рожать очень выгодно, ведь за второго ребенка дают 693 тысячи. Но на самом деле снижение дохода матери (напомню, в декрете платят 40% зарплаты, а не 100%) «съедает» весь сертификат или, по крайней мере, его большую часть — точный расклад зависит от дохода.
А как же ежемесячные выплаты из маткапитала? Может быть, жить на них? Такой фокус получится не у всех. Перечислять примерно по 12 тысяч в месяц государство готово семьям, в которых доход в предыдущем году не превышал два прожиточных минимума на человека. Если заработок был выше, потратить деньги можно только на жилье, обучение, лечение детей или пенсию мамы — ежемесячной поддержки не будет.
Выходит, что среднестатистическая семья, которая работала и к чему-то стремилась в этой жизни, после рождения ребенка несомненно теряет в деньгах. И это еще без учета расходов на детские вещи (ради интереса посмотрите, сколько стоят подгузники). Для многих сейчас завести ребенка — значит скатиться из состояния «живем нормально, иногда даже летаем в отпуск» в «еле сводим концы с концами». В каком-то смысле дети и бедность — это почти синонимы.
Конечно, можно сказать, что часть заработка, которого лишилась мать, должен компенсировать ее муж. Я согласна с этим. Ребенок — это ответственность, и идя на нее, мужчине стоит понимать, что работать в период декретного отпуска супруги может прийтись больше, чем обычно.
Но сам подход, при котором, чтобы получать помощь, нужно просто годами делать как можно меньше, мне кажется неправильным. Куда продуктивнее было бы помогать семьям, где супруги имеют профессию, умеют зарабатывать, но столкнулись со временными трудностями. Сейчас система помощи скорее потворствует тому, чтобы те, кто давно находится в сложной ситуации, рассчитывали на пособия, а не пытались сами из нее выбраться.
Безусловно, не все люди, которым платят пособия, лодыри. Некоторые живут в селах, где высокооплачиваемой работы просто нет. В других семьях есть взрослые, которые не могут работать в полную силу по состоянию здоровья. Я не предлагаю отказывать им в пособиях, но была бы рада, если бы помогать начали и тем, кто столкнулся с трудностями сейчас, а не всегда живет в кризисе. Быть может, тогда и рожать стали бы больше.
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