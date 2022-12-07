Родился без руки и ноги. Чего добился мальчик, брошенный мамой в роддоме

Репортаж, который изменил всё

Однажды в июне 2011 года на екатеринбургском телеканале показали сюжет из дома ребенка. Героем новостей был двухлетний мальчик Максим без руки и ноги.

В тот вечер в квартире у Вячеслава и Инны Михайловых телевизор работал фоном, но трогательный и тяжелый репортаж сразу зацепил их внимание.



— Смотрела, а в голове вихрь мыслей. Думала: ну какое будущее ждет этого ребенка в детском доме? — вспоминает Инна Михайлова. — Вспомнила, как в детстве сама пять лет прожила в интернате. Попала туда из-за тяжелой, прогрессирующей формы сколиоза, в домашних условиях остановить развитие болезни было уже невозможно. По медицинским показаниям мы там жили круглосуточно, отпускали домой только на каникулы. Болезнь в итоге остановили, но мне там было очень тяжело и одиноко, помню это ощущение, когда ты никому не нужен. Пока шел сюжет, в комнату зашла старшая дочь, ей тогда было 17. Я сказала: «Представляешь: мальчик, нет руки, нет ноги, мама оставила». Она досмотрела и молча ушла. Муж тоже в этот момент был в комнате, посмотрел сюжет, но ничего не сказал.